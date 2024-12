Η PHILIPS έχει απάντηση για την Xmas wishlist σου - Τα “έξυπνα” δώρα που θα διευκολύνουν την καθημερινότητά των αγαπημένων σου

Η PHILIPS έχει τις καλύτερες επιλογές για τα δώρα όλης της οικογένειας τις φετινές γιορτές

Τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά είναι συνυφασμένα με την οικογένεια. Όπου κι αν ζει ο καθένας, αυτές τις ημέρες του χρόνου όλοι σμίγουν, όλοι ανταμώνουν ξανά και γίνονται μια αγκαλιά. Τα σπίτια γεμίζουν γέλια και τα τραπέζια γεύσεις και συναισθήματα. Στην πιο γιορτινή περίοδο του έτους, η αγάπη, η φροντίδα, η αλληλεγγύη και η θαλπωρή κυριαρχούν. Καθώς μετράμε αντίστροφα για την έλευση των «επίσημων» ημερών, στο μυαλό μας στριφογυρίζει μια σκέψη: «Τι δώρα θα πάρουμε στα αγαπημένα μας πρόσωπα». Οι επιλογές πολλές, όμως η απόφαση δύσκολη, γιατί στους δικούς μας ανθρώπους το δώρο δεν είναι απλώς συμβολικό. Κρύβει πολλή αγάπη και σίγουρα επιθυμούμε να είναι κάτι ξεχωριστό και όχι συνηθισμένο.

Απάντηση σε αυτό το σημαντικό ερώτημα έρχεται να δώσει η PHILIPS, με έξυπνα και καινοτόμα δώρα που θα ομορφύνουν και θα διευκολύνουν την καθημερινότητά τους. Αυτές τις γιορτές, εστιάζουμε στην πρακτικότητα και κάνουμε επιλογές που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση χρόνου και στην απλούστευση κουραστικών – μέχρι πρότινος - διαδικασιών. Το σπίτι μας είναι το ησυχαστήριό μας, το καταφύγιο κάθε ανθρώπου και έτσι, είναι λογικό να επιθυμούμε να είναι λειτουργικό και πλήρως εξοπλισμένο. Τι καλύτερο, λοιπόν, από το να κάνουμε στα αγαπημένα μας πρόσωπα πρακτικά και ποιοτικά δώρα που θα τους «λύσουν» τα χέρια, ενώ, παράλληλα θα αναβαθμίσουν την αισθητική και θα προσδώσουν στυλ στο σπίτι τους. Η PHILIPS διαθέτει επιλογές για κάθε ανάγκη, γούστο και προτίμηση.

Η PHILIPS είναι η απάντηση στην αναζήτηση δώρων για τις γιορτές

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή: Τα τελευταία χρόνια, το Airfryer έχει γίνει η αγαπημένη συσκευή χιλιάδων ανθρώπων, συνεπώς δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από αυτήν εδώ τη wishlist. Το φαγητό ετοιμάζεται μέσα σε μόλις μερικά λεπτά, εξακολουθώντας να έχει την ίδια θρεπτική αξία. Την ίδια στιγμή, είναι νόστιμο και τραγανό σαν να φτιάχτηκε από βραβευμένο σεφ. Τι καλύτερο, λοιπόν, από το να επιλέξουμε ένα Airfryer ως δώρο για κάποιο μέλος της οικογένειάς μας ή ένα φίλο μας. Μισό λεπτό: Μήπως έφτασε η στιγμή να αποκτήσεις και εσύ ένα; Εν όψει των εορταστικών γευμάτων και δειπνών, θα αποτελέσει σύμμαχο κάθε οικοδεσπότη τόσο λόγω ταχύτητας, όσο και λόγω νοστιμιάς των φαγητών. Κι αν αναρωτιέσαι προς ποια κατεύθυνση να κινηθείς, ώστε να κάνεις την καλύτερη επιλογή, σου έχουμε τη λύση.

Το PHILIPS Airfryer Combi Series 7000 αποτελεί τη νέα και εξελιγμένη γενιά των Airfryer της PHILIPS. Δεν χρειάζεται να ανησυχείς για τις ρυθμίσεις χρόνου, θερμοκρασίας και ταχύτητας αέρα, γιατί η έξυπνη τεχνολογία τα κάνει όλα για εσένα. Διαθέτει «τεράστιο» κάδο, 8.3 λίτρα, και τεχνολογία Rapid CombiAir για επιπλέον γεύση και ποικιλία. Μια ακόμη καλή επιλογή είναι το πάντα αξιόπιστο και μοντέρνο PHILIPS Airfryer 5000 Series XXLConnected. Με τεχνολογία Rapid Air έχεις με ελάχιστο ή καθόλου λάδι πεντανόστιμα φαγητά με τραγανή κρούστα σε χρόνο dt. Μπορείς να φτιάξεις έως και 6 μερίδες γευμάτων ταυτόχρονα, χάρη στο καλάθι χωρητικότητας 7.2 λίτρων, ενώ, παράλληλα έχεις τη δυνατότητα να συνδεθείς δωρεάν με το HomeID app, ώστε να το ρυθμίζεις από το κινητό σου όπου κι αν βρίσκεσαι. Ένα για εσένα και ένα για τη μητέρα σου είναι μια καλή ιδέα.

Αν αναζητάς ένα πιο προσωπικό δώρο, αυτή η πρόταση που ακολουθεί, είναι για εσένα. Ο καφές αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας και δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από τις πρώτες πρωινές γουλιές. Πώς θα σου φαινόταν να χάριζες στο αγαπημένο σου πρόσωπο μια μηχανή espresso για να φτιάχνει τον καφέ του και να ξεκινά την ημέρα του, όπως ακριβώς του αξίζει; Το να απολαμβάνεις τον πρωινό καφέ στο κρεβάτι ή στον καναπέ πριν ξεκινήσεις τη δουλειά, είναι ασύγκριτη αξία. Η πλήρως αυτόματη μηχανή espresso Series 3000 της PHILIPS φέρνει όλη την τέχνη του καφέ στην κουζίνα σου. Φτιάξε πέντε δημοφιλείς συνταγές για καφέ, από κλασικό εσπρέσο έως καπουτσίνο και latte macchiato, πετυχαίνοντας πλούσια γεύση, χάρη στον ανθεκτικό μύλο με 12 επίπεδα άλεσης. Το σύστημα LatteGo είναι αυτό που χαρίζει λείο και κρεμώδες αφρόγαλα.

Η λίστα με τις προτάσεις δεν σταματάει εδώ. Σειρά έχει το δικό μου αγαπημένο χριστουγεννιάτικο δώρο, που δεν είναι άλλο από τη νέα φορητή συσκευή ατμού Steamer - STH5030 της PHILIPS. Τη στιγμή που όλα γύρω μας είναι περίπλοκα, σύνθετα και χρονοβόρα, αυτή η συσκευή θα σε «γλιτώσει» από κόπο και περιττή κούραση διατηρώντας πάντα την εμφάνιση σου στην εντέλεια! Λίγο πριν το επαγγελματικό ραντεβού, το ρεβεγιόν ή την έξοδο με φίλους, μπορείς να επιμεληθείς και να φρεσκάρεις τα ρούχα σου με ατμό και να απομακρύνεις τις τσακίσεις στο λεπτό, ενώ βρίσκονται στην κρεμάστρα τους ή σε κάποια επιφάνεια χωρίς σιδερώστρα. Έτσι, ακόμα και τα πιο απαιτητικά ρούχα με πιέτες, παγιέτες, δαντέλες μπορούν να φρεσκαριστούν χωρίς καμιά δυσκολία, κάθε στιγμή αλλά και χωρίς καψίματα, ανεξάρτητα από το πόσο ευαίσθητα είναι. Χάρη στη ρυθμιζόμενη ανακλινόμενη κεφαλή της, έχεις τη δυνατότητα να την παίρνεις μαζί σου, ενώ είναι πολύ πρακτική και για τα ταξίδια.

Αν πάλι, αναζητάς ένα ισχυρό σύστημα σιδερώματος, προκειμένου να σιδερώνεις τάχιστα μεγάλο όγκο ρούχων, χωρίς να κουράζεσαι, το σύστημα σιδερώματος PerfectCare - PSG6066 εξασφαλίζει κορυφαία απόδοση ατμού, σε ένα πλήρως ανανεωμένο και συμπαγή σχεδιασμό. Και το πιο σημαντικό, διαθέτει τεχνολογία OptimalTEMP για να σιδερώνεις από βαμβακερά μέχρι μεταξωτά με ένα πέρασμα, χωρίς να χρειάζεται να ρυθμίσεις τη θερμοκρασία, εγγυημένα χωρίς καψίματα σε όλα τα ρούχα που σιδερώνονται. Αυτή η ολοκληρωμένη πρόταση, είναι βέβαιο πως θα χαροποιήσει ακόμα και τον πιο απαιτητικό.

Last but not least, η ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα FC9745 - 7000 Series της PHILIPS. Ας είμαστε ειλικρινείς: Η σκούπα είναι μια συσκευή που δεν λείπει ποτέ από κανένα σπίτι και σίγουρα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί κορυφαία, αφού φροντίζει για την καθαριότητα του σπιτιού και την υγιεινή των ενοίκων του. Η ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα FC9745 - 7000 Series της PHILIPS διαθέτει υψηλή απορροφητική ισχύ και περιλαμβάνει ειδικό πέλμα, για να απομακρύνεις εύκολα τις τρίχες και τα χνούδια του σκύλου ή της γάτας σου από τα χαλιά. Κάπως έτσι, το μόνιμο άγχος σου για τις τρίχες στα χαλιά αντιμετωπίζεται με τον πιο έμπρακτο τρόπο.

Η PHILIPS δεν είναι ακόμα ένα brand, αλλά εκείνο το brand που αφουγκράζεται τις ανάγκες και τις επιθυμίες μας για μια πρακτική και πιο άνετη καθημερινότητα. Αυτοσκοπός της είναι να παρέχει ουσιαστικές λύσεις, αναβαθμίζοντας το επίπεδο της ζωής μας. Τα φετινά Χριστούγεννα, λοιπόν, η επιλογή δώρων έχει όνομα και αυτό είναι το δικό της. Από τις πιο απλές μέχρι τις μεγαλύτερες συσκευές, παρέχει ευρεία γκάμα για να βρεις τα δώρα που αναζητάς, προσφέροντας χαμόγελα ευτυχίας στους παραλήπτες τους. Οι άνθρωποί σου είναι όσο πολύτιμοι είσαι εσύ και αξίζουν τα καλύτερα. Τώρα, γνωρίζεις πού θα τα βρεις.