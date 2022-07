Ασπιδίστρα:Ένα πανεύκολο φυτό που πάει παντού

Η Ασπιδίστρα είναι ένα πανεύκολο φυτό εσωτερικού ή και εξωτερικού χώρου – για τις πιο νότιες περιοχές της χώρας μας. Η κοινή Αγγλική ονομασία της, Cast Iron Plant, χαλύβδινο δηλαδή φυτό, παραπέμπει ακριβώς σε αυτό της το χαρακτηριστικό. Σκληρό φυτό με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης.

Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πρόκειται για σκιόφιλο είδος, φέρνει την Ασπιδίστρα στην κορυφή των επιλογών όσων θέλουν ένα εύκολο φυτό σε χώρο με περιορισμένο φως. Ιδανική λοιπόν για το σπίτι το γραφείο αλλά και τα σκιερά μέρη του κήπου μας.

Πέρα από την ευκολία της Ασπιδίστρας, νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει την ομορφιά των φύλλων της. Μεγάλα βαθυπράσινα φύλλα σε λογχοειδές σχήμα. Αν φιλοξενηθεί σε μια γλάστρα υψηλής αισθητικής θα τραβήξει και τα πιο αδιάφορα βλέμματα στο χώρο σας. Στο κήπο μπορεί να φυτευτεί περιμετρικά στη βάση των κορμών μεγάλων δέντρων σε σημεία που δεν φτάνει ο ήλιος.

Αν τη βάλετε στη συλλογή σας θα πρέπει να γνωρίζετε ότι έχει ελάχιστες απαιτήσεις σε νερό. Να φροντίζετε μόνο την σωστή αποστράγγιση της γλάστρας της μετά το πότισμα. Αν της δώσετε λίπασμα πλούσιο σε άζωτο και μαγνήσιο, θα σας ανταμείψει με πολλά, μεγάλα βαθυπράσινα φύλλα. Όσο για τη μεταφύτευσή της, αυτή θα σας απασχολήσει πολύ αργότερα. Σε κάθε περίπτωση ένα μείγμα που περιέχει κομπόστ, φυλλόχωμα και περλίτη αποτελεί τον εκλεκτό συνδυασμό.

Last but not least, πρόκειται για ένα εξαιρετικά οικονομικό φυτό. Ανάλογα με το μέγεθος της κοστίζει γύρω στα 10 ευρώ μόνο.

