Καλοκαιράκι, ζέστη και όπου και αν γυρίσω το μάτι μου εδώ στην εξοχή βλέπω φραγκοσυκιές φορτωμένες με καρπούς

Φυσικά και δεν θα σας πω βάλτε μια στο μπαλκόνι σας. Τυχεροί όσοι την έχουν στο κτήμα τους. Με αφορμή όμως αυτό το υπέροχο φυτό που ανήκει στη μεγάλη οικογένεια των κάκτων σκέφτηκα να σας μιλήσω λίγο για αυτούς αφού τα τελευταία χρόνια οι εραστές τους έχουν πολλαπλασιαστεί, τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό. Η υστερία γύρω από τους κάκτους είναι τόσο μεγάλη που ο Cartier, εδώ και χρόνια έχει δημιουργήσει ολόκληρη σειρά κοσμημάτων.

Οι συλλογές κάκτων είναι τεράστιες και εντυπωσιακές αλλά πιο εντυπωσιακά ακόμη είναι τα λουλούδια τους. Ξέρω ότι πολλές δεν τους συμπαθείτε γιατί απλά δεν γνωρίζετε τα κρυφά χαρίσματά τους. Βλέπετε μόνο τα αγκάθια. Αλλά μέσα από τα αγκάθια ξεκινάει η κρυφή γοητεία των κάκτων.

Κλείνοντας θα σας πω ότι είναι πανεύκολοι στη φροντίδα τους. Η ποικιλία τόσο μεγάλη που σίγουρα θα βρείτε ένα χαριτωμένο κακτάκι για να βάλετε στο κομοδίνο σας, στο μπάνιο, στο σαλόνι, στο γραφείο ή σε εξωτερικό χώρο αν οι συνθήκες το επιτρέπουν. Ζητούν από εσάς μόνο λίγο νερό, σπάνια αλλά με περιοδικότητα, όχι όποτε το θυμάμαι, και φως, πολύ πολύ φως.

Να περνάτε όμορφα!

