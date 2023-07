7 λάθη που κάνεις συχνά και θα σκοτώσουν τα φυτά σου

Οι παρακάτω συνήθειες είναι ο λόγος που τα φυτά σου πεθαίνουν, ενώ εσύ αναρωτιέσαι τι δεν κάνεις καλά

1. Υπερβολικό πότισμα. Η βασικότερη αιτία θανάτου των φυτών. Πριν πεθάνει θα προσπαθήσει να σας το επικοινωνήσει κιτρινίζονας ή ξεραίνοντας τα φύλλα του. Η πιο συνηθισμένη αντίδραση μας είναι να ποτίσουμε περισσότερο, ΟΧΙ. Σταματάμε αμέσως το πότισμα, σκαλίζουμε το χώμα και κάνουμε ότι μπορούμε και να φύγει η περίσσια υγρασία.

2. Έλλειψη νερού. Το πολύ νερό βλάπτει αλλά και το λίγο σκοτώνει. Τα φυτά δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς νερό καθώς είναι τους είναι απαραίτητο για να φωτοσυνθέσουν και να απορροφήσουν τα θρεπτικά συστατικά.

3. Υπερβολική Λίπανση. Τα περισσότερα λιπάσματα είναι ασφαλή για τα φυτά μας όμως και εδώ οι υπερβολές βλάπτουν. Είναι πάρα πολύ εύκολο να τα κάψουμε όταν λιπαίνουμε σε περιόδους που δεν απορροφούν τα θρεπτικά συστατικά ή υπερβαίνουμε τη συνιστώμενη από τον κατασκευαστή δόση.

4. Ασιτία. Το νερό από μόνο του δυστυχώς δεν περιέχει όλα τα απαραίτητα συστατικά που απαιτούνται για την ανάπτυξη των φυτών μας. Επίσης οι όποιες θρεπτικές ουσίες περιέχει το υπόστρωμα του κάθε φυτού εξαντλούνται μέσα σε ένα με δύο χρόνια κατά μέσο όρο. Όσο για τη γη. Θα σας κάνω μια πολύ απλή ερώτηση. Πιστεύεται ότι το χώμα ενός κήπου σε αστικό περιβάλλον έχει μετά από κάποια χρόνια να δώσει τροφή; Μάλλον όχι. Η ορθή ενίσχυση λοιπών υποστρώματος και εδάφους με θρεπτικά συστατικά επιβάλλεται για να έχουμε ζωντανά φυτά.

5. Έλλειψη φωτός. Χωρίς φως τα φυτά δεν φωτοσυνθέτουν και πεθαίνουν. Τόσο απλά. Δώστε στο κάθε φυτό το φως που χρειάζεται για να αναπτυχθεί και να ανθίσει.

6. Εντομολογικές - Μυκητολογικές προσβολές. Εχθροί και ασθένειες των φυτών μπορούν να τα ξεράνουν σε χρόνο μηδέν. Η πρόληψη και η παρατήρηση τα μεγαλύτερα όπλα σας. Αν φτάσουμε στο να χρειάζονται χημικά φάρμακα ίσως είναι πολύ αργά.

7. Έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην παραλείπετε την προστασία των φυτών σας από το υπερβολικό κρύο ή τον καύσωνα.

