5 συσκευές κουζίνας που καλό είναι να βγάζεις από την πρίζα μετά τη χρήση για περισσότερη ασφάλεια. Πιθανόν τις έχεις όλες στον πάγκο σου

Όλοι μας έχουμε κάποιες μικρές καθημερινές κινήσεις στην κουζίνα που γίνονται σχεδόν αυτόματα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Πατάς το κουμπί της καφετιέρας, ετοιμάζεις γρήγορα τον καφέ σου και συνεχίζεις τη μέρα σου. Το air fryer μένει πάνω στον πάγκο για την επόμενη χρήση, ενώ η φρυγανιέρα συχνά είναι μόνιμα συνδεδεμένη στο ρεύμα, σαν να μην «απενεργοποιείται» ποτέ πραγματικά.

Κι όμως, σύμφωνα με ειδικό ηλεκτρολόγο, ορισμένες από τις πιο συνηθισμένες συσκευές της κουζίνας είναι προτιμότερο να αποσυνδέονται από την πρίζα αμέσως μετά τη χρήση τους. Ο λόγος δεν είναι μόνο η κατανάλωση ενέργειας, αλλά και η αποφυγή πιθανών προβλημάτων ασφαλείας.

Δεν χρειάζεται, φυσικά, να αρχίσεις να κυνηγάς κάθε συσκευή με το που τελειώνεις τη δουλειά σου στην κουζίνα. Ωστόσο, για τις παρακάτω πέντε αξίζει να αποκτήσεις τη συνήθεια να τραβάς το καλώδιο από την πρίζα.

1. Καφετιέρα

Η καφετιέρα, δεν χρειάζεται να παραμένει συνδεδεμένη στο ρεύμα μέχρι την επόμενη φορά που θα τη χρησιμοποιήσεις. Οι σύγχρονες καφετιέρες διαθέτουν ψηφιακές οθόνες, θερμαινόμενες πλάκες και συστήματα που διατηρούν το νερό ή τον καφέ ζεστό. Όλα αυτά μπορούν να συνεχίσουν να καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια ακόμη και όταν δεν φτιάχνεις καφέ.

Υπάρχει και ένας ακόμη λόγος για να την αποσυνδέεις. Αν το δοχείο νερού αδειάσει, τα θερμαντικά στοιχεία της συσκευής μπορεί να παρουσιάσουν δυσλειτουργία και να υπερθερμανθούν. Το να βγάζεις την καφετιέρα από την πρίζα μετά τον πρωινό σου καφέ είναι μια μικρή συνήθεια που περιορίζει τόσο την άσκοπη κατανάλωση ρεύματος όσο και τους πιθανούς κινδύνους.

2. Μπλέντερ και πολυκόφτης

Το μπλέντερ και ο πολυκόφτης έχουν γίνει απαραίτητα σε πολλές κουζίνες, από smoothies και σάλτσες μέχρι σούπες και γρήγορες παρασκευές. Επειδή, όμως, διαθέτουν λεπίδες που περιστρέφονται με μεγάλη ταχύτητα, χρειάζονται λίγη περισσότερη προσοχή. Ένα παιδί, ένα κατοικίδιο ή ακόμη και κάποιο αντικείμενο που θα πέσει πάνω στον πάγκο θα μπορούσε να ενεργοποιήσει κατά λάθος έναν διακόπτη.

Η αποσύνδεση από την πρίζα εξασφαλίζει ότι το μοτέρ δεν πρόκειται να ξεκινήσει απροσδόκητα την ώρα που καθαρίζεις τη συσκευή, αφαιρείς τις λεπίδες ή τακτοποιείς την κουζίνα.

3. Ηλεκτρικός βραστήρας

Πιθανότατα ο ηλεκτρικός βραστήρας έχει μόνιμη θέση στον πάγκο σου. Το γεγονός ότι σταματά αυτόματα όταν βράσει το νερό δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να παραμένει στην πρίζα. Οι ηλεκτρικοί βραστήρες διαθέτουν ισχυρά θερμαντικά στοιχεία που απαιτούν αρκετό ρεύμα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ένας άδειος βραστήρας που θα ενεργοποιηθεί κατά λάθος μπορεί να υπερθερμανθεί. Αν κάποιο από τα συστήματα ασφαλείας δεν λειτουργήσει σωστά, υπάρχει πιθανότητα να προκληθεί ζημιά στη συσκευή, καπνός ή ακόμη και ηλεκτρική πυρκαγιά.

4. Air fryer

Το air fryer είναι ίσως η συσκευή που έχει αποκτήσει τη μεγαλύτερη δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια. Και αν το χρησιμοποιείς καθημερινά, είναι απόλυτα λογικό να το αφήνεις πάνω στον πάγκο για να το έχεις πρόχειρο. Το να βρίσκεται στον πάγκο, όμως, δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραμένει και στην πρίζα.

Τα air fryer χρησιμοποιούν θερμαντικά στοιχεία υψηλής ισχύος και ανεμιστήρες που λειτουργούν με σημαντικό ηλεκτρικό φορτίο. Παράλληλα, αναπτύσσουν υψηλές θερμοκρασίες κατά τη λειτουργία τους.

Όταν τελειώσεις το μαγείρεμα, άφησέ το πρώτα να κρυώσει και στη συνέχεια αποσύνδεσέ το. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεις την πιθανότητα να ενεργοποιηθεί κατά λάθος και προστατεύεις τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα από πιθανές αυξομειώσεις της τάσης.

5. Φρυγανιέρα

Η φρυγανιέρα είναι μία από εκείνες τις συσκευές που συνήθως μένουν μόνιμα πάνω στον πάγκο. Άλλωστε, πόσο δύσκολο είναι να βάλεις μια φέτα ψωμί και να πατήσεις ένα κουμπί; Ωστόσο, ακριβώς επειδή διαθέτει θερμαντικά στοιχεία που αναπτύσσουν υψηλές θερμοκρασίες, καλό είναι να μην παραμένει συνδεδεμένη στο ρεύμα όταν δεν τη χρησιμοποιείς.

Τα ψίχουλα που συγκεντρώνονται στο εσωτερικό της μπορούν επίσης να δημιουργήσουν προβλήματα, ενώ βλάβες σε εσωτερικά εξαρτήματα, όπως οι διακόπτες ή τα θερμικά ρελέ, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απροσδόκητη ενεργοποίηση των θερμαντικών στοιχείων.

Μια μικρή συνήθεια με μεγάλη σημασία

Δεν χρειάζεται να αλλάξεις ολόκληρη τη ρουτίνα σου στην κουζίνα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να θυμάσαι ότι ορισμένες συσκευές δεν είναι απαραίτητο να παραμένουν συνδεδεμένες στο ρεύμα όταν δεν τις χρησιμοποιείς.

Καφετιέρα, μπλέντερ, βραστήρας, air fryer και φρυγανιέρα μπορούν εύκολα να μπουν στη λίστα με τις συσκευές που αποσυνδέεις αφού τελειώσεις. Είναι μια απλή κίνηση που μπορεί να περιορίσει την κατανάλωση ενέργειας και, κυρίως, να προσθέσει ένα ακόμη επίπεδο ασφάλειας στην καθημερινότητά σου.