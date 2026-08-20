Όταν η Πάμελα Άντερσον δέχτηκε αγωγή 5 εκατ. δολαρίων επειδή αρνήθηκε να πρωταγωνιστήσει σε ερωτικό θρίλερ

Την ίδια χρονιά, η Πάμελα Άντερσον πρωταγωνίστησε σε άλλο ερωτικο θρίλερ

Τη δεκαετία του 1990, η Πάμελα Άντερσον βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας της, κι αν ήσουν σκηνοθέτης και ήθελες να γυρίσεις ερωτικό θρίλερ, σίγουρα το όνομά της βρισκόταν πρώτο στη λίστα για τον γυναικείο πρωταγωνιστικό ρόλο.

Το θέμα είναι πως η ηθοποιός πρωταγωνίστησε σε ερωτικό θρίλερ εκείνη την εποχή, επομένως όσο κι αν κάποιος σκηνοθέτης ή παραγωγός ήθελε την προσλάβει, ήταν απίθανο να πει το πολυπόθητο «ναι».

Συγκεκριμένα, όπως γράφει και το Far Out Magazine, η Πάμελα Άντερσον πρωταγωνίστησε στην ταινία Naked Souls του 1996, που ήταν και η μοναδική του είδους που συμμετείχε. Ωστόσο, βρέθηκε αντιμέτωπη με αγωγή ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων, ακριβώς επειδή αθέτησε προφορική συμφωνία σε άλλη ταινία, η οποία κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά.

Ήταν μάλιστα η χρονιά κατά την οποία έκανε το ντεμπούτο της ως πρωταγωνίστρια μεγάλης κινηματογραφικής παραγωγής στο Barb Wire.

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Η Private Movie Company υποστήριξε ότι, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης τον Νοέμβριο του 1994, η Πάμελα Άντερσον είχε συμφωνήσει προφορικά να πρωταγωνιστήσει στο Hello, She Said. Ουσιαστικά επρόκειτο για μια ερωτική ταινία, η υπόθεση της οποίας ακολουθούσε μια γυναίκα που υποδυόταν τη στρίπερ για να διεκδικήσει μια περιουσία που έχει κληρονομήσει κάποιος, μέχρι να συνειδητοποιήσει τελικά πως ήταν παγίδα.

Φυσικά, η Πάμελα Άντερσον δεν είχε υπογράψει κανένα συμβόλαιο και καθώς οι παραγωγοί δεν είχαν τίποτα χειροπιαστό στα χέρια τους, ήταν παράλογο που την έκαναν αγωγή. Αυτό ήταν κάτι που και η ηθοποιός ανέφερε στο δικαστήριο.

Μεταξύ άλλων, εξήγησε πως «το γυμνό δεν υπήρξε ποτέ πρόβλημα για μένα» -κάτι για το οποίο κατηγορήθηκε από την εταιρεία για την απόφαση να αρνηθεί τον ρόλο- και πως οι αντιρρήσεις της για το Hello, She Lied, ήταν για το κακογραμμένο σενάριο, καθώς και μια σειρά αχρείαστων σεξουαλικών σκηνών.

Αφού αρχικά απορρίφθηκε ένα μέρος της αγωγής, η Private Movie Company υποστήριξε ότι έχασε χρήματα επειδή η Πάμελα Άντερσον δεν πρωταγωνίστησε στην ταινία, παρότι στην πραγματικότητα δεν είχε υπογράψει ποτέ συμφωνία για να παίξει σε αυτήν.

Η υπόθεση απορρίφθηκε οριστικά τον Μάιο του 1997. Μέχρι τότε, το Hello, She Said είχε ήδη γυριστεί, μονταριστεί και προβληθεί στην τηλεόραση. Αντί για την Πάμελα Άντερσον στην ταινία πρωταγωνίστησε η Κάθι Άιρλαντ.

Η εταιρεία παραγωγής ήταν τόσο σίγουρη για τη νίκη στη δικαστική διαμάχη, ώστε προχώρησε κανονικά στην παραγωγή της ταινίας χωρίς την Πάμελα Άντερσον - παρότι υπήρχε το ενδεχόμενο να υποχρεωθεί τελικά νομικά να συμμετάσχει, αν η απόφαση του δικαστηρίου δεν ήταν υπέρ της.

Αλλά στην πραγματικότητα δεν είχε καμία πιθανότητα να κερδίσει. Ο δικαστής David Horowitz δικαίωσε πλήρως την Πάμελα Άντερσον. Αποφάνθηκε ότι δεν υπήρχε δεσμευτικό συμβόλαιο μεταξύ των δύο πλευρών και απέρριψε τις αξιώσεις της εταιρείας.