Η εγγονή του Γουόλτ Ντίσνεϊ αποκάλυψε ένα περιστατικό από τα γυρίσματα της ταινίας Mary Poppins - Ο παππούς της δεν το έμαθε ποτέ

Το αποκάλυψε στην εκδήλωση για τα 125 χρόνια από τη γέννηση του Γουόλτ Ντίσνεϊ

Σχεδόν 60 χρόνια μετά τον θάνατό του, η ζωή και η κληρονομιά του Γουόλτ Ντίσνεϊ αναβίωσαν στη σκηνή της D23, καθώς άνθρωποι που γνώρισαν και συνεργάστηκαν με τον θρυλικό ιδρυτή της Disney μίλησαν για την τεράστια επιρροή του στον κινηματογράφο, στα θεματικά πάρκα και, ευρύτερα, στην παγκόσμια κουλτούρα.

Ανάμεσα στις πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες που ακούστηκαν ήταν κι εκείνη της εγγονής του, Τζοάννα Μίλερ, η οποία θυμήθηκε τα παιδικά της χρόνια δίπλα στον διάσημο παππού της, ενώ αποκάλυψε και ένα οικογενειακό «μυστικό» από τα γυρίσματα της ταινίας Mary Poppins.

Όπως εξήγησε η Τζοάννα Μίλερ, εκείνη και τα αδέρφια της είχαν ελεύθερη πρόσβαση στους χώρους των γυρισμάτων της Disney. «Ο παππούς ξυπνούσε το πρωί και έλεγε: “Θέλω να πάω στο στούντιο, πρέπει να δω τι γίνεται”. Πήγαινε στο γραφείο του και μας άφηνε να τρέχουμε λίγο εδώ κι εκεί. Έτσι, εγώ, ο αδελφός μου και η αδελφή μου περιφερόμασταν στο παλιό σκηνικό του Zorro, στη μικρή γειτονιά όπου γυρίστηκε το That Darn Cat!» και συνέχισε:

«Οι πόρτες των σκηνών δεν ήταν κλειδωμένες, μπορούσαμε να μπούμε κατευθείαν μέσα. Και τότε γυριζόταν η Mary Poppins, και ήταν τόσο διασκεδαστικό να παίζουμε εκεί. Κάποτε συνέβη ένα μικρό περιστατικό και κανείς δεν έμαθε ποτέ ότι κατά λάθος ρίξαμε κάτω ένα άλογο από το καρουζέλ».

Το περιστατικό αφορούσε ένα από τα εμβληματικά άλογα του καρουζέλ που χρησιμοποιήθηκαν στην κλασική ταινία του 1964 με πρωταγωνίστρια την Τζούλι Άντριους. Τα συγκεκριμένα σκηνικά αντικείμενα έχουν διατηρηθεί μέχρι σήμερα στα αρχεία της Disney και αποτελούν κομμάτι της ιστορίας της ταινίας.

Ο Γουόλτ Ντίσνεϊ δεν έμαθε ποτέ την αλήθεια.

Όπως γράφει το Entertainment Weekly, η παρουσίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε με αφορμή τα 125 χρόνια από τη γέννηση του Γουόλτ Ντίσνεϊ, παρευρέθηκαν επίσης ο θρυλικός Μπομπ Γκαρ, Μπόμπ Γκαρ, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Γουόλτ Ντίσνεϊ στα σχέδια για το τρενάκι Matterhorn, η Τάνια Νόρις, πρώην συνεργάτιδα της W.E.D. Enterprises, ο Φλόιντ Νόρμαν, ο πρώτος μαύρος animator της Disney που εργάστηκε στις ταινίες Sleeping Beauty, The Sword in the Stone, Mary Poppins, The Jungle Book και Robin Hood, ο Μπρετ Ίουαν, ο οποίος χάρισε τη φωνή του στον Μίκυ Μάους το 2009 και η Μπέκι Κλάιν, διευθύντρια των Αρχείων του Γουόλτ Ντίσνεϊ.