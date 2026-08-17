Εμείς όλοι θέλουμε, ελπίζουμε και ο Τζόνι Ντεπ να πει το πολυπόθητο «ναι»

Η έκτη ταινία των «Πειρατών της Καραϊβικής» βρίσκεται πλέον σε καλό δρόμο αφού η παραγωγή βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης. Η ερώτηση πολλών, παραμένει φυσικά, το κατά πόσο ο Τζόνι Ντεπ θα επιστρέψει ως Τζακ Σπάροου.

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του παραγωγού Τζέρι Μπρουκχάιμερ, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συζητήσεις, ενώ παράλληλα οι δημιουργοί εργάζονται πάνω στο σενάριο της νέας ταινίας. Πιο συγκεκριμένα, ο Μπρουκχάιμερ δήλωσε στο Deadline πως «μιλάμε με τον Τζόνι Ντεπ, δουλεύουμε πάνω σε ένα σενάριο και ελπίζουμε να καταφέρουμε να το ολοκληρώσουμε».

Πρόσθετες πηγές από το περιβάλλον της παραγωγής δήλωσαν, επίσης, ότι η έκτη ταινία του blockbuster franchise θα επικεντρώνεται στον χαρακτήρα που υποδύεται η ηθοποιός Μάργκο Ρόμπι. Ο Τζακ Σπάροου, εφόσον τελικά επιστρέψει ο Τζόνι Ντεπ, αναμένεται να έχει περισσότερο υποστηρικτικό ή δευτερεύοντα ρόλο. Με αυτόν τον τρόπο, η ταινία θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια νέα γενιά χαρακτήρων, χωρίς όμως να εγκαταλείψει τον ήρωα που αποτέλεσε το πρόσωπο ολόκληρου του franchise.

Αν ο Τζόνι Ντεπ επιστρέψει τελικά, θα πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για το franchise. Ο ηθοποιός έχει ταυτιστεί όσο κανένας άλλος με τον Τζακ Σπάροου, έναν χαρακτήρα που έκανε για πρώτη φορά στην ταινία «Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl» το 2003. Ακολούθησαν οι ταινίες «Dead Man’s Chest» το 2006, «At World’s End» το 2007, «On Stranger Tides» το 2011 και «Dead Men Tell No Tales» το 2017.

Αν και η τελευταία ταινία σημείωσε αισθητή πτώση σε σχέση με την προηγούμενη, το franchise συνολικά έχει αποφέρει περισσότερα από 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office μέσα από πέντε ταινίες, σύμφωνα με το The Numbers.

Η επιστροφή του δεν είναι, όμως, το μοναδικό ερώτημα που απασχολεί τους θαυμαστές του franchise. Ο Ορλάντο Μπλουμ, ο οποίος υποδύθηκε τον Γουίλ Τέρνερ, έχει κατά καιρούς εκφράσει θετική διάθεση απέναντι στην ιδέα μιας επιστροφής, όμως δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για τη συμμετοχή του στην έκτη ταινία. Το ίδιο ισχύει και για την Κίρα Νάιτλι, η οποία υποδύθηκε την Ελίζαμπεθ Σουάν.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί πως ο Τζόνι Ντεπ θα εμφανιστεί σύντομα στην μεγάλη οθόνη ως Έμπενιζερ Σκρουτζ, με την ταινία «Ebenezer: A Christmas Carol» να είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου. Η ταινία αποτελεί τον πρώτο μεγάλο κινηματογραφικό ρόλο του Τζόνι Ντεπ μετά τη νίκη του στην υπόθεση δυσφήμισης το 2022 εναντίον της πρώην συζύγου του, Άμπερ Χερντ.