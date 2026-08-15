Μάθιου ΜακΚόναχι: Αυτή η ταινία εξακολουθεί να του χαρίζει χρήματα, 23 χρόνια μετά την κυκλοφορία της

Κι όμως, αυτή η δουλειά αποδείχτηκε “χρυσό λαχείο” για τον τραπεζικό λογαριασμό του Μάθιου ΜακΚόναχι, αφού μέχρι σήμερα του αποφέρει κέρδη.

Οποιοδήποτε κι αν είναι το επάγγελμά σου, σίγουρα έχεις πέσει - έστω και μια φορά - στην παγίδα των προσδοκιών: να πιστεύεις ότι κάτι θα πάει καλά, αλλά τελικά να μην πάει και αντίθετα, να θεωρείς ότι κάτι δεν θα έχει μεγάλη απήχηση, αλλά εν τέλει να γνωρίζει απρόσμενη επιτυχία. Το ίδιο έχει συμβεί και στον Μάθιου ΜακΚόναχι. Ναι, τον γνωστό.

Ο αγαπημένος ηθοποιός του Χόλιγουντ αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του, ποια ταινία εξακολουθεί να του χαρίζει κέρδη, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει πάνω από δύο δεκαετίες από την κυκλοφορία της. Και εντάξει, για να είμαστε ειλικρινείς, αυτή την είδηση δεν την περιμέναμε κι ας πρόκειται για μία από τις πιο δημοφιλείς romcom ταινίες των early ‘00s.

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι εξακολουθεί να βγάζει χρήματα από την ταινία «Πώς να χωρίσετε σε 10 ημέρες»

Ο λόγος για το «Πώς να χωρίσετε σε 10 ημέρες» σε σκηνοθεσία του Ντόναλντ Πέτρι, στην οποία συμπρωταγωνιστούσε με την Κέιτ Χάντσον, και κυκλοφόρησε το 2003, σημειώνοντας μεγάλη εμπορική επιτυχία. Μιλώντας στο podcast «Happy Sad Confused», ο Μάθιου ΜακΚόναχι ανέφερε πως αυτή η δουλειά είναι ένα «δώρο» ή αλλιώς «χρυσό λαχείο», αφού εξακολουθεί να γεμίζει τον τραπεζικό λογαριασμό του.

«Είναι πιθανότατα η αγαπημένη μου ρομαντική κομεντί από όσες έχω κάνει, πολλοί άνθρωποι αγαπούν αυτή την ταινία. Και εξακολουθεί να μου αποφέρει τα περισσότερα χρήματα από δικαιώματα σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ταινία έχω κάνει. Με διαφορά. Και, μάλιστα, μεγάλη», ήταν τα ακριβή λόγια του ηθοποιού.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ποιος ήταν ο πιο κερδοφόρος μήνας του έτους, αφού η ταινία παιζόταν ξανά και ξανά. «Όταν υπήρχαν κυρίως τα DVD και η καλωδιακή τηλεόραση, κάθε Μάρτιο έπαιρνα μια μεγάλη επιταγή, χάρη στην Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Αλλά, κοιτάξτε: για μένα, όσον αφορά αυτό το είδος, ας πούμε ότι το έκανα δικό μου. Το “Πώς να χωρίσετε σε 10 μέρες” είναι πραγματικά μία από τις ταινίες-ορόσημα της ρομαντικής κομεντί που αντέχουν στον χρόνο».



