Το industrial βοηθητικό τραπεζάκι των Jysk θα δώσει χαρακτήρα σε κάθε χολ - Οικονομικό και πρακτικό

Από το χρώμα μέχρι το σχήμα, αυτό το βοηθητικό τραπεζάκι θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο σε κάθε περίσταση.

Υπάρχουν μερικά έπιπλα που συνηθίζουμε να μην τους δίνουμε την απαραίτητη προσοχή - όσο χρήσιμα κι αν είναι για το σπίτι μας. Οι περισσότεροι έχουμε την τάση να επικεντρωνόμαστε στο σαλόνι ή το υπνοδωμάτιο, παραμελώντας τους υπόλοιπους χώρους. Ένας από αυτούς είναι και η είσοδος. Μολονότι αποτελεί το πρώτο πράγμα που θα δει κάθε επισκέπτης στο σπίτι μας, το μεγαλύτερο ποσοστό δεν ασχολείται ουσιαστικά με τη διακόσμησή του και, πολλές φορές, ούτε με την πρακτικότητά του. Μέγα λάθος.

Σύμφωνα με τους interior designers, υπάρχουν μερικοί χώροι σε κάθε σπίτι, όπως είναι τα χολ, τα οποία μπορούν πραγματικά να ενισχύσουν την αισθητική του σπιτιού, αν τα εκμεταλλευτούμε σωστά. Δεν χρειάζονται, άλλωστε, μεγάλες αλλαγές για να αποκτήσει χαρακτήρα ένας χώρος. Ένα μικρό βοηθητικό τραπεζάκι μπορεί να αποδειχθεί αρκετό για να μεταμορφώσει μια άδεια γωνιά, δίνοντάς της ταυτόχρονα πρακτική αξία.

Το μικρό έπιπλο που κάνει τη διαφορά

Ακριβώς αυτή την ανάγκη έρχεται να καλύψει το industrial βοηθητικό τραπεζάκι από τα Jysk. Με τον λιτό σχεδιασμό μπορεί να ενταχθεί εύκολα σε διαφορετικά στιλ διακόσμησης, ενώ το industrial στοιχείο προσθέτει μια πιο σύγχρονη και ανεπιτήδευτη πινελιά στον χώρο.

Η θέση του στην είσοδο δεν είναι μόνο διακοσμητική. Μπορεί να λειτουργήσει ως ένα μικρό σημείο όπου θα αφήσεις τα κλειδιά σου, την τσάντα ή άλλα αντικείμενα που θέλεις να έχεις πρόχειρα μόλις μπεις στο σπίτι ή βγαίνοντας από αυτό. Παράλληλα, η επιφάνειά του μπορεί να φιλοξενήσει ένα βάζο με λουλούδια, ένα επιτραπέζιο φωτιστικό, ένα κερί ή μερικά διακοσμητικά αντικείμενα.

Γιατί ταιριάζει τόσο πολύ στο χολ

Το μεγάλο πλεονέκτημα ενός βοηθητικού τραπεζιού είναι ότι δεν απαιτεί μεγάλο χώρο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην είσοδο, όπου συνήθως θέλουμε να αποφύγουμε τα ογκώδη έπιπλα που περιορίζουν την κίνηση.

Ένα πιο λεπτό και διακριτικό έπιπλο μπορεί να γεμίσει μια άδεια γωνιά χωρίς να κάνει το χολ να δείχνει φορτωμένο. Και επειδή το industrial στιλ χαρακτηρίζεται από καθαρές γραμμές και μια πιο αυστηρή αισθητική, μπορεί να λειτουργήσει ως βάση πάνω στην οποία θα «χτίσεις» τη διακόσμηση.

Αν, μάλιστα, το συνδυάσεις με έναν μεγάλο καθρέφτη από πάνω, ένα καλάθι στο πλάι ή ένα μικρό φυτό, μπορείς να δημιουργήσεις ένα ολοκληρωμένο διακοσμητικό σημείο χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

Μικρές αλλαγές, μεγάλο αποτέλεσμα

Το μυστικό στη διακόσμηση ενός χολ είναι να μην προσπαθήσεις να χωρέσεις σε αυτό όσα περισσότερα αντικείμενα γίνεται. Η είσοδος χρειάζεται λειτουργικότητα, αλλά και μια αίσθηση τάξης. Ένα βοηθητικό τραπεζάκι μπορεί να γίνει το σημείο αναφοράς του χώρου, αρκεί να μην το φορτώσεις. Ένα ή δύο προσεκτικά επιλεγμένα αντικείμενα είναι αρκετά για να του δώσουν προσωπικότητα, χωρίς να χαθεί η minimal αισθητική.

Και αυτό είναι ίσως το πιο ωραίο στοιχείο του συγκεκριμένου επίπλου: δεν χρειάζεται να αλλάξεις ολόκληρη τη διακόσμηση του σπιτιού σου για να ανανεώσεις την είσοδο. Μερικές φορές, ένα οικονομικό και πρακτικό κομμάτι είναι αρκετό για να κάνει έναν μέχρι πρότινος αδιάφορο χώρο να δείχνει πολύ πιο προσεγμένος.

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