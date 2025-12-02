Ένα λευκό χαμόγελο μπορεί να φωτίσει κάθε ημέρα μου στο γραφείο

Οι ημέρες στη δουλειά μπορεί να μην είναι πάντα εύκολες, ωστόσο ένα χαμόγελο είναι αρκετό για να τις αλλάξει.

Όταν το ξυπνητήρι ρυθμίζεται καθημερινά στις 5:45 και καλείσαι να αποχωριστείς το πάπλωμά σου πριν την ανατολή του ηλίου, καταλαβαίνεις ήδη ότι υπάρχει λόγος να μην ξεκινήσει καλά η ημέρα σου. Η κίνηση στους δρόμους μέχρι το γραφείο, τα αδιάβαστα emails, η λίστα με τις υποχρεώσεις - που συνεχώς μεγαλώνει - και τα deadlines, έχουν την ικανότητα να «κλέβουν» το χαμόγελο από τα χείλη μου. Ωστόσο, επιλέγω να πάω κόντρα στον αρνητισμό και να αντιμετωπίσω ό,τι συμβαίνει με ένα λαμπερό χαμόγελο.

Ακόμα, κι όταν όλα πάνε στραβά, υπάρχει ακόμα η επιλογή να χαμογελάσεις… - έστω και στραβά. Η αλήθεια είναι πως αγαπώ πολύ τη δουλειά μου - παρά το πρωινό ξύπνημα. Οι πρωινές συζητήσεις με τους συναδέλφους, τα δημιουργικά meetings, οι φρέσκιες ιδέες, είναι σίγουρα κάποια από τα πιο όμορφα κομμάτια της ημέρας μου - αυτά που θα με κάνουν να χαμογελάσω αυθόρμητα και αληθινά.

Όσο απαιτητικό ή γεμάτο κι αν είναι το πρόγραμμά μου, προσπαθώ να μην χάνω ποτέ την καλή μου διάθεση. Εντάξει, κάποιες φορές είναι δύσκολο, ωστόσο όχι ακατόρθωτο. Μπορεί να χρειαστώ μισή ώρα για να βρω πάρκινγκ ή, καθώς είμαι απορροφημένη στο κινητό μου, να «πέσω» πάνω σε κάποιον περαστικό. Και πάλι, όμως, θα φροντίσω να μην χαλάσει ούτε η δική μου, ούτε η δική του διάθεση. Ένα χαμόγελο είναι αρκετό.

Το χαμόγελό μου έχει την υπογραφή της AIM White Now 3 σε 1

Οι ημέρες μας στη δουλειά δεν έχουν πάντα φωτεινά χρώματα, ωστόσο είναι στο χέρι μας να τις φωτίσουμε, κάνοντας την πιο απλή και ανέξοδη κίνηση: να χαμογελάσουμε. Και η AIM WHITE NOW 3 σε 1 φροντίζει για εμάς πριν από εμάς. Κάθε βούρτσισμα γίνεται μια μικρή υπενθύμιση ότι η ημέρα μπορεί να ξεκινήσει - και να συνεχιστεί - με περισσότερη αυτοπεποίθηση.

Όταν αντικρίζω το χαμόγελό μου στον καθρέφτη, νιώθω πως έχω κάνει ήδη το πρώτο θετικό βήμα - πριν καν βγω από την πόρτα του σπιτιού μου. Είναι σαν μια αόρατη ασπίδα που με προστατεύει από τις δύσκολες στιγμές, τις καθυστερήσεις και τις απρόβλεπτες ανατροπές της καθημερινότητας. Και τελικά, αυτό το χαμόγελο δεν αφορά μόνο μένα. Μεταφέρεται στους ανθρώπους γύρω μου, στους συναδέλφους, στους φίλους, ακόμα και στους άγνωστους που θα συναντήσω στον δρόμο.

Και κάπως έτσι, μέσα σε μια καθημερινότητα που τρέχει πιο γρήγορα απ’ όσο θα ήθελα, βρίσκω πάντα έναν τρόπο να κάνω μια μικρή παύση. Να αναπνεύσω, να θυμηθώ ποια είμαι και να συνεχίσω με ένα χαμόγελο που είναι η κρυφή δύναμή μου. Δεν αλλάζει τα γεγονότα, αλλά αλλάζει τη δική μου ματιά πάνω σε αυτά. Στο τέλος της μέρας, αυτό που μετράει είναι να μπορώ να λέω πως, παρά τις δυσκολίες, κράτησα λίγη φωτεινότητα για τον εαυτό μου. Και η ΑΙΜ WHITE NOW 3 σε 1 αποτελεί τον μεγαλύτερο σύμμαχό μου.

Φωτογραφία: Μυρτώ Κυρίτση

