ASTORIA: Όσα αποκαλύφθηκαν πριν από τη μεγάλη πρεμιέρα στο Θέατρο Παλλάς

Όσα αποκάλυψαν οι δημιουργοί και οι πρωταγωνιστές της “Astoria” πριν από την πρεμιέρα στο Παλλάς στις 19 Μαρτίου.

Σε ένα περιβάλλον γεμάτο μουσική, ιστορίες και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Μαρτίου η συνέντευξη Τύπου της μουσικής παράστασης «Astoria», της νέας μεγάλης παραγωγής του Θεάτρου Παλλάς που κάνει πρεμιέρα στις 19 Μαρτίου.

Το ελληνικό καφενείο που αποτελεί το σημείο συνάντησης των μεταναστών της “Astoria” και γύρω από το οποίο εκτυλίσσεται η ιστορία της παράστασης στήθηκε στο κέντρο της Αθήνας σε ένα αυθεντικό ρεμπετάδικο. Εκεί οι δημιουργοί και οι συντελεστές της “Astoria” και του Θεάτρου Παλλάς υποδέχτηκαν τους εκπροσώπους του Τύπου και μίλησαν για το έργο, την ιστορική του έμπνευση και την καλλιτεχνική του προσέγγιση.

Η “Astoria”, σε πρωτότυπο κείμενο του Κωνσταντίνου Σαμαρά και σκηνοθεσία του Βασίλη Μαυρογεωργίου, φωτίζει τις ζωές και τα όνειρα των Ελλήνων μεταναστών που προσπάθησαν να ριζώσουν σ’ έναν ξένο τόπο, αναζητώντας μια δεύτερη ευκαιρία. Οι δύο συντελεστές μίλησαν για το πώς ξεκίνησε η ιδέα, και ευχαρίστησαν τον Γιάννη Κεντ που τους εμπιστεύθηκε και τους έδωσε την ευκαιρία να την μεταφέρουν στη σκηνή του Θεάτρου Παλλάς. Ο Βασίλης Μαυρογεωργίου αποκάλυψε πως η ιδέα να αφηγηθούν την ιστορία των Ελλήνων που μετανάστευσαν σε μια τόσο δύσκολη κοινωνικά και οικονομικά, περίοδο, ξεκίνησε ύστερα από ένα τηλεφώνημα με τον Κωνσταντίνο Σαμαρά ενώ εκείνος βρισκόταν στη Νέα Υόρκη. Ο σκοπός τους ήταν μέσα από αυτή την ιστορία να αναδειχθεί το μεγάλο θέμα της ανθρώπινης ταυτότητας, πως δηλαδή ένας άνθρωπος σε μια τόσο δύσκολη συνθήκη βρίσκει παρηγοριά μέσα σε μια κοινότητα αλλά μέσα από εκεί βρίσκει τον τρόπο να ανοίξει τα φτερά του, να ανακαλύψει την προσωπική του ταυτότητα και να διαγράψει μια προσωπική πορεία.

Ο συγγραφέας της παράστασης Κωνσταντίνος Σαμαράς τόνισε μεταξύ άλλων ότι η Αστόρια είναι το πιο εμβληματικό τοπωνύμιο που σχετίζεται με την ελληνική μετανάστευση που εμπεριέχει ναι μεν μεγάλα success stories, το ενδιαφέρον και το συγκινητικό είναι να όμως να δούμε τις ανθρώπινες, οδυνηρές και παθιασμένες ιστορίες, να ανακαλύψουμε τις περιπέτειες που βρίσκονται που κρύβονται απο πίσω καθώς μιλάμε για περισσότερο από μισό εκατομμύριο ανθρώπους που ταξίδεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα. Η έρευνα γύρω από το θέμα ήθελε να αναδείξει τις δύσκολες συνθήκες που βίωσαν εκεί, τον ρατσισμό και την περιθωριοποίηση, θέματα που είναι επίκαιρα και σήμερα για το πως χτίζονται και οι σύγχρονες κοινωνίες αλλά και να υπενθυμίσει πως με με τα χέρια των ανθρώπων αυτών χτίζονται οι αυτοκρατορίες.

Το λόγο πήρε η μουσική και οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τις καταπληκτικές ερμηνείες της Θεοδοσίας Σαββάκη και της Έβελυν Ασουάντ επί σκηνής σε μια σειρά από τραγούδια που ακούγονται στην παράσταση. Η Μπέσσυ Μάλφα λίγο πριν μεταμορφωθεί σε «Ρίτα» έκλεψε την παράσταση με το τραγούδι “Mambo brasilero” ενώ ο Χρήστος Στέργιογλου τραγούδησε «Ήμουνα μόρτης μια φορά» και απογείωσε το κέφι.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Η παράσταση “Astoria” μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, σε μια εποχή ποτοαπαγόρευσης, οικονομικής κρίσης και κοινωνικών ανατροπών, όταν χιλιάδες Έλληνες άφηναν πίσω τους την πατρίδα για να αναζητήσουν μια νέα ζωή στην Αμερική.

Στην καρδιά της ιστορίας βρίσκεται ένα ελληνικό καφενείο στην “Astoria”, ένας τόπος συνάντησης, όπου η κοινότητα των μεταναστών κρατά ζωντανή την ταυτότητά της μέσα από το τραγούδι και τις ιστορίες της.

Στο επίκεντρο της αφήγησης βρίσκεται η Τασούλα, μια νεαρή γυναίκα που φτάνει μόνη στη Νέα Υόρκη και καλείται να βρει τη δύναμη να επιβιώσει και να διεκδικήσει τη φωνή της σε έναν κόσμο γεμάτο αντιθέσεις.

Με ζωντανή ορχήστρα επί σκηνής, υπό τη μουσική διεύθυνση του Νίκου Στρατηγού, η μουσική γίνεται οργανικό μέρος της δράσης και μεταφέρει τον παλμό μιας ολόκληρης εποχής.

Η “Astoria” είναι μια μουσική ιστορία για όσους έφυγαν και για όσους έμειναν πίσω -για τις γυναίκες που πάλεψαν να σταθούν όρθιες, για τους ανθρώπους που προσπάθησαν να χτίσουν μια νέα πατρίδα και για το τραγούδι που έγινε φωνή, παρηγοριά και δύναμη.

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μαυρογεωργίου

Κείμενο: Κωνσταντίνος Σαμαράς

Πρωτοτυπη μουσική - Μουσικές διασκευές: Νίκος Στρατηγός

Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης

Kοστούμια: Αλεξία Θεοδωράκη

Video art: Παντελής Μάκκας

Χορογραφία: Πάρης Μαντόπουλος

Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου

Πρωταγωνιστούν:

Έβελυν Ασουάντ/ Θεοδoσία Σαββάκη

Χρήστος Στέργιογλου

Μπέσσυ Μάλφα

Μαρία Κεχαγιόγλου

Μιχάλης Αλικάκος

Γιάννης Τσουμαράκης

Αριάδνη Καβαλιέρου

Φωτεινή Παπαθεοδώρου

Δημήτρης Μαχαίρας

Δημήτρης Γαλανάκης

Θεανώ Κλάδη

Γιάννης Μπισμπικόπουλος

Νίκος Δερτιλής

Μιχάλης Κουτσκούδης

Λεωνίδας Μπακάλης

Ανατολή Τσελαρίδου

Ελένη Τσιναρέλη

Με ζωντανή ορχήστρα επί σκηνής.

English surtitles are available for this performance.

Προπώληση εισιτηρίων: |pallastheater.com | στα ταμεία του Θεάτρου

Θέατρο Παλλάς: Βουκουρεστίου 3-5, Αθήνα

Ακολουθήστε το Θέατρο Παλλάς: Instagram | Facebook | YouTube | TikTok