Doing Sports Differently: Τα τρία νέα χρώματα του SHAI 001 εμπνέουν την ανανέωση και την σπουδαία δύναμη που κρύβεται πίσω από τα νέα ξεκινήματα

Άνοιξη 2026 - Τα νέα SHAI 001 χρώματα “CLEAN SLATE”, “ARES GRAY” & “BLUSH”.

Πίσω από κάθε νέο μοντέλο SHAI 001 κρύβεται ένα «πιστεύω» του Creative Director Shai Gilgeous-Alexander. Τα τρία νέα χρώματα του SHAI 001, το “CLEAN SLATE”, το “ARES GRAY” και το “BLUSH” εμπνέουν την ανανέωση και την σπουδαία δύναμη που κρύβεται πίσω από τα νέα ξεκινήματα. Ριζωμένη στην κουλτούρα του basket, η Converse αναδεικνύει την σύνδεσή του basket και του off court style. Ο σχεδιασμός του SHAI 001 κρύβει πίσω του την ιστορία της Converse, το αθλητικό πνεύμα του Shai, τις οικογενειακές του αξίες και το όραμα, ένας συνδυασμός που το καθιστά το απόλυτο style-forward statement κομμάτι.

SHAI 001 “CLEAN SLATE”

Νέες ευκαιρίες, νέοι στόχοι - αυτά είναι τα στοιχεία που ενέπνευσαν το νέο μοντέλο σε λευκό χρώμα. Το όνομα του εκφράζει απόλυτα την δημιουργία, την πρόοδο, την ανανέωση και την ανάγκη να γυρίσεις μια νέα, καθαρή σελίδα. Ο minimal σχεδιασμός και η τολμηρή διάθεση συνδυάζονται με το ολόλευκο design που αναδεικνύει την sculpture like σιλουέτα, τις καθαρές γραμμές και την τεχνική αρτιότητα του νέου Converse. Το signature logo του Shai διακοσμεί την γλώσσα και το εσωτερικό της σόλας, ενώ το chevron star της Converse στερεώνει τον πάτο και την σόλα.

SHAI 001 “ARES GRAY”

Το “ARES GRAY” έχει τις ρίζες του στην οικογένεια και αποτελεί μια ωδή στην γκρι απόχρωση των ματιών του γιού του. Το νέο χρώμα αφηγείται μια βαθιά προσωπική ιστορία ενώ παράλληλα αντικατοπτρίζει το game plan του Shai, sleek και ευέλικτο. Η έμπνευση του έρχεται από την εναλλαγή του γκρι μεταξύ φωτός και σκιάς, όπως ακριβώς ο Shai κινείται στο γήπεδο και προσαρμόζεται σε κάθε πρόκληση. Το “ARES GRAY” τονίζει την ρευστότητα του total γκρι και υμνεί την καθαρότητα του.

SHAI 001 “BLUSH”

Το “BLUSH” είναι μια μονόχρωμη ροζ εκδοχή του iconic SHAI 001 και καλωσορίζει την ανοιξιάτικη ενέργεια. Η νέα σεζόν φέρνει καινούργιες μορφές έκφρασης, αυτοπεποίθηση και νέες ευκαιρίες, αυτά κρύβει και το φρέσκο “BLUSH” colorway. Σχεδιασμένο για να φορεθεί on και off the court, το “BLUSH” διαμορφώνει iconic outfits.

Όπως και τα προηγούμενα colorway έτσι και τα “CLEAN SLATE”, “ARES GRAY” και “BLUSH” είναι σχεδιασμένα για να ενισχύουν την αθλητική απόδοση και έκφραση, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Ο αντιολισθητικός πάτος τους προσφέρει έλεγχο ενώ η Zoom Air σόλα διατηρεί την ενέργεια κινήσεων και την σταθερότητα. Ένα Converse που έχει σχεδιαστεί για να κινείται ακριβώς όπως οι elite αθλητές: με συνέπεια, ακρίβεια και συνεχή εξέλιξη.

Τα ”ARES GRAY” & “CLEAN SLATE” είναι διαθέσιμα στο converse.gr & στο SlamDunk ενώ το “BLUSH” έρχεται στις 12 Μαρτίου.