Προβλέψεις εβδομάδας 13 - 19 Απριλίου 2026 για τα ζώδια, από την ζαρΑτούΣΤΡΑ

Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 13 - 19 Απριλίου 2026 για κάθε ζώδιο.

Αυτή η εβδομάδα φέρνει για τα ζώδια νέα ξεκινήματα, έντονη κινητοποίηση και σημαντικές ευκαιρίες, όμως απαιτεί καθαρό μυαλό και σωστή διαχείριση. Στις αρχές της εβδομάδας, το εξάγωνο Αφροδίτης–Δία δημιουργεί θετικές εξελίξεις κυρίως για Ταύρους, Καρκίνους, Παρθένους, Σκορπιούς και Αιγόκερους, φέρνοντας ευκολία σε οικονομικά και συναισθηματικά ζητήματα, αλλά και μια αίσθηση στήριξης από πρόσωπα ή καταστάσεις που λειτουργούν υπέρ μας. Η εύνοια υπάρχει, όμως χρειάζεται να αξιοποιηθεί με μέτρο, χωρίς υπερβολές ή εφησυχασμό.

Την ίδια στιγμή, ο Άρης συναντά τον Ποσειδώνα στον Κριό επηρεάζει έντονα Κριούς, Καρκίνους, Ζυγούς και Αιγόκερους των πρώτων ημερών, δημιουργώντας μια θολή εικόνα γύρω από δράσεις, αποφάσεις και πρωτοβουλίες. Χρειάζεται προσοχή σε βιαστικές κινήσεις και σε επιλογές που βασίζονται περισσότερο στο συναίσθημα παρά στη λογική. Αργότερα, με το εξάγωνο του με τον Πλούτωνα, θα μας δώσει την ικανότητα να πάρουμε τον έλεγχο μιας κατάστασης και να κάνουμε ενέργειες που φέρνουν αποτελέσματα.

Από την Τρίτη, ο Ερμής ξεκινά να κάνει πολλαπλές όψεις, ξεκινώντας με το εξάγωνο με τον Ουρανό, το οποίο φέρνει ξαφνικές ιδέες, ευχάριστες ειδήσεις και απρόσμενες λύσεις για Ιχθύες, Ταύρους, Καρκίνους, Παρθένους, Σκορπιούς και Αιγόκερους. Είναι μια ημέρα που ευνοεί την επικοινωνία, τις συμφωνίες και τις αποφάσεις που βασίζονται σε μια πιο καθαρή και γρήγορη αντίληψη των πραγμάτων. Την επόμενη ημέρα στις 15, μπαίνει ο Ερμής στον Κριό και μας κάνει πιο άμεσους και διεκδικητικούς, ωστόσο χρειάζεται μια προσοχή στο τρόπο έκφρασης για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Βέβαια, με τον Ερμή σε σύνοδο με τον Ποσειδώνα την Παρασκευή, χρειάζεται να ξεχωρίσουμε τι είναι πραγματικό και τι βασίζεται σε προσδοκίες ή φαντασία. Το Σάββατο, ο Ερμής συναντά με εξάγωνο τον Πλούτωνα, δίνοντας μας την ευκαιρία για βαθιές συζητήσεις/ εξομολογήσεις.

Ακόμα, η σύνοδος Ήλιου–Χείρωνα την Τετάρτη μπορεί να μας φέρει πιο κοντά στην αποδοχή και στη θεραπεία, αρκεί να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να δει την αλήθεια χωρίς άμυνες. Η κορύφωση της εβδομάδας έρχεται στις 17 Απριλίου με τη Νέα Σελήνη στον Κριό, η οποία ανοίγει έναν νέο κύκλο για όλα τα ζώδια, κυρίως όμως για Κριούς, Ζυγούς και τα ζωδια της φωτιάς και του αέρα. Πρόκειται για ένα ξεκίνημα που έχει δυναμική και φωτίζει τομείς που χρειάζονται επούλωση.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 13 - 19 Απριλίου 2026

Κριός

Αγαπημένε Κριέ, αυτή η εβδομάδα σε φέρνει στο προσκήνιο με έντονη κινητικότητα και νέα ξεκινήματα, όμως χρειάζεται να κρατήσεις καθαρό μυαλό και μέτρο στις κινήσεις σου αναφορικά με τις εν θερμώ καταστάσεις και τον φλογερό ενθουσιασμό σου. Ναι, τώρα είναι η στιγμή σου για να εκπληρώσεις στόχους και όνειρα που έχεις και θα το κάνεις με έντονο πάθος, αλλά χρειάζεται και η ψυχραιμία και η λογική.

Ταύρος

Αγαπημένε Ταύρε, αυτή η εβδομάδα σε πάει λίγο πιο πίσω για να πάρεις φόρα μετά. Δεν έχει τόσο εμφανείς αλλαγές, όμως έχει πολύ ουσιαστικές εξελίξεις, αρκεί να ακούσεις τι πραγματικά συμβαίνει μέσα σου. Το εξάγωνο Αφροδίτης–Δία στην αρχή της εβδομάδας σου δίνει, ειδικότερα για σένα του 2ου δεκαημέρου, τεράστιες ευκαιρίες σε θέματα ερωτικών, οικονομικών, αλλά και ευκαιρίες να ομορφύνεις ακόμα παραπάνω.

Δίδυμοι

Αγαπημένε Δίδυμε, αυτή η εβδομάδα σε βάζει σε φάση εξωστρέφειας, στόχων και επαγγελματικών εξελίξεων, όμως θέλει προσοχή στο τι ακούς και σε ποιους επενδύεις ειδικά αναφορικά με τα άτομα από το φιλικό σου περιβάλλον. Στην αρχή της εβδομάδας τη Δευτέρα, δεν αποκλείεται να λάβεις κάποια βοήθεια μέσα από μια συνάντηση ή να βγει στην επιφάνεια ένα project το οποίο να σε ξεμπλοκάρει και να ενισχύσει σημαντικά το πορτοφόλι σου.

Καρκίνος

Αγαπημένε Καρκίνε, αυτή η εβδομάδα φέρνει έντονη κινητικότητα στα επαγγελματικά και στη δημόσια εικόνα σου, με ευκαιρίες αλλά και αρκετή ασάφεια που χρειάζεται προσεκτική διαχείριση. Πολύ θετικά όμως θα κινηθεί και το ερωτικό ζήτημα αυτής της εβδομάδας, αλλά θα έχεις ευκαιρίες για να αυξηθούν και τα οικονομικά σου. Τη Δευτέρα, το εξάγωνο Αφροδίτης–Δία, λειτουργεί πολύ θετικά για σένα, φέρνοντας στήριξη μέσα από φίλους, γνωριμίες ή άτομα που μπορούν να σε βοηθήσουν να προχωρήσεις έναν στόχο.

Λέων

Αγαπημένε Λέοντα, αυτή η εβδομάδα σε βγάζει από την ρουτίνα και σε βάζει σε διαδικασία να σκεφτείς διαφορετικά, να ανοίξεις ορίζοντες και να δεις πιο μακριά. Έχει ευκαιρίες, αλλά όχι χωρίς ένα μικρό μπέρδεμα στην αρχή. Τη Δευτέρα μπορεί να υπάρξει μια αναγνώριση στη δουλειά ή μια ευκαιρία που μπορεί να σε ανεβάσει. Μπορεί να υπάρξει ένα άνοιγμα που σε βοηθά να κάνεις ένα βήμα μπροστά, αρκεί να το αξιοποιήσεις σωστά.

Παρθένος

Αγαπημένε Παρθένε, αυτή η εβδομάδα σε βάζει σε μια πιο βαθιά και εσωτερική διαδικασία, με έντονα θέματα που αφορούν οικονομικά, σχέσεις και καταστάσεις που που κρύβουν όμως και μη ξεκάθαρα σημεία. Έχει ευκαιρίες, αλλά χρειάζεται προσοχή σε λεπτομέρειες και προθέσεις ειδικά στα οικονομικά ζητήματα. Τη Δευτέρα εξάγωνο Αφροδίτης–Δία στην αρχή της εβδομάδας λειτουργεί θετικά για σένα, φέρνοντας στήριξη μέσα από φίλους, συνεργασίες ή άτομα που μπορούν να σε βοηθήσουν να προχωρήσεις έναν στόχο.

Ζυγός

Αγαπημένε Ζυγέ, αυτή η εβδομάδα φέρνει έντονη κινητικότητα στις σχέσεις και τις συνεργασίες σου, με εξελίξεις που μπορούν να σε πάνε μπροστά, αλλά χρειάζονται προσοχή στο πώς επικοινωνείς και στο τι αποδέχεσαι. Την προσοχή θα χρειαστεί να δείξουν οι ήδη δεσμευμένοι Ζυγοί του πρώτου πενθημέρου για ψέματα και αυταπάτες μέσα στην ερωτική σχέση. Ιδιαίτερα κερδισμένοι όμως είναι οι αδέσμευτοι του ζωδίου και κυρίως του πρώτου αλλά και τρίτου δεκαημέρου, καθώς σε εσάς έρχονται πολύ γλυκές και αισθαντικές γνωριμίες έρχεται και η ευκαιρία για μία νέα σχέση.

Σκορπιός

Αγαπημένε Σκορπιέ, αυτή η εβδομάδα φέρνει έντονη κινητικότητα στην καθημερινότητά σου και σε πρακτικά θέματα, όμως χρειάζεται προσοχή σε λεπτομέρειες και σε καταστάσεις που δεν είναι τόσο ξεκάθαρες όσο φαίνονται. Τη Δευτέρα, θα έχεις εξελίξεις γύρω από θέματα που αφορούν συνεργασίες με το εξωτερικό ή project που σχετίζονται με σπουδές. Μπορεί να υπάρξει στήριξη, μια ευκαιρία ή μια εξέλιξη που σε βοηθά να πας ένα βήμα παρακάτω, αρκεί να αξιοποιήσεις σωστά τις επαφές σου.

Τοξότης

Αγαπημένε Τοξότη, αυτή η εβδομάδα φέρνει έντονη κινητικότητα σε θέματα έρωτα, δημιουργίας και έκφρασης, αλλά χρειάζεται προσοχή στο τι σε ενθουσιάζει και πόσο γρήγορα επενδύεις σε αυτό. Η εβδομάδα σου ξεκινάει σε δυο ταχύτητες: από τη μια θα έχεις μια πολύ ωραία εξέλιξη στην καθημερινότητα και στη δουλειά σου, που θα σου φέρει μια ευκολία, μια βοήθεια ή κάτι που σε ξεμπλοκάρει πρακτικά. παράλληλα, οι μέρες αυτές είναι πολύ ερωτικές για σένα και μπορείς να πλέξεις ένα ερωτικό παραμύθι πιο εύκολα από ποτέ, και ειδικότερα στις 13 και 17 Απριλίου.

Αιγόκερως

Αγαπημένε Αιγόκερε, αυτή η εβδομάδα φέρνει έντονη κινητικότητα σε θέματα σπιτιού, οικογένειας και προσωπικής σταθερότητας, αλλά χρειάζεται προσοχή σε αποφάσεις που παίρνονται πάνω σε συναισθηματική φόρτιση. Τη Δευτέρα και Τρίτη το εξάγωνο Αφροδίτης–Δία στην αρχή της εβδομάδας λειτουργεί πολύ θετικά για σένα, φέρνοντας εύνοια σε ερωτικά, δημιουργικά ή σε οτιδήποτε σε γεμίζει. Μπορεί να υπάρξει μια όμορφη εξέλιξη αν εισαι σε σχέση ή μια ευκαιρία που σε κάνει να νιώσεις πιο καλά με τον εαυτό σου.

Υδροχόος

Αγαπημένε Υδροχόε, αυτή η εβδομάδα φέρνει έντονη κινητικότητα σε επικοινωνία, επαφές και καθημερινά θέματα, αλλά χρειάζεται προσοχή στο τι λες, τι ακούς και πώς μεταφέρεις πληροφορίες. Στις αρχές της εβδομάδας μπορείς να δεις να δρομολογούνται θέματα σπιτιού και οικογένειας, μέσα από μια εξέλιξη που σε βοηθά να νιώσεις πιο ασφαλής. Μπορεί να υπάρξει μια πολύ θετική εξέλιξη αναφορικά με τα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας ή να υπάρξει ένα καλό νέο οικονομικής φύσης για ένα άτομο της οικογένειάς σου, και δεν αποκλείεται της μητέρας σου.

Ιχθύες

Αγαπημένε Ιχθύ, αυτή η εβδομάδα είναι πάρα πολύ βοηθητική για σένα και σε οικονομικά αλλά και σε κοινωνική ζωή και συστηματικές ιστορίες. Το εξάγωνο Αφροδίτης–Δία Ιδιαίτερα για εσένα του 2ου δεκαημέρου στην αρχή της εβδομάδας λειτουργεί πολύ θετικά για σένα, -ειδικά αν είσαι single- φέρνοντας ευχάριστες εξελίξεις μέσα από νέες ερωτικές γνωριμίες, συζητήσεις, επαφές. Η δυναμική των πλανητών αναφορικά με τα ερωτικά είναι ιδιαίτερα έντονη, οπότε μπορεί να έχει εξαιρετική ποιότητα η εξέλιξη στα ερωτικά σου που θα συμβεί τώρα.

