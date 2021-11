4 κομμάτια που χρειάζεσαι για να είσαι κομψός το χειμώνα

Το ανδρικό στιλ δεν χρειάζεται κόπο όπως ίσως νομίζεις, αλλά τρόπο. Ούτε χρειάζεται να ξοδέψεις μια περιουσία για να το πετύχεις. Το μυστικό είναι να επενδύσεις σε μερικά κομμάτια-κλειδιά, ρούχα και αξεσουάρ που έχουν αποδείξει την αξία τους στο χρόνο και δείχνουν πάντα stylish. Eπίπλέον είναι σημαντικό να επιλέξεις κομμάτια ευκολοφόρετα και ευέλικτα που μπορούν να συνδυαστούν με τα περισσότερα από τα ρούχα που έχεις στη ντουλάπα σου, κάτι σαν basics.

Kαι επειδή less is more, εμείς επιλέξαμε τα 4 items που δεν πρέπει να λείπουν από μια ενημερωμένη ανδρική γκαρνταρόμπα το χειμώνα

1. Το τζιν παντελόνι

Levi's

2. To πλεκτό

Gant

3. To leather jacket

Selected

4. Tα μποτάκια

Timberland