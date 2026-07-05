Beauté την Κυριακή: 3 τρόποι να φτιάξεις σπιτικό scrub σώματος με ζάχαρη

Ίσως τα πιο εύκολα DIYs που θα κάνεις ποτέ

Αν και συχνά την αμελούμε, η επιδερμίδα του σώματος έχει τις δικές της ανάγκες -ανάγκες που συχνά γίνονται πιο ξεκάθαρες τώρα το καλοκαίρι, όταν φοράμε σορτς και φορέματα. Η πιο έντονη; Η απολέπιση. Τα καλά νέα είναι πως είναι πραγματικά πανεύκολο να φτιάξεις ένα σπιτικό scrub σώματος με ζάχαρη, έτσι ώστε να βοηθήσεις στην απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων και χαρίσεις άμεση απαλότητα και φωτεινότητα στο δέρμα σου.

Παρακάτω θα βρεις τρεις εύκολες συνταγές για scrub σώματος με ζάχαρη που μπορείς να φτιάξεις μόνη σου, με υλικά που πιθανότατα έχεις ήδη στην κουζίνα σου:

Σπιτικό scrub σώματος με ζάχαρη: 3 εύκολες συνταγές

1. Scrub με ζάχαρη & λάδι καρύδας για θρέψη και απαλότητα

Υλικά:

1/2 φλιτζάνι καστανή ζάχαρη

3 κουταλιές της σούπας λάδι καρύδας

1 κουταλάκι του γλυκού μέλι

Εκτέλεση:

Ανακατεύεις όλα τα υλικά σε ένα μπολ μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μίγμα. Εφάρμοσε σε νωπή επιδερμίδα με απαλές κυκλικές κινήσεις για 2-3 λεπτά και ξέπλυνε με χλιαρό νερό.

2. Scrub με ζάχαρη & λεμόνι για λάμψη

Υλικά:

1/2 φλιτζάνι λευκή ζάχαρη

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

Χυμός από 1/2 λεμόνι

Εκτέλεση:

Ανακάτεψε τα υλικά μέχρι να δέσουν. Κάνε ελαφρύ μασάζ στο σώμα, εστιάζοντας σε σημεία με τραχιά υφή, όπως οι αγκώνες, και τα γόνατα και ξέπλυνε καλά.

3. Scrub με ζάχαρη & καφέ για σύσφιξη και τόνωση

Υλικά:

1/2 φλιτζάνι ζάχαρη

2 κουταλιές της σούπας αλεσμένο καφέ

3 κουταλιές της σούπας λάδι αμυγδάλου ή ελαιόλαδο

Εκτέλεση:

Ανακάτεψε καλά όλα τα υλικά μέχρι να δημιουργηθεί ένα παχύρρευστο μίγμα. Εφάρμοσε με κυκλικές κινήσεις, κάνοντας πιο έντονο μασάζ σε περιοχές με ανομοιόμορφη υφή.

Editor's Tip: Χρησιμοποίησε τα scrubs 1-2 φορές την εβδομάδα και πάντα σε νωπή επιδερμίδα. Μετά την απολέπιση, εφάρμοσε την αγαπημένη σου ενυδατική κρέμα σώματος για να «κλειδώσεις» την υγρασία.

