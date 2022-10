L’Oréal Professional Products: Ολοκληρώθηκε ο δεύτερος κύκλος του πρωτοποριακού προγράμματος ενδυνάμωσης των γυναικών του κομμωτικού κλάδου Be your Best

Η L'Oréal Professional Products, ηγέτης στο χώρο της ομορφιάς στο πλευρό του κομμωτικού κλάδου για περισσότερα από 110 χρόνια, διοργάνωσε με ιδιαίτερη επιτυχία το πρώτο ολιστικό πρόγραμμα προσωπικής, επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών του χώρου, Be your Best.

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του οργανισμού Women Οn Top, με σκοπό την περαιτέρω επιμόρφωση, εξοικείωση και ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των γυναικών του κλάδου, προκειμένου να εξελίξουν το προσωπικό και επαγγελματικό τους μέλλον.

Το πρόγραμμα Be your Best περιλαμβάνει δύο σεμιναριακούς κύκλους, έναν που απευθυνόταν σε όλες τις γυναίκες του κλάδου και έναν ειδικά διαμορφωμένο για τις γυναίκες επιχειρηματίες στον χώρο της κομμωτικής:

Περισσότερες από 300 γυναίκες, επιχειρηματίες στον χώρο της κομμωτικής και εργαζόμενες στον κλάδο, παρακολούθησαν τα 3 διαδικτυακά ημερήσια σεμινάρια που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο της πρώτης ενότητας. Τα μαθήματα επικεντρώθηκαν στη θεματική της προσωπικής ενδυνάμωσης των γυναικών και είχαν βιωματικό και διαδραστικό χαρακτήρα. Προσφέρθηκαν δωρεάν από τη L’Oréal Professional Products σε όλες τις γυναίκες του κομμωτικού κλάδου και διεξήχθησαν με την έμπειρη καθοδήγηση των εκπαιδευτριών του Women on Top. Μέσα από τη συμμετοχή τους οι γυναίκες κατάφεραν να καλλιεργήσουν περισσότερο τις δεξιότητές τους και έμαθαν να αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά τις προκλήσεις της καθημερινότητας.

Μαρία Κοράλη, Γενική Διευθύντρια του Κλάδου Επαγγελματικών Προϊόντων της L'Οréal Hellas

Στο πλαίσιο της δεύτερης ενότητας του προγράμματος διοργανώθηκε αποκλειστικά για γυναίκες ιδιοκτήτριες κομμωτηρίων ένα διήμερο boot camp, εστιασμένο στην επιχειρηματική και χρηματοοικονομική ενδυνάμωσή τους. Περισσότερες από 40 γυναίκες επιχειρηματίες, απ’ όλα τα μέρη της Ελλάδας, με μακρόχρονη πορεία στον κομμωτικό κλάδο αλλά και εκείνες με νεότερες επιχειρήσεις που ξεκίνησαν τα πρώτα τους βήματα στη διάρκεια της πανδημίας, παρευρέθηκαν στην «Ακαδημία», στα γραφεία της L'Oréal. Μέσα από εισηγήσεις σχετικές με την επιχειρηματικότητα και τη διαχείριση των οικονομικών, οι γυναίκες αυτές εφοδιάστηκαν με πολύτιμα εργαλεία και γνώσεις, ώστε να διαχειρίζονται οι ίδιες αποτελεσματικότερα την επιχείρησή τους και να διεκδικούν με αυτοπεποίθηση το επαγγελματικό τους μέλλον.

Οι εισηγήσεις του διήμερου επιμορφωτικού σεμιναρίου, που διοργανώθηκε στο διάστημα 10-11 Οκτωβρίου 2022, έγιναν από διακεκριμένες εισηγήτριες: τη Στέλλα Κάσδαγλη, συνιδρύτρια του Women On Top˙ τη Γαλήνη Ηλιοπούλου, Εργασιακή ψυχολόγο και Σύμβουλο Ανθρώπινου Δυναμικού ˙ τη Δρ Άννα Αναστασοπούλου, Οργανωσιακή ψυχολόγο˙ την Αγγελική Σαββίδου, Οικονομική Σύμβουλο και ιδρύτρια της εταιρείας Finance Lady˙ την Γεωργία Τσιαμαντά, Ειδική Ψηφιακού Μετασχηματισμού και συνιδρύτρια της ΑΜΚΕ «Βρες Φτερά» ˙ και τη Μίνα Μισυρλή, Οικονομολόγο και Σύμβουλο ανάπτυξης.

Η Πηνελόπη Θεοδωρακάκου, Συν-ιδρύτρια του Women On Top

Μέσα από τις αντίστοιχες θεματικές, οι γυναίκες επιχειρηματίες του κλάδου έμαθαν πώς να διαχειρίζονται τις ασυνείδητες προκαταλήψεις, πώς να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν μια ομάδα, πώς να είναι δημιουργικές και να επιλύουν προβλήματα, πώς να διαχειρίζονται τα χρήματά τους, τι πρέπει να ξέρουν για τα οικονομικά της επιχείρησής τους, ποια τεχνολογικά εργαλεία είναι διαθέσιμα προκειμένου να αναπτύξουν την επιχείρησή τους, καθώς και τρόπους ώστε να αναπτύξουν την επιχείρησή τους στο επόμενο στάδιο.

Η Στέλλα Κάσδαγλη, Συν-ιδρύτρια του Women On Top

Η Μαρία Κοράλη, Γενική Διευθύντρια του Κλάδου Επαγγελματικών Προϊόντων της L'Οréal Hellas, δήλωσε:

«Για περισσότερο από έναν αιώνα, η L’Oréal Professional Products είναι αφοσιωμένη στο έργο της να στηρίζει με κάθε τρόπο τον κομμωτικό κλάδο. Μέσα από τη συνεχή επικοινωνία με τους επαγγελματίες του χώρου, έχουμε δημιουργήσει και αναπτύξει σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Το μεγαλύτερο τμήμα του κλάδου μας απαρτίζεται από γυναίκες. Γυναίκες που καλούνται καθημερινά να ανταπεξέλθουν σε πολλές προκλήσεις με επίκεντρο πάντα την φροντίδα και την προσφορά. Με το νέο πρόγραμμα Be your Best και με συνοδοιπόρο το Women on Top, θέλουμε να τους προσφέρουμε την ευκαιρία, μέσω της εκπαίδευσης, να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και εφόδια που θα ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση και τις γνώσεις τους στον τομέα του επιχειρείν. Ενδυναμώνοντας τις γυναίκες του κομμωτικού κλάδου, βάζουμε τα θεμέλια για την επιτυχημένη επαγγελματική πορεία τους σήμερα και στο μέλλον, και παράλληλα συμβάλλουμε στη διαρκή αναβάθμιση του κομμωτικού κλάδου.

Alex Davison, Γενικός Διευθυντής της L'Οréal Hellas, Μαρία Κοράλη Γενική Διευθύντρια του Κλάδου Επαγγελματικών Προϊόντων της L'Οréal Hellas, Πηνελόπη Θεοδωρακάκου, Συν-ιδρύτρια του Women On Top, Μαρίνα Ζαμζάρα, Communication Manager του Κλάδου Επαγγελματικών Προϊόντων της L'Οréal Hellas

Από τη συμμετοχή των γυναικών στα σεμινάρια, διαπιστώσαμε πως όταν φέρνεις γυναίκες σε έναν χώρο γίνονται μαγικά πράγματα. Η εκπαίδευση απελευθερώνει. Η επαφή απελευθερώνει. Η συνεργασία των γυναικών για την επίλυση ενός προβλήματος φέρνει πάντα τη λύση. Βρίσκουμε δύναμη η μία από την άλλη και μαζί δημιουργούμε τελικά έναν κύκλο αλληλεγγύης και στήριξης».

Η Πηνελόπη Θεοδωρακάκου, Συνιδρύτρια του οργανισμού, Women on Top, δήλωσε : «Η επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα του Women On Top, γι' αυτό και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενες για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος Be your Βest, που συνδιοργανώνουμε με την L’Oréal Professional Products. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό μπορέσαμε να υποστηρίξουμε ακόμη περισσότερες γυναίκες να αναπτύξουν νέες δεξιότητες σχετικές με την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη, καθώς και να έρθουν σε επαφή με εργαλεία και μεθόδους για τη βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησης και των χρηματοοικονομικών τους δεξιοτήτων. Παράλληλα μας δόθηκε η ευκαιρία να συνομιλήσουμε με μια δυναμική κοινότητα γυναικών και να προωθήσουμε τη δικτύωσή τους. Ο κλάδος της ομορφιάς και της κομμωτικής είναι γεμάτος από στερεότυπα που εμείς τα φέρνουμε σε αυτόν και εμείς πρέπει να τα σπάσουμε»

Μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος Be Your Best, η L'Oréal Professional Products θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει με φροντίδα τον κομμωτικό κλάδο στην Ελλάδα και ιδιαίτερα τις γυναίκες εργαζόμενες και ιδιοκτήτριες κομμωτηρίων, όπως το κάνει για περισσότερα από 100 χρόνια. Θα συνεχίσει να επενδύει συστηματικά στην επαγγελματική ανέλιξη και την εκπαίδευσή τους, με εστιασμένα επιμορφωτικά προγράμματα που θα ακολουθήσουν, γιατί η συνεχής ενδυνάμωση των γυναικών και η θετική συνεισφορά στον κλάδο της κομμωτικής αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας της.

Σχετικά με τη L’Oréal

Για περισσότερα από 100 χρόνια, η L'Oréal η κορυφαία εταιρεία ομορφιάς στον κόσμο, έχει αφοσιωθεί σε ένα μόνο πράγμα: την εκπλήρωση των προσδοκιών ομορφιάς των καταναλωτών σε όλο τον κόσμο. Ο σκοπός μας - να δημιουργήσουμε την ομορφιά που κινεί τον κόσμο - ορίζει την προσέγγισή μας στην ομορφιά χωρίς αποκλεισμούς, ηθική, γενναιόδωρη και αφοσιωμένη στην κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Με το ευρύ μας χαρτοφυλάκιο 35 διεθνών εμπορικών σημάτων και τις φιλόδοξες δεσμεύσεις αειφορίας στο πρόγραμμα L'Oréal For The Future, προσφέρουμε σε κάθε άτομο σε όλο τον κόσμο ό,τι καλύτερο όσον αφορά στην ποιότητα, στην αποτελεσματικότητα, στην ασφάλεια, στην ειλικρίνεια και στην υπευθυνότητα, ενώ γιορτάζουμε την ομορφιά στην απέραντη πολλαπλότητα της.

Μαρίνα Ζαμζάρα, Communication Manager του Κλάδου Επαγγελματικών Προϊόντων της L'Οréal Hellas, Άννα Αναστασοπούλου, Οργανωσιακή Ψυχολόγος, Στέλλα Κάσδαγλη, Συν-ιδρύτρια του Women On Top, Πηνελόπη Θεοδωρακάκου, Συν-ιδρύτρια του Women On Top, Γαλήνη Ηλιοπούλου, Συν-δρύτρια του Women On Top και Εργασιακή Ψυχολόγος, Αγγελική Σαββίδου, Σύμβουλος Επιχειρηματικής και Οικονομικής Ανάπτυξης, Μαρία Κοράλη Γενική Διευθύντρια του Κλάδου Επαγγελματικών Προϊόντων της L'Οréal Hellas

Με 85.400 αφοσιωμένους υπαλλήλους, ισορροπημένο γεωγραφικό αποτύπωμα και πωλήσεις σε όλα τα δίκτυα διανομής (e-commerce, μαζική αγορά, πολυκαταστήματα, φαρμακεία, κομμωτήρια, καταστήματα λιανικού εμπορίου αφορολογήτων ειδών) το 2021 ο Όμιλος πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 32,28 δισ. ευρώ. Με 20 ερευνητικά κέντρα σε 11 χώρες σε όλο τον κόσμο, μια αφοσιωμένη ομάδα Έρευνας και Καινοτομίας αποτελούμενη από 4.000 επιστήμονες και περισσότερους από 3.000 επαγγελματίες της τεχνολογίας, η L'Oréal επικεντρώνεται στην εφεύρεση του μέλλοντος της ομορφιάς και να καταστεί υπερδύναμη στο χώρο του Beauty Tech.

Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.loreal.com/en/mediaroom

Σχετικά με το Women Οn Top

Το Women on Top είναι ένας οργανισμός με στόχο την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα στην εργασία. Ιδρύθηκε το 2012 και από τότε έχει δημιουργήσει και παρακολουθήσει πάνω από 1.000 συνεργασίες mentoring και έχει εκπαιδεύσει πάνω από 1.500 άνεργες, μισθωτές και αυτοαπασχολούμενες γυναίκες σε σεμινάρια επαγγελματικής ανάπτυξης. Παράλληλα, μέσα από την πρωτοβουλία Women On Top in Business, παρέχει εκπαίδευση, συμβουλευτική και υπηρεσίες διαχείρισης έργου σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιθυμούν να κάνουν πράξη την ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στην αγορά εργασίας. Τέλος, έχει αναπτύξει μία ευρεία πλατφόρμα επικοινωνίας και παραγωγής περιεχομένου (έρευνες, άρθρα, podcasts, εκδηλώσεις κ.ά,), με στόχο το χτίσιμο δυναμικών κοινοτήτων γύρω από το στόχο της έμφυλης ισότητας, την προώθηση θετικών και ισχυρών γυναικείων προτύπων, αλλά και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού σε σχέση με θέματα έμφυλης ισότητας.