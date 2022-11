H SEPHORA μας βάζει σε christmas mood με το pr event «Believe in your Wish»

Μία εκδήλωση γεμάτη λάμψη, Xmas vibes και ομορφιά

Με ένα άκρως Χριστουγεννιάτικο PR Event έδωσε η SEPHORA το έναυσμα για το επίσημο countdown για την ομορφότερη εποχή του χρόνου. Celebrities, influencers και εκπρόσωποι των Media έδωσαν «ραντεβού» την Τετάρτη 02 Νοεμβρίου 2022 στο The K Project, ένα πανέμορφο νεοκλασικό στην καρδιά της Κηφισιάς, προκειμένου να ανακαλύψουν όλα τα νέα beauty λανσαρίσματα και must-haves των αγαπημένων τους brands.

Υπό τον ονειρικό τίτλο “Believe In Your Wish” που μας εμπνέει να γιορτάσουμε την ατέρμονη δύναμη των Χριστουγεννιάτικων ευχών, η SEPHORA καλωσόρισε τους καλεσμένους της στο χώρο με ένα εντυπωσιακό wish tree που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της υποστήριξης του έργου του φιλανθρωπικού οργανισμού Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), καλώντας τους παρευρισκόμενους να γράψουν τις δικές τους ευχές στολίζοντας το δέντρο και βάζοντας τη δική τους πινελιά. Με το μπλε της νύχτας και το χρυσό των αστεριών να κυριαρχούν στη χρωματική παλέτα της εκδήλωσης, αλλά και υπό τον ήχο Χριστουγεννιάτικων μελωδιών, οι εκλεκτοί καλεσμένοι είχαν τη μοναδική ευκαιρία για ένα exclusive sneak peek στα πιο hot brands του απόλυτου beauty shopping προορισμού. Κατά τη διάρκεια του event, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν το νέο premium aperitif Chandon Garden Spritz, του Οίκου Moët Hennessy. Ένα Ready to Drink spritz, το οποίο ξεχωρίζει για τον εξαιρετικής ποιότητας αφρώδη οίνο και τα φυσικά συστατικά του.

Μαρίζα Μπαϊρακτάρη, Κόνι Μεταξά

Πιο συγκεκριμένα, η SEPHORA παρουσίασε τη δική της σειρά, Sephora Collection με τα must-have beauty προϊόντα – Holidays 2022 makeup παλέτες, advent calendars, gift sets και ειδικές συσκευασίες έκλεψαν τις εντυπώσεις, όπως επίσης και τα μικρά ornament makeup στολίδια που αποτελούν το απόλυτο δώρο για τις γιορτές. Το «παρών» στο PR Event έδωσαν φυσικά και τα πιο περιζήτητα brands των οποίων την αποκλειστική διανομή έχει η SEPHORA στην Ελλάδα – όπως η εταιρία Rituals, από τις πιο πρόσφατες προσθήκες στο brand portfolio της SEPHORA, η οποία δίνει ένα νέο νόημα στην έννοια του luxury living και μας προκαλεί να κάνουμε μία παύση από το έντονο καθημερινό lifestyle μας, χάρη στα μοναδικά της κεριά και fragrance sticks. Μία ακόμα νέα προσθήκη της SEPHORA αποτελεί και η εμβληματική TARTE που μόλις έφτασε στην ελληνική αγορά και πραγματοποίησε το ντεμπούτο της στο εν λόγω PR event.

Δανάη Γεωργαντά, Φωτεινή Αριστακεσιάν

H Benefit Cosmetics δε θα μπορούσε να λείπει από το PR Event, παρουσιάζοντας την πλήρη γκάμα των προϊόντων της και πραγματοποιώντας interactive services για τους καλεσμένους, αναγάγοντας το pampering στο επόμενο επίπεδο. Τα νέα της λανσαρίσματα παρουσίασε και η FOREO, με την ολοκαίνουρια σειρά LUNA 4 να κλέβει τις εντυπώσεις, όπως και η πάντα αγαπητή από τις beauty afficionados, Drunk Elephant αλλά και η Fresh. Στο haircare τμήμα του χώρου, το «παρών» έδωσε η GISOU, η haircare εταιρία που έχει αναδειχθεί σε beauty cult, καθώς και οι εταιρίες OLAPLEX, Moroccanoil και άλλες, ενώ η GHD εντυπωσίασε με τα haircare gadgets της & τις δημιουργίες εντυπωσιακών hair looks. Στο κομμάτι του makeup, τα νέα και Xmas λανσαρίσματά τους έδειξαν οι εταιρίες Charlotte Tilbury,Rare Beauty, Natasha Denona, Fenty, Too Faced,NARS και άλλες.

Κατερίνα Ευαγγελινού, Νίκη Θωμοπούλου

Το «παρών» στη λαμπερή και άκρως επιτυχημένη εκδήλωση έδωσε μεταξύ άλλων η Κόννι Μεταξά, Ιλένια Williams, Ραφαέλα Ψαρρού, Μαίρη Βυτίναρος, Παύλος Χάππιλος, Φωτεινή Πετρόγιαννη, Λίλα Κουντουριώτη, Ρούλα Σταματοπούλου και άλλοι.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που η SEPHORA κατορθώνει σε κάθε PR event της να μετατρέπεται στο talk-of-the-town happening, συγκεντρώνοντας τα σπουδαιότερα ονόματα από το χώρο των Media, των Social Media αλλά και των απανταχού beauty experts, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι έχει εδραιωθεί στην καρδιά του κοινού. Το σημερινό PR event μας έδωσε την πιο υπέροχη αφορμή να παρουσιάσουμε τα νέα λανσαρίσματα των πιο αγαπητών exclusive brands με τα οποία συνεργαζόμαστε, μετατρέποντας τη SEPHORA στον απόλυτο προορισμό για beauty xmas shopping», δήλωσε η Μαρίλια Τόμπρα, Country Director της εταιρίας. «Η συνεργασία μας με το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) για ακόμα μία χρονιά μας γεμίζει περηφάνια και ελπίζουμε να συνεχιστεί και στο μέλλον», ολοκλήρωσε.