Γνωρίστε τη Marvel Studios' Black Panther Collection της M.A.C

Δεν χρειάζεται να είσαι super hero για να κατέχεις τη χάρη και το θάρρος ενός Wakanda πολεμιστή – τους ήρωες που θα παρακολουθήσουμε στην ταινία Black Panther της Marvel Studios: Wakanda Forever, η οποία βγαίνει στις αίθουσες στις 10 Νοεμβρίου από την FeelGood. Η δύναμη του Black Panther υπάρχει μέσα σας - και με τη συλλογή Marvel Studios' Black Panther Collection της M.A.C., μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας επικές στιγμές.

«Όπως και ο ζωηρός κόσμος της Wakanda, η συλλογή #MACxWakandaForever διαθέτει πλούσιες, έντονες αποχρώσεις με μοναδική εφαρμογή – ιδιαίτερα για σκούρους τόνους επιδερμίδας» λέει η Fatima Thomas, Senior Artist. «Ανυπομονώ να δημιουργήσω looks για κάθε περίσταση».

Και καθώς η προσμονή για την ταινία Black Panther της Marvel Studios: Wakanda Forever συνεχίζει να αυξάνεται, αυτή η limited-edition συλλογή σίγουρα ξεπερνάει κατά πολύ τα συνηθισμένα - όχι μόνο σε αποτέλεσμα και αισθητική, αλλά και σε σύνθεση και τεχνολογία.

Keep your eyes on the prize με την Eye Shadow x 8: Marvel Studios' Black Panther Collection της M.A.C, μια ολοκαίνουργια παλέτα σκιών οκτώ αποχρώσεων, που διαθέτει κρεμώδη, αισθησιακή υφή με ισχυρή απόδοση χρώματος. Διατίθεται σε special-edition συσκευασία εμπνευσμένη από την ταινία Black Panther, αυτή η παλέτα περιλαμβάνει ζωηρές αποχρώσεις, γήινα ματ χρώματα και λαμπερούς μεταλλικούς τόνους αποπνέοντας την αισθητική και το δυναμισμό από το σκηνικό και τους χαρακτήρες της Wakanda.

Χαρίστε ένταση στα χείλη και φανερώστε τον μαχητή που κρύβετε μέσα σας με τις τέσσερις limited αποχρώσεις κραγιόν, Wakandan Sunset (φωτεινό ψυχρό φούξια), Dora Milaje (ματ μπλε-κόκκινο), Royal Integrity (ματ θερμό καφέ), Story Of Home (ροζ nude), ενώ αφεθείτε στη γοητεία του Love Me Lipcolor με τις The Shadows (μαύρο), Thicker Than Water (βαθύ κόκκινο), Show Off (κόκκινο-μπρονζέ) και Wakanda Forever (έντονο μωβ) αποχρώσεις. Aπογειώστε το look σας με το Lipglass στην απόχρωση Feelin’ It, ένα διάφανο χρυσό lipglass που ταιριάζει σε όλους, αποπνέοντας κινηματογραφική λάμψη που θα σας συναρπάσει.

Και επειδή κάθε δυναμική εμφάνιση αρχίζει και τελειώνει με μια άψογη βάση, το duo Extra Dimension Skinfinish στη ζεστή Royal Challenge απόχρωση και το Royal Vibrancy - ένα χρυσαφένιο σοκολατί bronze θα σας βοηθήσει να τραβήξετε όλα τα βλέμματα πάνω σας.

#MACxWakandaForever #WakandaForever @MACcosmeticsGreece