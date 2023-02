Powerful Love Collection: Το μαγικό άγγιγμα που όλες χρειαζόμαστε για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Η μοναδική, μυστήρια και θετική δύναμη της αγάπης μας φέρνει πιο κοντά, ξυπνώντας βαθιά και έντονα συναισθήματα. Αυτή την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, η KIKO MILANO παρουσιάζει την Powerful Love Collection, εμπνευσμένη από κρυστάλλινους πολύτιμους λίθους και την μαγική ικανότητά τους να προσελκύουν, να καλλιεργούν και να θρέφουν την αγάπη μας. Μια σειρά από εντυπωσιακά προϊόντα που θυμίζουν φυλαχτά ομορφιάς, καθώς περιβάλλονται από συσκευασίες εμπνευσμένες από τον πολυτελή ροζ χαλαζία

Χάρη στο ευρύ φάσμα φινιρισμάτων και υφών, τα προϊόντα της Powerful Love συλλογής προσφέρουν τη θετική ενέργεια που ψάχνετε στη ρουτίνα ομορφιάς σας.

Είτε θέλετε να φτιάξετε τη δική σας συλλογή από φυλαχτά Powerful Love είτε να τα δωρίσετε σε όσους θέλετε να μοιραστείτε την αγάπη σας, ένα είναι σίγουρο: Ότι θα σας βάλουν στο ρομαντικό πνεύμα της ημέρας!

Δυνατή προετοιμασία

Ξεκινήστε με την προετοιμασία της επιδερμίδας σας. Επικεντρωθείτε στον εαυτό σας και χαρίστε του την περιποίηση που του αξίζει για να ξεκινήσετε δυναμικά την ημέρα σας. Απλώστε το Hydrating Face Primer σε όλο το πρόσωπό σας, απολαμβάνοντας το υπέροχο άρωμα των μενεξέδων. Δημιουργήθηκε με υφή που έχει ως βάση το νερό και έτσι παρέχει ενυδατική δράση έως και 18% μετά από 14 ημέρες καθημερινής χρήσης.

Στη συνέχεια, χαρίστε εύκολα λίγο χρώμα στο πρόσωπό σας με 3 μοναδικά προϊόντα με άρωμα λουλουδιών που έχουν σχεδιαστεί για να αποδίδουν ένα πραγματικά ερωτεύσιμο αποτέλεσμα. Χρησιμοποιήστε το Double Side Ended Precision Face Brush για να εφαρμόσετε πρώτα το Duo Compact Blush & Highlighter, ένα creamy ματ ρουζ στα μήλα σας και λαμπερό highlighter στο ψηλότερο σημείο των ζυγωματικών σας. Μπορείτε να χτίσετε το αποτέλεσμα που επιθυμείτε από πιο διακριτικό ως πιο έντονο και να δημιουργήσετε μια ονειρική εμφάνιση, απολαμβάνοντας τη μεταξένια, απαλή υφή του προϊόντος.

Εναλλακτικά, δημιουργήστε πιο έντονη λάμψη με το Powder Radiance Highlighter. Στη συνέχεια, απλώστε το Duo Creamy Blush για να ενισχύσετε το χρώμα των ζυγωματικών σας. Ταμπονάρετε ελαφρά με τα δάχτυλά σας για μια διακριτική εμφάνιση ή εφαρμόστε με ένα πινέλο για μεγαλύτερη ακρίβεια και ένταση.

Γοητευτικά μάτια

Δημιουργήστε ένα μαγευτικό βλέμμα ξεκινώντας με ένα πέρασμα της Duo Eye Primer & Liquid Eyeshadow, χρησιμοποιώντας πρώτα το primer και μετά την υγρή πλευρά της σκιάς ματιών για μια πλούσια, μεταλλική λάμψη. Για να ενισχύσετε το αποτέλεσμα του μακιγιάζ ματιών σας, παίξτε με τόνους εμπνευσμένους από ένα φάσμα πολύτιμων λίθων όπως ο σεληνίτης, η φεγγαρόπετρα , ο αιματόλιθος ή ο βαθύτερος, πιο σκούρος οψιανός. Δημιουργήστε χρωματικούς συνδυασμούς με τις Eyeshadow Palettes που συνδυάζουν ματ και μεταλλικούς κρυστάλλινους τόνους, επιλέγοντας ανάμεσα σε καφέ, ροζ ή πράσινες αποχρώσεις.

Στη συνέχεια, αποκτήστε ένα μυστηριώδες, σαγηνευτικό βλέμμα με το long lasting Eyeliner Duo χρησιμοποιώντας το άκρο του μαρκαδόρου για να καθορίσετε το πάνω βλέφαρό σας με μια ακριβή γραμμή και το άκρο kajal για να ευθυγραμμίσετε το εσωτερική γραμμή του ματιού σας.

Έφτασε η ώρα της Volume & Curling Mascara: μια πραγματικά μαγική προσθήκη στη ρουτίνα ομορφιάς σας. Απολαύστε έντονο εφέ όγκου, χρώμα και ευκρίνεια με ένα μόνο πέρασμα και αποθηκεύστε τη στην τσάντα σας για εφαρμογή όπου και αν βρίσκεστε.

Ολοκληρώστε το eyelook σας με το Little Gem All Over Top Coat που εφαρμόζεται στους κροτάφους, από τις γωνίες των ματιών σας μέχρι τη γραμμή των μαλλιών σας. Πρόκειται για ένα προϊόν που εφαρμόζεται πάνω στα βλέφαρα, ως κραγιόν ή ακόμα και ως τελευταία πινελιά στο τελικό σας make up look για ένα αστραφτερό φινίρισμα.

Χείλη για φίλημα

Προσφέρετε πλούσιο χρώμα στα χείλη σας με τα ανάγλυφα προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν τον φυσικό τόνο της επιδερμίδας σας. Ξεκινήστε ορίζοντας τα χείλη σας με το Long Lasting Lip Pencil σε έξι αποχρώσεις, σχεδιασμένο για να αντέχει έως και 12 ώρες χωρίς να μεταφέρεται και συνδυάστε το με το αγαπημένο σας Demi Matte Liquid Lipstick.

Επιλέξτε, λοιπόν, την αγαπημένη σας απόχρωση για κρεμώδες ή γυαλιστερό φινίρισμα. Αυτό το κραγιόν προσφέρει μια άνετη, έντονη χρωματισμένη υγρή υφή σε έξι αποχρώσεις, εμπλουτισμένη με λουλουδένιο άρωμα βιολέτας, ενώ το Stunning Creamy Lipstick είναι διαθέσιμο σε τρεις αποχρώσεις πλήρους κάλυψης, καθεμία ενισχυμένη με μια νότα λάμψης για ένα μαρμάρινο φινίρισμα. Για μια πινελιά γυαλάδας, επιλέξτε το Duo Lip Color & Gloss ξεκινώντας με την kajal άκρη και συμπληρώνοντας με το λαμπερό φινίρισμα του top coat.

Αισθησιακό άρωμα

Ξυπνήστε τις αισθήσεις σας εφαρμόζοντας το Quartz Romance Eau de Parfum. Μια φρέσκια σύνθεση με νότες υάκινθου, λωτού και ίριδας σε ένα απαλό χρώμα ροζ χαλαζία. Η μυρωδιά του είναι τόσο όμορφη όσο και η εμφάνισή του και θα σας επιτρέψει να έχετε μαζί σας μια απαλή νότα floral μαγείας, όλη την ημέρα.

Ξεκούραση και αποθεραπεία

Στο τέλος της ημέρας σας, αφεθείτε σε μία νυχτερινή τελετουργία περιποίησης που θα σας αποσυμφορήσει. Μετά από ένα αναζωογονητικό ντους ή μπάνιο, εφαρμόστε την Nourishing Sleeping Face Mask, μια σύνθεση που περιέχει σταγονίδια από φύλλα αλόης και θα κάνει την επιδερμίδα σας να αισθάνεται πιο εκλεπτυσμένη και λαμπερή.

Έπειτα, επικεντρωθείτε στα χείλη σας επιλέγοντας το Hydrating Lip Balm με συστατικά που ενισχύουν την ενυδάτωση ή τη Lip Sleeping Mask, μια leave-on μάσκα εμπλουτισμένη με βούτυρο καριτέ και αμυγδαλέλαιο που προσφέρει έντονη θρέψη στα ξηρά χείλη. Ενισχυμένη με υαλουρονικό οξύ και άρωμα βανίλιας, αφήνει τα χείλη λεία και απαλά.

Τέλος, εφαρμόστε το Lucky Charm Body Lotion, σε όλο το σώμα, ακριβώς πριν πάτε για ύπνο. Μια ανάλαφρη αρωματική λοσιόν σώματος για περιποίηση της επιδερμίδας, που απορροφάται πολύ γρήγορα και περιλαμβάνει αμυγδαλέλαιο και βούτυρο καριτέ, συστατικά που βοηθούν στη θρέψη και τη λείανση της επιδερμίδας. Διαθέτει ρομαντικό άρωμα εσπεριδοειδών, λουλουδιών και νοτών μόσχου.

Ρομαντικά σετ ομορφιάς

Την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, επιλέξτε να χαρίσετε δώρα γεμάτα στοργή και θετική ενέργεια. Κάντε δώρο το Magnetic Romance Beauty Kit, που συνδυάζει τη λουλουδάτη γοητεία του Quartz Romance Eau de Parfum με το εντυπωσιακό κρεμώδες κραγιόν υψηλής απόδοσης στην απαλή μωβ απόχρωση Kiss Me Softly.

Για έναν συνδυασμό προϊόντων μακιγιάζ χειλιών και ματιών, χαρίστε στο αγαπημένο σας πρόσωπο το Unmissable Beauty Match Kit, που περιλαμβάνει τη must-have Volume & Curling Mascara και το Duo Lip Color Gloss στην απόχρωση Mauve Jade, ένα ζεστό μωβ-nude που φαίνεται υπέροχο σε μια ποικιλία αποχρώσεων δέρματος.