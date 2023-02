Ο αρωματικός οίκος BOSS παρουσιάζει το νέο BOSS The Scent Magnetic for Him and for Her

Η νέα εποχή για τον οίκο BOSS χαρακτηρίζεται από τέσσερις λέξεις: Be Your Own BOSS. Αυτή η ισχυρή δήλωση, που συμβολίζει το παγκόσμιο επαναλανσάρισμα και την ανανέωση του οίκου, συνεχίζει να εμπνέει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να εμπιστευτούν τα ένστικτά τους, να πάρουν τον έλεγχο της ζωής στα χέρια τους και να είναι ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ σε κάθε ρόλο που αναλαμβάνουν

Κάθε άνθρωπος μπορεί να γίνει ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ, όχι όμως περισσότερο απ’ ότι στο παιχνίδι της αποπλάνησης, όπου η αυτοπεποίθηση είναι κλειδί. Τώρα, δύο νέα συναρπαστικά αρώματα αιχμαλωτίζουν την αυτοπεποίθηση, την κομψότητα και την έλξη κάθε ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ και σαγηνεύουν τις αισθήσεις όπως ποτέ άλλοτε.

Η επιθυμία σε νέα ύψη…

Το νέο BOSS The Scent Magnetic αποτελεί μια βαθύτερη, πιο έντονη ερμηνεία του BOSS The Scent.

Οι δύο νέες συνθέσεις με βάση το κεχριμπάρι αποπλανούν με μια νέα, μαγνητική ένταση, χάρη στον ακαταμάχητο συνδυασμό συστατικών που αντιπαραβάλλονται.

Στη νέα καμπάνια με πρωταγωνιστές τα πρόσωπα της σειράς BOSS The Scent, οι δυο χολιγουντιανοί ηθοποιοί Jacob Elordi και Laura Harrier, έλκονται μεταξύ τους από μια πανίσχυρη δύναμη, στην οποία είναι αδύνατον να αντισταθεί κανείς. Ο συνδυασμός δύο εξίσου επιτυχημένων και γεμάτων αυτοπεποίθηση ανθρώπων δημιουργεί ένα παντοδύναμο δίδυμο, που αντανακλά τέλεια τις υψηλές αντιθέσεις στην καρδιά των δύο αυτών εξαιρετικών αρωμάτων.

Το BOSS The Scent Magnetic μας προσκαλεί να βιώσουμε τη δύναμη της έλξης και της αποπλάνησης όπως ποτέ πριν, καθώς οι δύο αυτές έντονες επανερμηνείες του πρωτότυπου BOSS The Scent αιχμαλωτίζουν τις αισθήσεις.

Αυτή ακριβώς η αίσθηση αποτυπώνεται και στην επιβλητική εγχώρια καμπάνια του αρωματικού οίκου με πρεσβευτή τον Γιώργο Καράβα, όπου βυθιζόμαστε σε έναν αισθησιακό κόσμο, στον οποίο η μαγνητική δύναμη της έλξης και της προσμονής υπερβαίνουν κάθε έλεγχο. Ο Γιώργος Καράβας μαζί με τη σύζυγό του, Ραφαέλα Ψαρρού πρωταγωνιστούν σε ένα μίνι digital film υπό τη δημιουργική επιμέλεια του φωτογράφου Κοσμά Κουμιανού, με ναυαρχίδα το θρυλικό BOSS The Scent Magnetic, ακτινοβολώντας πάθος και αισθησιασμό καθώς ξεδιπλώνουν μια αινιγματική, προκλητική αυτοπεποίθηση, ενώ οι δύο τους έρχονται όλο και πιο κοντά.

Αποπνέοντας πάθος, οικειότητα και έμφυτη αυτοπεποίθηση, το δημοφιλές μοντέλο με διεθνή καριέρα αντιπροσωπεύει απόλυτα τη νέα γενιά των ανδρών BOSS, των οποίων τα ακατέργαστα συναισθήματα είναι και τα πιο ισχυρά.

BOSS THE SCENT x YIORGOS KARAVAS

…Αδύνατο να αντισταθείς

Το BOSS The Scent Magnetic For Him αποκαλύπτει μια ακαταμάχητη σύνθεση από εξαιρετικό εκχύλισμα μαύρης βανίλιας και εκχύλισμα bran absolute.

Οι δελεαστικές νότες κορυφής που προέρχονται από το φρούτο manika, το αποκλειστικό συστατικό του αρωματικού οίκου BOSS, έχουν ενταθεί ώστε να προσφέρουν άμεσα μια ισχυρή ενέργεια στο άρωμα. Το εκχύλισμα bran absolute στις νότες καρδιάς διεγείρει τις αισθήσεις, οι οποίες έλκονται από τις ακαταμάχητες νότες βάσης από εκλεκτό εκχύλισμα μαύρης βανίλιας, που ανεβάζει τη μαγνητική δύναμη του BOSS The Scent σε νέα ύψη.

Το BOSS The Scent Magnetic for Him, δημιουργήθηκε από την αρωματοποιό Delphine Lebeau και αποτελεί ένα έντονα σαγηνευτικό άρωμα με νότες από κεχριμπάρι, φρούτα και δέρμα. Αυτό το Eau de Parfum εσωκλείεται σε ένα κυλινδρικό γυαλιστερό μπουκάλι σε βαθιά μαύρη απόχρωση και χρυσές λεπτομέρειες που κερδίζουν τις εντυπώσεις.

Το BOSS The Scent Magnetic for Her συνδυάζει μια ακαταμάχητη αρωματική αντίθεση που προέρχεται από το αγνό white musk και την έντονη εσάνς από το σκούρο άνθος του οσμάνθου.

Οι σαγηνευτικές νότες κορυφής του οσμάνθου ενισχύονται έτσι ώστε να αποδώσουν άμεσα έναν ισχυρό αισθησιασμό στο άρωμα. Βελούδινοι ambrette σπόροι στις νότες καρδιάς υπνωτίζουν τις αισθήσεις, οι οποίες έλκονται προς τις ακαταμάχητες νότες βάσης από white musk εξυψώνοντας τη μαγνητική δύναμη του BOSS The Scent.

Με δημιουργό την αρωματοποιό Louise Turner, το BOSS The Scent Magnetic for Her είναι ένα έντονα σαγηνευτικό άρωμα με νότες από κεχριμπάρι και musk. Ένα Eau de Parfum, το άρωμα του οποίου εσωκλείεται σε ένα γυαλιστερό μπουκάλι σε σχήμα διαμαντιού με βαθιά μωβ απόχρωση και σφραγίζεται με ένα εντυπωσιακό χρυσό καπάκι που μαγνητίζει τα βλέμματα.

Το BOSS The Scent Magnetic for Him διατίθεται σε 100ml και 50ml και το BOSS The Scent Magnetic for Her σε 30ml και 50ml.



@boss #BOSSTheScent #BeYourOwnBoss