Radiant Professional make-up: Μας εμπνέει για την άνοιξη με τη νέα συλλογή της

Αποφασισμένη να εμπνεύσει κάθε γυναίκα που θέλει να εκφραστεί με τον δικό της μοναδικό τρόπο, η Radiant Professional make-up δημιουργεί για τη νέα σεζόν τα απαραίτητα προϊόντα μακιγιάζ που θα χρειαστείτε φέτος την Άνοιξη, και όχι μόνο! Από compact σκιές σε πληθώρα χρωμάτων και νέα ρουζ μέχρι νέες αποχρώσεις κραγιόν για όλα τα γούστα, we are determined to inspire you!

Eyes are the mirror of the soul!

Η φετινή Άνοιξη μας προσκαλεί να δημιουργήσουμε makeup looks με πολύ χρώμα, μονοχρωματικά ή συνδυαστικά. Έτσι, δημιουργήσαμε προτάσεις μακιγιάζ με τις νέες αποχρώσεις μεμονωμένων σκιών σε compact μορφή και σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε τις νέες φωτεινές και ανοιξιάτικες αποχρώσεις σκιών Eye color σε μεταλλικές και ματ υφές ώστε να τονίσετε το βλέμμα σας και να αναδείξετε την MUA που κρύβετε μέσα σας. Δημιουργήστε τα πιο σαγηνευτικά looks που διατηρούνται αναλλοίωτα για πολλές ώρες ενώ η απαλή τους υφή απλώνεται ομοιόμορφα και αναμειγνύεται πανεύκολα!

Οι 4 νέες σκιές Eye Color Metallic No.05-08 θα σας εντυπωσιάσουν με την αστραφτερή μεταλλική τους λάμψη σε τόνους του μπλε, του γαλάζιου, του κίτρινου-χρυσού και του χάλκινου ενώ οι 4 νέες Professional Eye Color No.286, 287, 288 με διάφανη λάμψη και η Νο.290 σε ματ υφή είναι ακριβώς αυτές που ψάχνετε σε τόνους του τιρκουάζ, του γαλάζιου, του ροζ και του γήινου πορτοκαλί!

Επιλέξτε μία ή περισσότερες και συνδυάστε τις ακολουθώντας τις προτάσεις μας, ή σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, δημιουργώντας έτσι τα πιο όμορφα eye makeup looks που έγιναν ποτέ!

Χωρίς άρωμα – Χωρίς ταλκ – Χωρίς Γλουτένη



Add some magic!

Προσθέστε λίγη μαγεία στο look σας χαρίζοντας το απαραίτητο χρώμα υγείας με τα νέα ρουζ Magic Blush της Radiant Professional make-up! Μεταμορφωθείτε με τις μαγικές ιδιότητές τους καθώς περνώντας το πινέλο αναμειγνύεται η σύνθεσή τους χαρίζοντάς σας ένα μοναδικό αποτέλεσμα με ζωντανό χρώμα. Ανακαλύψτε τις 3 αποχρώσεις των Magic Blush ανάλογα με το αποτέλεσμα που επιθυμείτε και δώστε χρώμα και λάμψη στο πρόσωπό σας. Από το πιο φυσικό Nude (Νο.01) στο πιο έντονο ροζ (Νο.03), οι αποχρώσεις των Magic Blush δημιουργούν ένα αποτέλεσμα μεγάλης διάρκειας ενώ η μεταξένια τους υφή απλώνεται ομοιόμορφα.

Sexy lips, no matter what!

Κανένα look δεν είναι ολοκληρωμένο χωρίς το απαραίτητο κραγιόν! Γι' αυτό και φέτος την Άνοιξη σας παρουσιάζουμε νέες, limited edition αποχρώσεις των αγαπημένων σας κραγιόν για να δώσετε χρώμα ακολουθώντας τις προσταγές της νέας σεζόν! Τώρα που ο καιρός ανοίγει και η διάθεση για έντονο χρώμα επανέρχεται, ανακαλύψτε τις προτάσεις μας και βρείτε αυτές που θα συμπληρώσουν την εμφάνισή σας:

Χαρίστε έντονο ματ πορτοκαλί χρώμα στα χείλη με το αγαπημένο σας Matt Lasting Lip Color No.88 (Orange). Η πιο hot επιλογή για τη φετινή σεζόν, με πλούσια υφή και έντονο χρώμα που ταιριάζει σε κάθε γυναίκα που θέλει να αναδείξει τη θηλυκότητά της με κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα!

Εάν πάλι θέλετε μια μεταλλική bronze απόχρωση, τότε η νέα απόχρωση No.23 (Tangelo) του ανεξίτηλου και αδιάβροχου Ultra Stay Lip

Color θα σας γοητεύσει! Στεγνώνει αμέσως, δημιουργεί το επιθυμητό ομοιόμορφο αποτέλεσμα πανεύκολα, χάρη στο ειδικά σχεδιασμένο πινέλο του, και παραμένει απόλυτα σταθερό όλη μέρα, χωρίς να αφυδατώνει τα χείλη.

Εάν είσαστε λάτρεις των κλασικών κραγιόν, τότε οι νέες super ανοιξιάτικες και λαμπερές αποχρώσεις του Advanced Care Lipstick-Glossy δημιουργήθηκαν για εσάς! Οι 3 νέες αποχρώσεις, No. GL115 (Peachy Nude), Νο.GL116 (Candy Red) και Νο.GL117 (Lollipop) με σταθερό χρώμα και μοναδική ανάλαφρη αίσθηση είναι εμπλουτισμένες με μείγμα υαλουρονικού οξέος και φυτικού πολυσακχαρίτη από το φυτό Konjac και σταθεροποιητικό συστατικό για επιπλέον περιποίηση θα δώσουν χρώμα και λάμψη στα χείλη σας ενώ συγχρόνως θα τα περιποιούνται!



Ανακαλύψτε τα νέα προϊόντα και τις νέες προτάσεις μακιγιάζ της Radiant Professional για τη σεζόν S/S 23 στο

https://gr.radiant-professional.com/en/lookbook/spring-summer-23/