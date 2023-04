H Garnier γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα της Γης με ένα Green Beauty event και σε παροτρύνει να κάνεις το δικό σου Οne Green Step

H Garnier ανοίγει τον δρόμο για την "Πράσινη Oμορφιά", υιοθετώντας μια ολιστική στρατηγική βιωσιμότητας

Μια μέρα με επίκεντρο την αειφορία και τον αντίκτυπο που έχουν οι πράξεις μας στο περιβάλλον, όπως αυτή της Ημέρας της Γης, γίνεται η αφορμή για να συγκεντρωθούν δημοσιογράφοι και key opinion leaders στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Garnier, Greener Never Stops.

Σε έναν χώρο που επαναπροσδιορίζει τον αστικό τρόπο ζωής, το κτήμα Αρίστη, η ημέρα ξεκίνησε με τις βασικές δεσμεύσεις της μάρκας για ένα greener way of living, και τον τρόπο που τα προϊόντα της Garnier φέρνουν την αλλαγή στη βιομηχανία της ομορφιάς. Μέσα από experiential corners οι καλεσμένοι έδωσαν ζωή σε ανακυκλωμένες συσκευασίες, παίρνοντας έτσι ιδέες για second life χρήσεις και γνώρισαν την αποτελεσματική σύνθεση των πράσινων συστατικών της Garnier. Τους δόθηκε η ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και με το έργο της All For Blue, περιβαλλοντική ΜΚΟ, συνεργάτη της Garnier από το 2020 στο έργο της εκπαίδευσης, καθαρισμού και προστασίας των θαλασσών.

Ήδη από τo 1989, η Garnier έχει δεσμευτεί σε έναν κόσμο χωρίς δοκιμές σε ζώα, ενώ όλα της τα προϊόντα είναι εγκεκριμένα από τον Cruelty Free International οργανισμό, στο πλαίσιο του προγράμματος Leaping Bunny. H έγκριση Leaping Bunny μπορεί να γίνει μόνο στο σύνολο των τελικών προϊόντων μιας μάρκας, μιας και . διερευνάται όλη η αλυσίδα εφοδιασμού για να εξεταστεί οποιαδήποτε περίπτωση δοκιμών σε ζώα.

Η Garnier με μια σειρά από πρωτοβουλίες δεσμεύεται να βελτιώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προϊόντων της και να κινητοποιήσει τους καταναλωτές προς πιο βιώσιμες επιλογές.

ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ GARNIER ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ GREEN BEAUTY

Ως ηγετική μάρκα ομορφιάς παγκοσμίως, συμβάλουμε σε ένα καλύτερο μέλλον δείχνοντας τον δρόμο προς τη βιώσιμη και προσβάσιμη για όλους ομορφιά.

Περισσότερα συστατικά από βιώσιμες πηγές

Ως μέρος των προγραμμάτων βιωσιμότητας, η Garnier δεσμεύεται για την ενδυνάμωση των κοινοτήτων παγκοσμίως . Συλλέγει:

Βούτυρο Καριτέ από την Burkina Faso

Argan Oil από το Morocco

Rice Brain Oil από την Ταϊλανδή



Επιστημονικές εφαρμογές και συνθέσεις φιλικές προς το περιβάλλον

Τα προϊόντα μας έχουν έως και 98% συστατικά φυσικής προέλευσης.

Περισσότερες ανακυκλώσιμες & ανακυκλωμένες συσκευασίες

• Συσκευασίες φτιαγμένες από ανακυκλωμένα πλαστικά με 30% πλαστικά από τους ωκεανούς

• 100% επαναχρησιμοποιούμενο υλικό

Περισσότερη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Τα προϊόντα παράγονται σε εργοστάσια που δεσμεύονται σε βιώσιμες πρακτικές.



Εγκεκριμένα προϊόντα από την Cruelty Free International

Όλα τα προϊόντα παγκοσμίως, είναι εγκεκριμένα από τον Cruelty Free International στο πλαίσιο του προγράμματος Leaping bunny.



