Αυτά είναι τα 5 πιο sexy αντρικά αρώματα που έχεις μυρίσει ποτέ - Βρες ποιο ταιριάζει σε σένα

1. Givenchy Gentleman Society Eau de Parfum - Βρες το εδώ.

Μια μεθυστική σύνθεση με ξυλώδεις και λουλουδένιες νότες, που έρχονται σε αντίθεση.Ο Οίκος Givenchy επαναπροσδιορίζει τον ορισμό του Gentleman με αυτό το μοναδικό άρωμα.Tο Gentleman Society είναι κατασκευασμένο με εξαιρετικές πρώτες ύλες και το ξεχωριστό savoir-faire Givenchy. Οι νότες κορυφής του φασκόμηλου συνδυάζονται με τις λουλουδένιες νότες του νάρκισσου.

2. Dolce & Gabbana Pour Homme Eau de Toilette - Βρες το εδώ.

Το άρωμα Dolce&Gabbana Pour Homme αποπνέει την κομψότητα και το στυλ του ιταλού άνδρα. Ένα οσφρητικό πορτραίτο που προβάλει την τρυφερότητα και το ακαταμάχητο sex appeal μαζί. Το άρωμα ανοίγει με Νερόλι και κιτρώδεις νότες από μανταρίνι και περγαμόντο.

3. Yves Saint Laurent L'homme Le Parfum - Βρες το εδώ.

Αγνό και ξυλώδες, το L’Homme Le Parfum είναι το άρωμα ενός άνδρα στο απόγειο της γοητείας του.Ανεπιτήδευτα κομψός, γαλήνια σίγουρος, μαγνητίζει το βλέμμα. Η πεμπτουσία της ανδρικής συλλογής αρωμάτων L’Homme, μια δυναμική, όσο και εκλεπτυσμένη απόδοση του εμβληματικού Eau de Toilette.

4. Bvlgari Pour Homme Eau De Toilette- Βρες το εδώ.

Το BVLGARI Pour Homme, ένα σύγχρονο και κλασικό άρωμα για άνδρες, προσφέρει ευεξία και αίσθηση φρεσκάδας. Αποτελεί το ιδανικό άρωμα για άνδρες που επιθυμούν να αναδείξουν διακριτικά την προσωπικότητά τους.

5. Boss The Scent Magnetic For Him Eau De Parfum- Βρες το εδώ.

Ζήστε τη δύναμη της έλξης και της αποπλάνησης με το νέο άρωμα BOSS The Scent Magnetic Eau de Parfum για άνδρες, μια πιο έντονη εκδοχή του αρώματος BOSS The Scent που αιχμαλωτίζει τις αισθήσεις. Το άρωμα αυτό είναι ένα κεχριμπαρένιο και φρουτώδες άρωμα, που σαγηνεύει τις αισθήσεις.