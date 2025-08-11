Όταν τα μαλλιά σου “αντιστέκονται”, η βιταμίνη A ίσως είναι η λύση

Αν νιώθεις ότι τα μαλλιά σου έχουν χάσει τη ζωντάνια τους, δώσε σημασία στα σήματα που στέλνει το σώμα σου

Ξυπνάς το πρωί, κοιτάς τον καθρέφτη και αναρωτιέσαι: «Τι συνέβη στα μαλλιά μου;». Άτονα, θαμπά, φριζαρισμένα ή με έντονη τριχόπτωση. Αν τα μαλλιά σου φαίνεται να έχουν «κακή διάθεση» τελευταία, η λύση ίσως δεν κρύβεται σε ένα ακόμη σαμπουάν ή θεραπεία, αλλά στη βιταμίνη Α.



IG @hannaschonberg

Η σχέση μεταξύ βιταμίνης A και μαλλιών

Η Βιταμίνη A είναι γνωστή κυρίως για τη συμβολή της στην υγεία των ματιών και του δέρματος. Όμως, λίγοι γνωρίζουν πως παίζει καθοριστικό ρόλο και στην υγεία του τριχωτού της κεφαλής και κατ’ επέκταση των μαλλιών.

Πώς ακριβώς; Η βιταμίνη A βοηθά στην παραγωγή σμήγματος, του φυσικού ελαίου που εκκρίνεται από το τριχωτό και κρατά την τρίχα ενυδατωμένη και προστατευμένη. Όταν υπάρχει έλλειψη αυτής της βιταμίνης, το δέρμα της κεφαλής μπορεί να γίνει ξηρό, να ξεφλουδίζει και τα μαλλιά να σπάνε ή να πέφτουν πιο εύκολα.

IG @hannaschonberg

Σημάδια έλλειψης βιταμίνης Α

Ξηρότητα στο τριχωτό

Φριζάρισμα και θαμπάδα

Τριχόπτωση χωρίς εμφανή λόγο

Αργή ανάπτυξη των μαλλιών

Ξηρές ή εύθραυστες τρίχες

Αν παρατηρείς κάποιο από τα παραπάνω, ίσως αξίζει να εξετάσεις τα επίπεδα της Βιταμίνης A στη διατροφή σου.

Πού θα τη βρεις

Ρετινόλη: Θα τη βρεις σε ζωικά προϊόντα όπως το συκώτι, τα αυγά, τα ψάρια και τα γαλακτοκομικά.

Καροτενοειδή: Φυτικές πηγές όπως τα καρότα, η γλυκοπατάτα, το σπανάκι, το μπρόκολο και η κολοκύθα.

