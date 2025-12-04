Οι 10 πιο προφανείς συνήθειες των ανθρώπων με χαμηλό IQ

Όσο κι αν οι ίδιοι προσπαθούν να σε πείσουν για την τελειότητά τους, οι συνήθειές τους “φωνάζουν” πως πρόκειται για άτομα με χαμηλό IQ.

Οι συνήθειές μας αποτελούν καθρέφτη του εαυτού μας - όσο περίεργο κι αν σου ακούγεται αυτό. Ο τρόπος που επιλέγουμε να ζούμε, τα χόμπι, τα βιβλία που διαβάζουμε, αλλά και η οπτική που έχουμε για τη ζωή, μαρτυρούν για τον εαυτό μας πολλά περισσότερα απ’ όσα νομίζουμε. Μια κατηγορία ανθρώπων γεννιέται έχοντας υψηλό επίπεδο νοημοσύνης, ενώ μια άλλη αφιερώνει τη ζωή της, προσπαθώντας να γίνει πιο έξυπνη. Φυσικά, υπάρχει και εκείνη, που απλώς αδιαφορεί.

Σύμφωνα με την ψυχολογία, υπάρχουν συνήθειες που μας διευκολύνουν να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος που στέκεται απέναντί μας διαθέτει χαμηλό IQ. Οι πράξεις και οι δραστηριότητές τους είναι αυτές που τους εμποδίζουν να ανθίσουν, να εξελιχθούν, να προχωρήσουν μπροστά. Όπως υπογραμμίζουν οι ειδικοί, ενώ το IQ δεν καθορίζει απαραίτητα τη διαδρομή ενός ατόμου, ούτε το πόσο επιτυχημένος είναι κάποιος, μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητα και τις συνήθειές του.

Όσοι έχουν χαμηλό IQ, συχνά αποκτούν εμμονή με μοτίβα, που τους εμποδίζουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αναπτύξουν δικούς τους συλλογισμούς. Είναι σαν να θέτουν μόνοι τους όρια στον εαυτό τους, γεγονός που τους εγκλωβίζει σε κουτάκια. Η παρατήρηση αυτών των μοτίβων και κατ’ επέκταση της συμπεριφοράς τους, είναι η κίνηση που μπορεί να φέρει την αλλαγή στη ζωή τους.

Οι συνήθειες των ανθρώπων με χαμηλό IQ