Tα nail looks που θα σε βάλουν κατευθείαν σε χριστουγεννιάτικο mood

Τα κόκκινα χριστουγεννιάτικα νύχια παραμένουν ένα από τα πιο διαχρονικά και κομψά beauty statements της σεζόν -ένα από εκείνα τα looks που αποπνέουν γιορτινή διάθεση χωρίς καμία υπερβολή. Με την κλασική τους αίγλη και τη ζεστασιά τους, αποτελούν τον ιδανικό τρόπο να χαρίσεις στις εμφανίσεις σου μια δόση πολυτέλειας, ισσοροπώντας τέλεια ανάμεσα στο μοντέρνο και το κλασικό.

Από το βαθύ μπορντό με glossy φινίρισμα, μέχρι το ζωηρό κόκκινο που φωτίζει αμέσως τα άκρα, κάθε τόνος του κόκκινου έχει τη δική του προσωπικότητα. Αν έχεις βαρεθεί ωστόσο τη μονοχρωμία και θέλεις να δοκιμάσεις κάτι νέο φέτος τις γιορτές, οι επιλογές είναι πραγματικά πάρα πολλές: Μπορείς να διανθίσεις το nail look σου με κομψά, χριστογγενιάτικα σχέδια, να δοκιμάσεις ένα κόκκινο french mani ή ακόμα και να πειραματιστείς με διαφορετικά φινιρίσματα, όπως το δημοφιλές chrome.

Όποια εκδοχή κι αν διαλέξεις, τα κόκκινα χριστουγεννιάτικα νύχια παραμένουν το πιο chic way-to-go για γιορτινές εμφανίσεις που συνδυάζουν θηλυκότητα, festive διάθεση και αβίαστη κομψότητα. Ιδού 10 μανικιούρ για να πάρεις ιδέες πριν το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon:

Χριστουγεννιάτικα νύχια κόκκινα: 10 μανικιούρ για να πάρεις ιδέες

Chrome

Put a bow on it

Iridescent

Gold Tips

Tiny French

Gradient

Red French

Plaid

Reverse French

Gold Accent Nail