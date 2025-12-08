10 φράσεις που χρησιμοποιούν τα άτομα με υψηλό EQ για να έρχονται κοντά με τους άλλους

Αυτές δεν είναι οι τυπικές ατάκες έναρξης συζήτησης: είναι οι διακριτικές, δυναμικές φράσεις που μεταμορφώνουν τις αμήχανες συναντήσεις σε ουσιαστικές συνδέσεις.

Έχετε παρατηρήσει ποτέ πώς κάποιοι άνθρωποι έχουν απλώς έναν τρόπο να σας κάνουν να νιώσετε αμέσως άνετα; Σαν να τους γνωρίζετε χρόνια, παρόλο που μόλις συναντηθήκατε; Αυτό είναι μια μορφή υψηλού EQ ή αλλιώς συναισθηματικής νοημοσύνης.

Η συναισθηματική νοημοσύνη (Emotional Intelligence - EQ) συχνά περιγράφεται ως ένα «soft skill». Στην πράξη, όμως, αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους παράγοντες για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, την άσκηση επιρροής και τη βελτίωση της απόδοσης μιας ομάδας. Oι άνθρωποι με υψηλό EQ έχουν κατακτήσει την «τέχνη» της σύνδεσης μέσα από τις λέξεις που επιλέγουν. Και το σημαντικό: Δεν είναι μαγεία. Είναι κάτι που μπορεί να το μάθει κάποιος εύκολα. Αρκεί να αρχίσει να «διαβάζει» τους άλλους.

Αυτές, είναι 10 φράσεις που χρησιμοποιούν τα άτομα με υψηλό EQ για να χτίσουν άμεση σχέση με τους άλλους

«Πες μου περισσότερα για αυτό»

Αυτή η απλή φράση είναι σκέτο «χρυσάφι». Όταν κάποιος μοιράζεται κάτι μαζί σας – είτε πρόκειται για τα σχέδιά του για το Σαββατοκύριακο είτε για μια πρόκληση στη δουλειά – έρχεται αμέσως πιο κοντά σου. Οι άνθρωποι «φωτίζονται» όταν τους δίνετε χώρο να μοιραστούν. Νιώθουν ότι τους ακούνε. Νιώθουν ότι τους εκτιμούν. Και εκεί ξεκινά η πραγματική σύνδεση, χάρη στο EQ.

«Δεν ξέρω πολλά για αυτό, μπορείς να με βοηθήσεις να καταλάβω;»

Να παραδέχεσαι ότι δεν ξέρεις κάτι; Επαναστατικό, σωστά; Ναι, οι πιο έξυπνοι άνθρωποι σε έναν χώρο είναι συχνά αυτοί που κάνουν τις περισσότερες ερωτήσεις. Δεν προσπαθούν να αποδείξουν πόσα ξέρουν. Είναι γνήσια περίεργοι. Αυτή η φράση επιτυγχάνει δύο ισχυρά πράγματα. Πρώτον, δείχνει ταπεινότητα. Δεύτερον, τοποθετεί το άλλο άτομο ως τον «ειδικό», κάτι που το κάνει να νιώθει ότι το εκτιμούν και το σέβονται.

«Αυτό ακούγεται πολύ δύσκολο»

Η επικύρωση είναι σαν οξυγόνο για την ανθρώπινη σύνδεση. Όταν κάποιος μοιράζεται έναν αγώνα, αντισταθείτε στην παρόρμηση να προσφέρετε αμέσως λύσεις ή να μοιραστείτε τη δική σας παρόμοια εμπειρία. Αντίθετα, αναγνωρίστε αυτό που περνάει. Αυτή η φράση δείχνει ενσυναίσθηση (βασικό στοιχείο του EQ) χωρίς να υποβαθμίζει την εμπειρία του. Δεν λέτε «ξέρω ακριβώς πώς νιώθεις» (γιατί πιθανότατα δεν το ξέρετε). Απλώς αναγνωρίζετε ότι αυτό που αντιμετωπίζει είναι δύσκολο.

«Πώς ήταν αυτή η εμπειρία για σένα;»

Αυτή είναι μια ερώτηση που πηγαίνει βαθύτερα από την επιφανειακή κουβέντα. Αντί να ρωτήσετε «πώς ήταν οι διακοπές σου;», που συνήθως σας δίνει μια μονολεκτική απάντηση, αυτή η φράση προσκαλεί κάποιον να μοιραστεί την πραγματική του εμπειρία. Τα συναισθήματά του. Την προοπτική του. Δείχνει ότι νοιάζεστε για τον εσωτερικό του κόσμο, όχι μόνο για τα γεγονότα του τι συνέβη.

«Θαυμάζω πραγματικά τον τρόπο που...»

Τα συγκεκριμένα κομπλιμέντα κάνουν τη διαφορά. Ο γενικός έπαινος όπως «είσαι φοβερός» είναι ωραίος, αλλά το να επισημάνετε κάτι συγκεκριμένο που θαυμάζετε δείχνει ότι προσέχετε πραγματικά μερικά πράγματα. Δεν πρόκειται για κολακεία. Πρόκειται για την αναγνώριση του καλού στους άλλους. Όταν το κάνετε αυτό με αυθεντικότητα, οι άνθρωποι το θυμούνται.

«Σκεφτόμουν αυτό που είπες...»

Θέλετε να κάνετε κάποιον να νιώσει ότι τον άκουσαν πραγματικά; Αναφερθείτε σε μια προηγούμενη συζήτηση. Αυτή η φράση δείχνει ότι τα λόγια του είχαν αντίκτυπο. Ότι δεν κουνήσατε απλώς το κεφάλι σας και τα ξεχάσατε τη στιγμή που έφυγε. Η ενεργητική ακρόαση εκτείνεται πέρα από την ίδια τη συζήτηση. Όταν επανέρχεστε μέρες ή εβδομάδες αργότερα με τη φράση «σκεφτόμουν αυτό που είπες για την αλλαγή καριέρας», δείχνετε σε αυτό το άτομο ότι έχει σημασία για εσάς.

«Πώς μπορώ να σε υποστηρίξω;»

Όχι «ενημέρωσέ με αν χρειαστείς κάτι». Αυτή η φράση βάζει το βάρος σε εκείνον να ζητήσει βοήθεια. Αντίθετα, το «πώς μπορώ να σε υποστηρίξω;» είναι προληπτικό. Είναι συγκεκριμένο. Δείχνει ότι είστε έτοιμοι και πρόθυμοι να βοηθήσετε με όποιον τρόπο χρειάζεται. Η διαφορά είναι λεπτή αλλά ισχυρή. Η μία φράση είναι παθητική, η άλλη είναι ενεργή, χαρακτηριστικό υψηλού EQ.

«Εκτιμώ που το μοιράστηκες μαζί μου»

Όταν κάποιος ανοίγεται για κάτι προσωπικό, αναγνωρίστε την εμπιστοσύνη που σας έδειξε. Αυτή η φράση τιμά την τρωτότητά του. Αναγνωρίζει ότι η εξομολόγηση δεν ήταν απαραίτητα εύκολη και δεν το θεωρείτε δεδομένο. Σε έναν κόσμο όπου συχνά βιαζόμαστε στις συζητήσεις, αφιερώνοντας μια στιγμή για να εκφράσουμε γνήσια εκτίμηση για την ειλικρίνεια κάποιου, δημιουργείται ένας βαθύτερος δεσμός.

«Είναι μια εξαιρετική άποψη, δεν το είχα σκεφτεί έτσι»

Έχετε βρεθεί ποτέ σε μια συζήτηση όπου όλοι προσπαθούν απλώς να έχουν δίκιο; Οι άνθρωποι με υψηλό EQ γνωρίζουν ότι η σύνδεση έχει μεγαλύτερη σημασία από το να είναι κανείς σωστός. Όταν κάποιος προσφέρει μια διαφορετική προοπτική, η αναγνώριση της αξίας της δεν σας μειώνει. Ανυψώνει τη συζήτηση. Αυτή η φράση δείχνει πνευματική ταπεινότητα. Κάνει το άλλο άτομο να νιώθει έξυπνο και πολύτιμο. Και συχνά οδηγεί σε πλουσιότερες, πιο ενδιαφέρουσες συζητήσεις.

«Καταλαβαίνω γιατί αυτό θα ήταν σημαντικό για σένα»

Δεν χρειάζεται να συμφωνείτε με κάποιον για να επικυρώσετε τα συναισθήματά του. Αυτή η φράση είναι ιδανική όταν κάποιος μοιράζεται κάτι που τον ενδιαφέρει, το οποίο ίσως δεν είναι του γούστου σας. Αντί να προσποιηθείτε ότι ενδιαφέρεστε ή να το απορρίψετε, αναγνωρίζετε τι σημαίνει για εκείνον. Πρόκειται για το να συναντάς τους ανθρώπους εκεί που βρίσκονται, όχι εκεί που θέλεις εσύ να βρίσκονται.

