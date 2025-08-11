Από το μαγιό της Πάμελα Άντερσον στο Baywatch, στα Speedo: Μια έκθεση εξερευνά τη μόδα της κολύμβησης τα τελευταία 100 χρόνια

Η έκθεση «Splash! A Century of Swimming and Style» ξεκινά από τη δεκαετία του 1920

Μια έκθεση έρχεται στο Design Museum του Λινδίνου να ρίξει φως στην ιστορία της κολύμβησης και του στιλ, όπως αυτή εξελίχθηκε τα τελευταία 100 χρόνια. Από το εμβληματικό μαγιό της Πάμελα Άντερσον στο Baywatch, μέχρι την αρχιτεκτονική κομψότητα του Ολυμπιακού Κέντρου Υγρού Στίβου της Zaha Hadid το 2012.



Η έκθεση χωρίζεται σε τρεις βασικές θεματικές ενότητες, καθεμία σε διαφορετικούς χώρους όπου συναντάμε την κολύμβηση: την πισίνα, το υπαίθριο λουτρό και τη φύση. Μέσα από αυτές τις ενότητες, αναδεικνύεται πώς ο σχεδιασμός έχει επηρεάσει τη σχέση μας με το νερό – είτε όταν βρισκόμαστε μέσα σε αυτό, είτε γύρω του.

Από το μαγιό της Πάμελα Άντερσον στο Baywatch, στα χαρακτηριστικά Speedo

Το ταξίδι ξεκινά από τη δεκαετία του 1920, εποχή κατά την οποία το μαγιό άρχισε να σχεδιάζεται για κολύμβηση και όχι απλώς για «λουτρό», όπως συνέβαινε στη βικτωριανή εποχή. Η αφήγηση φτάνει έως και σήμερα, εξετάζοντας τον ρόλο της κολύμβησης στη σύγχρονη ζωή – από την επίδρασή της στις αντιλήψεις για το σώμα και την αυτονομία του, μέχρι τη σύνδεσή της με σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Στην έκθεση παρουσιάζονται περισσότερα από 200 αντικείμενα που αναδεικνύουν την εξέλιξη της κολύμβησης μέσα από κοινωνικό, πολιτισμικό, τεχνολογικό και περιβαλλοντικό πρίσμα. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται: το εντυπωσιακό κόκκινο μαγιό της Πάμελα Άντερσον από το Baywatch, το πρώτο χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο που κέρδισε Βρετανίδα αθλήτρια στην κολύμβηση, καθώς και χαρακτηριστικά ανδρικά Speedo μαγιό από τη δεκαετία του ‘80.

Επίσης παρουσιάζονται το απαγορευμένο μαγιό υψηλής τεχνολογίας LZR Racer, ένα από τα πρώτα διασωθέντα μπικίνι, και ένα λεπτομερές αρχιτεκτονικό μοντέλο του Ολυμπιακού Κέντρου Κολύμβησης Λονδίνου 2012, σχεδιασμένο από τη Ζάχα Χαντίντ.

Την έκθεση έχει επιμεληθεί από την Άμπερ Μπάτσαρτ, ιστορικός μόδας και σχεδιασμού και θα διαρκέσει μέχρι και 17 Αυγούστου στο Design Museum του Λονδίνου.

