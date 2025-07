Όταν ο Louis Réard λάνσαρε το «επαναστατικό» και σκανδαλώδες μπικίνι στο Παρίσι το 1946

Στην καρδιά του Παρισιού, εκεί που η μόδα καινοτομεί και εμπνέει, τον μακρινό Ιουλίου του 1946 στις 5 του μήνα, παρουσιάστηκε ένα fashion item που έμελλε να αλλάξει για πάντα τα δεδομένα της μόδας, το μπικίνι

Γεννημένος στις 10 Οκτωβρίου του 1896, ο Louis Réard ήταν μηχανικός αυτοκινήτων και αφού ανέλαβε την επιχείρηση εσωρούχων της μητέρας του το 1940, με έδρα το Παρίσι, έκανε τη μεγαλύτερη εφεύρεση του αιώνα.

Το μαγιό που σχεδίασε ήταν τόσο αποκαλυπτικό για την εποχή, που κανένα μοντέλο δεν δέχτηκε να το παρουσιάσει. Άφηνε ακάλυπτο τον αφαλό, κάτι που θεωρούνταν ιδιαίτερα σκανδαλώδες για εκείνη την εποχή, ήταν στρίνγκ και, η έμπνευση του Louis ήρθε αφού είχε δει πολλές γυναίκες στις παραλίες του Σεν Τροπέ να διπλώνουν τις άκρες του έως τότε deux pieces μαγιό τους για να μαυρίσουν και στην κοιλιά. Όσο για την παρουσίαση, το επαναστατικό μπικίνι με το print εφημερίδας έγινε στη δημόσια πισίνα Piscine Molitor στο Παρίσι με τη 18χρονη εξωτική χορεύτρια Micheline Bernardini να είναι η μοναδική που δέχεται να το φορέσει.

👙On July 5, 1946, Louis Reard introduced a minimalist two-piece swimsuit, modeled by Micheline Bernardini, in Paris, France. The new fashion was named 'bikini' after the Bikini Atoll, where the test of a nuclear bomb had taken place four days earlier pic.twitter.com/TCHXmaPa1h

— RetroNewsNow (@RetroNewsNow) July 5, 2021