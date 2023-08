Beauty tips: Lipstick now

Απέκτησε ένα λαμπερό χαμόγελο που θα χαρίσει φως και φρεσκάδα στο πρόσωπό σου

Είναι αλήθεια πως το μακιγιάζ μπορεί να κάνει θαύματα αφού με τα κατάλληλα tricks μπορείς να ενισχύσεις ακόμη και εκείνα τα σημεία που δεν νιώθεις τόση αυτοπεποίθηση.Τι θα έλεγες όμως να ενισχύσεις το πιο δυνατό σημείο που δεν είναι άλλο από το χαμόγελό σου; Ένα εκθαμβωτικό χαμόγελο άλλωστε μπορεί να απογειώσει και το πιο απλό μακιγιάζ.

Παρακάτω θα βρεις όλα τα βήματα για να εφαρμόσεις την αγαπημένη σου απόχρωση lipstick:

Η προετοιμασία είναι το πιο σημαντικό step για να έχεις το ιδανικό αποτέλεσμα στα χείλη σου, επομένως καλό είναι να έχεις κάνει απολέπιση και να έχεις βουρτσίσει τα δόντια σου με την ΑΙΜ White Now Time-Correct γιατί τα όμορφα χείλη θέλουν σίγουρα και λευκά δόντια.

Photo credits: Δώρα Δημητρίου

Έπειτα, άπλωσε στα χείλη σου μια γενναιόδωρη ποσότητα lip balm και αφού σχηματίσεις το περίγραμμά σου, χρησιμοποίησε το μολύβι για να γεμίσεις και την επιφάνεια των χειλιών σου. Καθώς τα χείλη σου θα είναι ενυδατωμένα με balm και έχουν αποκτήσει το σχήμα που επιθυμείς μπορείς να εφαρμόσεις το αγαπημένο σου κραγιόν. Τέλος, αν σου αρέσει η λάμψη και οι juicy υφές, το lip gloss κρίνεται απαραίτητο!

Πίσω από κάθε όμορφο χαμόγελο κρύβεται η νέα ΑΙΜ White Now Time Correct, η οποία διορθώνει τους κίτρινους λεκέδες και προσφέρει 3x λευκότερα δόντια άμεσα* με λεύκανση που διαρκεί! Plus, η νέα AIM White Now Time-Correct συνδυάζει 2 κλινικά αποδεδειγμένες τεχνολογίες: την White Correct Technology & White Infinity Technology. Ένας συνδυασμός που βοηθά στην αναζωογόνηση της εμφάνισης των δοντιών σε βάθος χρόνου.

Photo credits: Δώρα Δημητρίου

Δες παρακάτω το video και μάθε πώς θα αποκτήσεις το χαμόγελο που ονειρεύεσαι: