Me and my Sunscreen: Υπάρχει ένα αντηλιακό Frezyderm για κάθε στιγμή της καθημερινότητάς μας

Η αντηλιακή προστασία δεν ήταν ποτέ πιο αποτελεσματική και πιο απολαυστική!

Ο ήλιος είναι παντού, λαμπερός και ζωογόνος, αλλά την ίδια στιγμή ύπουλος και επικίνδυνος. Και μας βρίσκει παντού! Στο δρόμο για το γραφείο, στο παιχνίδι με τα παιδιά μας, στον γρήγορο καφέ με τους συνεργάτες μας, στο περπάτημα στην πόλη για τα ψώνια μας. Είναι εκεί για να μας θυμίσει το όμορφο, αλλά όχι ακίνδυνο άγγιγμά του.

Για τη Frezyderm αυτό το κυνήγι με τον ήλιο είναι πλέον κάτι challenging και γνώριμο, αφού ξέρει πια πώς να σταθεί απέναντί του σε κάθε περίσταση και με βάση την ανάγκη της κάθε μιας από εμάς. Είτε, λοιπόν, θέλουμε προστασία και καλλυντική φροντίδα, είτε θέλουμε ενυδατική δράση, είτε γρήγορη εφαρμογή όπου και αν είμαστε, υπάρχει ένα αντηλιακό Frezyderm για εμάς για να περάσουμε μαζί του την κάθε μας μέρα, όλο τον χρόνο.

Με νέο stopper για πιο γρήγορη έξοδο προϊόντος στην πρώτη χρήση





Αντηλιακή προστασία και βελούδινη αίσθηση κάθε πρωί



Τι πιο υπέροχο από το να φεύγουμε καθημερινά από το σπίτι μας νιώθοντας τη σιγουριά της προστασίας και την φροντίδα στην επιδερμίδα μας; Αυτό προσφέρει το Frezyderm Sun Screen Velvet Face SPF 50+ με την αόρατη υφή και την ηλιοπροστασία καλλυντικής υπεροχής χάρη στη βελούδινη, αέρινη αίσθηση που όμοιά της δεν έχουμε συναντήσει ξανά. Το συγκεκριμένο αντηλιακό είναι βασισμένο στην κατοχυρωμένη πατέντα Second Skin Technology που το καθιστά ιδανικό σύμμαχο προστασίας και δερματικής ευχαρίστησης, σαν να είναι για εμάς ένα δεύτερο δέρμα! Παράλληλα τα προηγμένα φωτοσταθερά αντηλιακά φίλτρα του προσφέρουν πολύ υψηλή προστασία ευρέος φάσματος, ενώ η βελούδινη σύνθεσή του χαρίζει στο δέρμα άνεση και υπέροχο after-effect με ματ αποτέλεσμα. Αν έχουμε επιλέξει και το αντηλιακό με χρώμα, Sun Screen Color Velvet Face SPF 50+, απολαμβάνουμε παράλληλα με βελούδινη υφή, ανάλαφρη αίσθηση και ματ όψη και αποτελεσματική κάλυψη δυσχρωμιών και ατελειών με ομοιόμορφο χρώμα που προσαρμόζεται σε κάθε χρωματικό τόνο και παραμένει σταθερό και αναλλοίωτο. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά κάνουν την καθημερινή πρωινή μας συνάντηση με την αντηλιακή μας προστασία μία αγαπημένη διαδικασία, ακόμη και αν βιαζόμαστε να πάμε στο γραφείο ή αν ο χρόνος προετοιμασίας μας είναι λίγος. Δεν ξεχνάμε ποτέ το αντηλιακό μας, όλο τον χρόνο, πόσω μάλλον όταν είναι τόσο υπέροχο όσο το Sun Screen Velvet Face από τη Frezyderm!





Προστασία και απολαυστική φροντίδα του δέρματος με μοναδική αίσθηση πούδρας!



Όταν ο χρόνος είναι λίγος και οι απαιτήσεις πολλές, τότε έχουμε ανάγκη κάτι που να συνδυάζει όλα όσα χρειαζόμαστε. Αυτό δεν είναι άλλο από το Frezyderm Sun Screen Cream-to-Powder και Fluid-to-Powder, την αντηλιακή κρέμα και το αντηλιακό γαλάκτωμα προσώπου που συνδυάζουν την αποτελεσματική ηλιοπροστασία με α) τη νέα τάση μεταμόρφωσης υφής για καλλυντική ευχαρίστηση και β) με τη φροντίδα του δέρματος. Στηριγμένο στην καινοτομία Transforming Τextures, μόλις το αντηλιακό εφαρμοστεί στο δέρμα, η υφή του μετατρέπεται σταδιακά από ελαφριά κρέμα ή λεπτόρρευστο γαλάκτωμα σε μία μοναδική αίσθηση πούδρας. Για τις μέρες, λοιπόν, που δεν προλαβαίνουμε να εφαρμόσουμε μια πιο εξελιγμένη ρουτίνα προστασίας, αλλά θέλουμε να νιώσουμε όμορφα με το δέρμα μας, το συγκεκριμένο αντηλιακό με εκχύλισμα παιώνιας έρχεται να μας χαρίσει ενυδάτωση και ενίσχυση του δερματικού φραγμού. Ειδικά για δέρματα με ξηρότητα ή διαταραγμένο δερματικό φραγμό, το εν λόγω εκχύλισμα έρχεται να προσφέρει υπέροχη αίσθηση και σε συνδυασμό με την Τεχνολογία που επιτρέπει την σταδιακή μετατροπή υφής από ελαφριά κρέμα ή fluid σε σατινέ πούδρα, γίνεται το πιο αγαπημένο προϊόν για όλες τις πολυάσχολες, με πολλούς ρόλους αλλά πάντα beauty lovers γυναίκες εκεί έξω!



Εύκολη ανανέωση του αντηλιακού μας σε μορφή spray, όπου και αν βρισκόμαστε!



Από το ένα meeting στο άλλο, κάτω από το φως του ήλιου, πίνοντας έναν γρήγορο καφέ για να τσεκάρουμε τα Last minute notes μας, πάντα κυνηγώντας τον χρόνο και αναζητώντας την ιδανική προστασία. Εκεί, έρχεται το Frezyderm Sun Screen On the Move SPF 50, το πρωτοποριακό αυτό αντηλιακό spray προσώπου ταχείας εφαρμογής και πολλαπλής χρήσης. Διαθέτει Super Fine Mist υψηλής προστασίας και Τεχνολογία On the Move για ταχύτατη εφαρμογή, ακόμα και εν κινήσει, χωρίς να χρειάζεται επάλειψη με τα χέρια. Έχει ανάλαφρη υφή και εφαρμόζεται πανεύκολα σε πρόσωπο και μαλλιά χωρίς να επηρεάζει το styling αλλά και πάνω απ’ το μακιγιάζ χωρίς να το αλλοιώνει. Χρησιμοποιείται και σε «δύσκολα» σημεία (αυτιά, λαιμός) και είναι ιδανικό και για ευαίσθητα δέρματα. Πάντα μαζί μας στην τσάντα μας, από τα meetings μέχρι και την παραλία!

Photo / Video credits: Δώρα Δημητρίου