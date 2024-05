Τα νέα αντηλιακά της LAOUTA έφθασαν και μυρίζουν ελληνικό καλοκαίρι!

Το αγαπημένο, ελληνικό beauty και skin care brand παρουσιάζει τα νέα του αντηλιακά για το καλοκαίρι του 2024. Say peachy!

Here comes the sun, και για την ακρίβεια ο ήλιος είναι στη ζωή μας όλο το χρόνο σε μια ηλιόλουστη μεσογειακή χώρα, όπως η Ελλάδα. Για αυτό και εμείς χρειαζόμαστε τη σωστή αντηλιακή προστασία όλο το χρόνο. Με την επίσημη έναρξη του ελληνικού καλοκαιριού, που αποτελεί από μόνο του μια μοναδική εμπειρία, η LAOUTA επιστρέφει με τα νέα αντηλιακά της για τη σεζόν 2024 και η έμπνευσή της δεν θα μπορούσε παρά να προέρχεται από την πιο χαρακτηριστική μυρωδιά που έχει το καλοκαίρι μας, αυτό του ροδάκινου.

Βελούδινο άγγιγμα, σαρκώδες εσωτερικό και peachy λαμπερή απόχρωση σε ένα φρούτο που έγινε η αφετηρία των νέων αντηλιακών προϊόντων της LAOUTA για το 2024. Το αξεπέραστο άρωμα των ελληνικών ροδάκινων κλείστηκε σε ένα μπουκάλι και έρχεται να δροσίσει τις μέρες μας, χαρίζοντας μας αξεπέραστη αντηλιακή προστασία, μεταξένιο δέρμα και χρυσαφένιο μαύρισμα. Τα δύο signature προϊόντα της LAOUTA ανανεώθηκαν και έρχονται να δώσουν στο καλοκαίρι μας το juicy peachy χρώμα που αναζητάμε.

Ξεκινήστε το καλοκαιρινό σας layering στην παραλία με το Sun Mist SPF 30 με φυσικό άρωμα ροδάκινο, ένα λεπτόρρευστο αντηλιακό νερό με υψηλό δείκτη προστασίας, που ψεκάζεται απευθείας στο δέρμα χωρίς να το βαραίνει και χωρίς να κολλάει. Το φραγκόσυκο, το έλαιο ιπποφαούς, η αλόη και η πανθενόλη που περιέχονται στο best seller αντηλιακό spray της LAOUTA συμπληρώθηκαν ιδανικά με φυσικό άρωμα ροδάκινου και είναι έτοιμα να σε ακολουθήσουν στην παραλία. Η ανάλαφρη σύνθεσή του το καθιστά το τέλειο αντηλιακό που μπορείς να εφαρμόζεις πανεύκολα all day long και στην πόλη.

Συνεχίζουμε το summer layering με το Pearly tanning Oil SPF6, το best seller φυτικό λάδι μαυρίσματος με ιπποφαές και φυσικό άρωμα ροδάκινο. Η πλούσια σύνθεσή του από μοναδικά, ελληνικά, φυτικά εκχυλίσματα και θρεπτικά έλαια ,ενυδατώνει και προστατεύει το δέρμα από την ηλιακή ακτινοβολία (UVA, UVB),προσφέροντας παράλληλα χρυσαφένιο μαύρισμα μεγάλης διάρκειας. Το έλαιο ιπποφαούς (hippophae) διαθέτει υψηλή περιεκτικότητα σε καροτενοειδή, Vitamin C, Vitamin A και E, ενώ οι αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες του το καθιστούν ιδανικό για την απαιτητική φροντίδα του δέρματός μας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το φυτικό σύμπλεγμα με μείγμα καλέντουλας, κόκκινου πιπεριού και Αλκάνας επιταχύνει το μαύρισμα και προσφέρει βαθύ, μπρούντζινο χρώμα που διαρκεί.

Τα δύο προϊόντα της νέας αντηλιακής σειράς της LAOUTA κυκλοφορούν από τις 11 Μαΐου και θα τα βρείτε online στο https://www.laoutashop.com/shops και στα φυσικά σημεία πώλησης της LAOUTA σε Ελλάδα και Κύπρο, στα signature οικολογικά μπουκάλια της εταιρίας από ζαχαροκάλαμo, με πιστοποίηση «I am Green». Ανακινείστε καλά, ψεκάστε, απλώστε και απολαύστε την peachy μυρωδιά του ελληνικού καλοκαιριού κλεισμένη σε ένα μπουκάλι. Τα απόλυτα must have της beach bag!