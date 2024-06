Η Lucia Pica Make -up Artist του οίκου BYREDO αναδημιουργεί το THE LIPSTICK: ΧΡΩΜΑ, ΥΦΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ

Χρώμα, υφή, κίνηση: Στην γλώσσα του Byredo Makeup, το The Lipstick είναι η απόλυτη υπογραφή- είναι απολαυστικό να το φοράς ενώ αφήνει ένα αξέχαστο αποτύπωμα της πολυπλοκότητας, της διακριτικότητας και της δύναμής σου

«Όταν μιλάμε για το The Lipstick, μιλάμε για την εμπειρία που σου χαρίζει αυτό το κραγιόν όταν το φοράς και για το αποτύπωμα που αφήνεις στις αναμνήσεις των ανθρώπων - αφήνουμε το στίγμα μας με το χρώμα, με την υφή, με μια κίνηση. Μπορείς να μείνεις αξέχαστη με τον τρόπο που στέκεσαι στο χώρο – το να είσαι διακριτική και τολμηρή συγχρόνως, είναι εφικτό. Αυτό ισχύει τόσο για το χρώμα όσο και για την κίνηση. Εδώ, το κραγιόν γίνεται μια υπογραφή σε μια σιωπηρή γλώσσα.» Lucia Pica, Creative Image and Makeup Partner.

Η L U C I A P I C A Α Ν Α Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Τ Ο T H E L I P S T I C K : Χ Ρ Ω Μ Α , Υ Φ Η Κ Α Ι Κ Ι Ν Η Σ Η

Χρώμα, υφή, κίνηση: Στην γλώσσα του Byredo Makeup, το The Lipstick είναι η απόλυτη υπογραφή- είναι απολαυστικό να το φοράς ενώ αφήνει ένα αξέχαστο αποτύπωμα της πολυπλοκότητας, της διακριτικότητας και της δύναμής σου. Σε αυτή την αναδημιουργία του The Lipstick από την Lucia Pica, η φινέτσα του χρώματος, τα συστατικά και η εμπειρία ενισχύονται – η διακριτικότητα και η τόλμη πηγαίνουν χέρι-χέρι, οι διαφορετικές τονικότητες κάθε χρώματος εξερευνώνται, η ιεροτελεστία της εφαρμογής γίνεται ακόμα πιο απολαυστική ενώ η κίνηση του να φοράς και να φυλάς το κραγιόν σου εμπλουτίζεται με βιωσιμότητα καθώς η συσκευασία είναι πια επαναγεμίσιμη.

Ε Ι ΚΟ Σ Ι Α Π Ο Χ Ρ Ω Σ Ε Ι Σ : Δ Ε Κ Α Μ Ε Τ Η Ν Ε Α S AT I N Σ Υ Ν Θ Ε Σ Η , Δ Ε Κ Α Μ Ε Τ ΗΝ Ν Ε Α M AT T E

Σας παρουσιάζουμε είκοσι αποχρώσεις: δέκα με τη νέα Satin σύνθεση και δέκα με τη νέα Matte. Συναρπαστικές και άνετες μαζί, οι νέες αισθητηριακές ποιότητες και των δύο συνθέσεων προσφέρουν μια πολυτελή εμπειρία εφαρμογής. Με λάμψη που γλιστράει τέλεια στα χείλη, η σύνθεση Satin αφήνει ένα μεταξένιο πέπλο, εμπλουτισμένο με εκχύλισμα Τριαντάφυλλου. Χαρίζοντας λάμψη και ζωηρό χρώμα με μία κίνηση, αυτή η long-lasting, μοντέρνα σύνθεση σάς δίνει τη δυνατότητα να ενισχύσετε τη λάμψη στο αποτέλεσμα, αν θέλετε. Η Matte φόρμουλα προσφέρει έναν σοφιστικέ αισθησιασμό με ένα εύπλαστο και βελούδινο τελείωμα- και αυτή περιέχει εκχύλισμα Τριαντάφυλλου, που περιποιείται και προστατεύει την επιδερμίδα των χειλιών. Η μοντέρνα matte σύνθεση προσφέρει ομοιόμορφο, σταθερό χρώμα με μια φωτεινή ζωντάνια, ενώ φοριέται άνετα και ανεπιτήδευτα.

Τα χρώματα είναι εκλεπτυσμένα, με μια πολυεπίπεδη γκάμα αποχρώσεων διακριτικών αλλά αναγνωρίσιμων, φορέσιμων αλλά και τολμηρών, που έρχονται ως η ιδανική «επέκταση» της προσωπικότητάς σας. Μια πληθωρική «στρογγυλάδα» χαρακτηρίζει το χρώμα, όπως συμβαίνει σε ένα άρωμα που οι νότες του ξεδιπλώνονται σε επίπεδα. Στη γκάμα του θα βρείτε την ιδανική πρόταση για κάθε ώρα και διάθεση: από την fleshy απόχρωση του 9ΑΜ μέχρι το πλούσιο κόκκινο του Fire& Rain από τα Satins, και από το βαθύ Nude του September στο πληθωρικό δαμασκηνί του Ombra από τα Mattes, το κραγιόν που θα επιλέξετε έχει να κάνει τελικά με το πώς θέλετε να αναδείξετε τον

εαυτό σας κάθε φορά.

Υπάρχει ένα βαθύτερο νόημα και μια αίσθηση μονιμότητας στα προσωπικά αντικείμενα που κάποιος επιλέγει να έχει μαζί του τις περισσότερες ώρες της ημέρας- και το κραγιόν είναι ένα από αυτά τα αντικείμενα. Με την χαρακτηριστική, σαν μπαμπού, συσκευασία του σε ασημί και χρυσό, το The Lipstick της Byredo είναι ένα σύμβολο σύγχρονου σχεδιασμού με την υπογραφή του Creative Director & Founder, Ben Gorham, ο οποίος θέλησε να δώσει μια τοτεμική ποιότητα στο design του. Εδώ, το σχέδιο παραμένει το ίδιο, μόνο που γίνεται refillable - δημιουργημένα για να είναι πρακτικά αλλά και να χρησιμοποιούνται επ’αόριστο, τα νέα Byredo Lipsticks ενισχύουν τη θέση τους ως μοντέρνα κλασικά.

«Τα κραγιόν είναι μια εξέλιξη. Είναι βασικό κομμάτι της ιδιαίτερης, ολοένα εξελισσόμενης γλώσσας μακιγιάζ της Byredo. Οι υφές και οι συνθέσεις, όπως τα διακριτικά undertones, είναι στοιχείο μιας νέας γραφής. Το αποτύπωμα που αφήνουμε και πώς αυτό συνδέεται με τις αναμνήσεις, είναι κομμάτι της γέφυρας που χτίζεται ανάμεσα στο μακιγιάζ και τα αρώματα. Από την αρχή είπα πως ήθελα το μακιγιάζ να είναι ένα ορατό μέσο έκφρασης συναισθημάτων, όπως τα αρώματα είναι ένα αόρατο μέσο έκφρασής τους- τα κραγιόν είναι ζωτικής σημασίας σε

αυτή την προσέγγιση». Lucia Pica, Creative Image and Makeup Partner.