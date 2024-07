POOLSIDE OF LIFE: Ανακαλύψτε τη νέα συλλεκτική κι άκρως καλοκαιρινή συλλογή της Catrice

Ετοιμαστείτε να «βουτήξετε» στο τέλειο look πισίνας

Το να δείχνετε hot, να παραμείνετε δροσερές και να διασκεδάζετε κάτω από τον ήλιο, μόλις έγινε παιχνιδάκι με τη νέα συλλεκτική σειρά Catrice POOLSIDE OF LIFE. Είναι έντονη, ζωηρή και λαμπερή και προσφέρει ό,τι ακριβώς χρειάζεστε για να δώσετε μια πινελιά ομορφιάς στα μάτια, τα χείλη και τα νύχια. Με ενυδατικά συστατικά, γλυκές καλοκαιρινές μυρωδιές και δροσιστικό εφέ, αυτή η σειρά βάζει τικ σε όλα τα κουτάκια του αγαπημένου μας καλοκαιριού.

H νέα συλλεκτική σειρά Catrice POOLSIDE OF LIFE είναι ήδη διαθέσιμη στα καταστήματα καλλυντικών

POOLSIDE OF LIFE Bi-Phase Lip Oil



• Γυαλιστερά έλαια χειλιών για τα χείλη για looks με έντονο όγκο

• Με γλυκό άρωμα καρπούζι

• Διφασική φόρμουλα που περιποιείται τα χείλη και έλαιο μέντας για δροσερό αποτέλεσμα

• Διαθέσιμα σε τρεις καλοκαιρινές αποχρώσεις

C01 Under Palm Trees, C02 Summer Kiss, C03 Keep It Pool



POOLSIDE OF LIFE Cooling Face Stick



• Δροσιστικό και ενυδατικό στικ προσώπου για λαμπερό και ενεργοποιημένο δέρμα

• Σε μορφή στικ για εύκολη εφαρμογή

• Διάφανο φινίρισμα, κατάλληλο για όλους τους τόνους δέρματος

C01 Pool Down



POOLSIDE OF LIFE Waterproof Eyeliner



• Αδιάβροχο μολύβι ματιών με τσόχινη άκρη για εφαρμογή ακριβείας

• Έντονες χρωστικές μεγάλης διάρκειας με υψηλή απόδοση χρώματος

• Διαθέσιμο σε τέσσερις ζωηρές αποχρώσεις

C01 Lime Crush, C02 Splash Of Joy, C03 Lavender Lemonade, C04 Golden Hour



POOLSIDE OF LIFE Nail Lacquer



• Έντονο χρώμα μεγάλης διάρκειας

• Με αστραφτερό, αδιαφανές φινίρισμα

• Διαθέσιμο σε τρεις μοντέρνες καλοκαιρινές αποχρώσεις

C01 Sundowner, C02 Deep Dive, C03 Purple Skies



POOLSIDE OF LIFE Pool Bag



• Διάφανη τσάντα με ολογραφικό εφέ, ιδανική για την πισίνα

• Κατάλληλη για να μεταφέρεις τα απαραίτητα προϊόντα ομορφιάς με στυλ

• Αδιάβροχη και βολική