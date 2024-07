Expectation VS Reality μίας beauty editor

Ή αλλιώς...Το glo up που περιμένεις VS το glo up που σου έρχεται

Υπάρχουν μερικά επαγγέλματα με χαρακτηριστικές ιδιότητες που σε «ακολουθούν» κατά κάποιον τρόπο και πέραν του εργασιακού 8ώρου. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και όταν είσαι beauty editor, όπως εγώ. Πρόκειται για ένα επάγγελμα που άλλοτε είναι δύσκολο να εξηγήσεις σε κάποιον τι ακριβώς κάνεις και περιορίζεσαι σε ένα λιτό «γράφω για καλλυντικά» και άλλοτε δημιουργούνται αυτομάτως εντυπώσεις για μια «λαμπερή» καθημερινότητα και μεγάλες προσδοκίες για τον τρόπο με τον οποίο περιποιείσαι τον εαυτό σου από το πρωί μέχρι το βράδυ, επιτυγχάνοντας το απόλυτο glo up!

Είναι αλήθεια ότι καθημερινά μοιράζομαι με τις αναγνώστριες του JennyGr τα πάντα για τις τελευταίες τάσεις στην ομορφιά, συμβουλές περιποίησης για το σώμα, το πρόσωπο και τα μαλλιά, τεχνικές μακιγιάζ, συστήνω νέες καλλυντικές συνθέσεις, νέες τεχνολογίες κ.α. Τι από όλα αυτά όμως προλαβαίνω να εφαρμόσω στη δική μου beauty routine; Η απάντηση βρίσκεται στο βίντεο που ακολουθεί:

Βίντεο: Νεκτάριος Σταθόπουλος

Μοντάζ: Μαριάννα Αρφαρά