Το νέο άρωμα Chloé L'Eau de Parfum Intense αποτελεί σύμβολο της δυναμικής θηλυκότητας

Είναι εμπνευσμένο από το ελεύθερο πνεύμα και την ανάλαφρη ιδιοσυγκρασία του οίκου

Δημιουργήθηκε από μια γυναίκα για τις γυναίκες, η Chloé είναι ένας οίκος εναρμονισμένος με τον κόσμο και οδηγείται από το ιδεώδες της αρμονίας. Ο οίκος συμβολίζει την ελευθερία από την ίδρυσή του: όταν η Gaby Aghion ίδρυσε την Chloé το 1952, εστίασε την προσοχή της στο να δημιουργεί για τις γυναίκες. Αποφεύγοντας την υψηλή ραπτική που θεωρούσε πολύ επίσημη, εφηύρε το πολυτελές prêt-à-porter, και δημιούργησε ένα χαλαρό και απελευθερωμένο στυλ. Το ελεύθερο πνεύμα και η δύναμη του χαρακτήρα συνδυάζονται με ένα ανάλαφρο, αέρινο ύφος: αυτό είναι Chloé, η ελευθερία.

Οι γυναίκες Chloé ενστερνίζονται αυτή τη φιλοσοφία καθώς προσπαθούν μαζί να χτίσουν ένα λαμπρό μέλλον, με χάρη, θέληση και αυτή τη θηλυκή ενέργεια που έχει τη δύναμη να ανυψώσει τους άλλους στο δικό της μονοπάτι.

Το νέο άρωμα του οίκου, Chloé L'Eau de Parfum Intense, είναι η ουσία αυτής της εμπνευσμένης, με όραμα θηλυκότητας.

AN INTENSE CHLOÉ ROSE

Το L’Eau de Parfum Intense συνδυάζει ένα εκλεπτυσμένο τριαντάφυλλο με άφθονα απαλά ξυλώδη στοιχεία. Επαναπροσδιορίζει το εμβληματικό λουλούδι του οίκου, το οποίο σε αυτό το άρωμα παρουσιάζει μια απαλή, πλούσια, αισθησιακή και πιο ισχυρή χροιά από ποτέ, το σύμβολο μιας ισχυρής και εμπνευσμένης θηλυκότητας Chloé.

Η σύνθεση ανοίγει με ζωντανές, χυμώδεις νότες από raspberry που τονίζουν τον αισθησιασμό του τριαντάφυλλου, το οποίο στη συνέχεια ανθίζει πλήρως. Το άρωμα εκφράζει κάθε πτυχή του λουλουδιού, σαν η μυρωδιά του να είχε συλληφθεί σε τρεις διαφορετικές ώρες της ημέρας: θυμίζει αμέσως το φρέσκο πρωινό τριαντάφυλλο, πράσινο και ελαφρώς δροσερό, το ανοιχτό τριαντάφυλλο στη μέση της ημέρας, πλούσιο και βαθύ και το ευχάριστα γλυκό τριαντάφυλλο το βράδυ, με τις κρεμώδεις, gourmand πινελιές του. Όλες αυτές οι εκδοχές του, μεγιστοποιούνται για να δημιουργήσουν μια σύνθετη και πολυτελή ένταση.

Στη συνέχεια ξεδιπλώνεται ένα μπουκέτο ζεστών, κεχριμπαρένιων απαλών ξύλων, με κάθε ένα από αυτά να έχει μεγαλύτερη ένταση από το προηγούμενο, που σχεδόν αγγίζει την υπερβολή. Το αμβροξείδιο (ambroxan) δανείζει τους ξυλώδεις, musky και σχεδόν δερμάτινους τόνους, το κασμίρι προσδίδει μια αισθησιακή πολυτέλεια και ο κέδρος ενισχύει τον χαρακτήρα του αρώματος που ενσαρκώνει την ελευθερία της γυναίκας Chloé.

Αυτό το εθιστικό άρωμα δημιουργήθηκε από τον Michel Almairac, που βρίσκεται και πίσω από το εμβληματικό Chloé Eau de Parfum. Αυτή τη φορά, ο αρωματοποιός ένωσε τις δυνάμεις του με τον γιό του, Romain Almairac, μέσα στο πνεύμα της μεταλαμπάδευσης του savoir-faire, που αποτελεί παράδειγμα των αξιών του Οίκου.

«Το 2008, με εντυπωσίασε το γεγονός ότι το τριαντάφυλλο θα αποτελούσε το ιδανικό λουλούδι για να ενσαρκώσει την εκλεπτυσμένη, φρέσκια θηλυκότητα της Chloe. Αποφάσισα να το προσεγγίσω με πιο συμβολικό τρόπο, με μια μικρή, καθαρή και κατανοητή φόρμουλα. Αυτό δεν ήταν σύνηθες εκείνη την εποχή και κάπως έτσι έγινε η οσφρητική υπογραφή του οίκου», αναφέρει ο Michel Almairac. «Για το Chloé L’Eau de Parfum Intense, θέλαμε να ανακαλύψουμε τις πιο έντονες και πιο ισχυρές πτυχές του τριαντάφυλλου και να το εμπλουτίσουμε με μια υπεραφθονία από εκλεπτυσμένες ξυλώδεις νότες για να ενισχύσουμε το χαρακτήρα του».

«Η Chloé αγκαλιάζει την ιδέα της διαχρονικότητας, ένας τρόπος για να διαρκέσει κάτι στο πέρασμα του χρόνου. Αυτό εκφράζεται όχι μόνο μέσα από το νέο L’Eau de Parfum Intense, αλλά και από το γεγονός ότι δημιουργήθηκε από έναν πατερά και έναν γιό, δυο αρωματοποιούς από διαφορετικές γενιές που ενώθηκαν γύρω από μια διαχρονική νότα», αναφέρει ο Almairac.

ΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΟ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ

Για το L’Eau de Parfum Intense, το μπουκάλι του αρώματος Chloé με τις ραβδώσεις έχει αποκτήσει νέα εμφάνιση, καθώς πλέον φέρει μια κομψή μαύρη και εκρού επιγραφή, δίνοντας ακόμα πιο μοντέρνο και εκλεπτυσμένο στυλ. Η διαχρονική κορδέλα που τυλίγεται γύρω από το στόμιο του μπουκαλιού διαθέτει επίσης νέο χρώμα: ένα βαθύ κόκκινο που επικαλείται το ανθισμένο λουλούδι που εμφανίζεται στις εικόνες της καμπάνιας που το συνοδεύουν.

Το άρωμα διατίθεται σε 30 ml, 50 ml και 100 ml.

ΕΙΜΑΣΤΕ CHLOÉ

Για το Chloé L’Eau de Parfum Intense, ο σκηνοθέτης Neels Castillon παρουσιάζει μια πρωτότυπη ταινία που αποτυπώνει το συναίσθημα και την ενέργεια του Οίκου μέσα από τέσσερις γυναίκες που εμπνέουν και αντανακλούν τις αξίες του. Γυναίκες που αντιπροσωπεύουν μια πληθώρα ηλικιών με διαφορετικά υπόβαθρα και είναι όλες τους όμορφες, δυνατές και ελεύθερες.

Οι γυναίκες παρουσιάζονται περιτριγυρισμένες από μια πλούσια φύση, αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους ενώ ταυτόχρονα αλλάζουν την κατεύθυνση του ίδιου του αέρα, ενώ μια πνοή θηλυκής ενέργειας διαχέεται στα τέσσερα σημεία του κόσμου. Είναι ένα κύμα χαράς, αισιοδοξίας και ελευθερίας που πολλαπλασιάζεται και μεταδίδεται. Οι εικόνες της ταινίας αντανακλούν τη δύναμη της συλλογικότητας, δείχνοντάς μας πως όταν οι γυναίκες ενώνονται, αποκαλύπτουν τον πραγματικό τους εαυτό, κάνουν τα όνειρα τους πραγματικότητα και μετατρέποντας την έμφυτη ενέργεια τους σε έναν άνεμο ελευθερίας που αφήνει τη ζωή να ανθίσει εκ νέου…

Είναι η έκφραση της ενστικτώδους, αληθινής δύναμης των γυναικών, με το χαρακτηριστικό στυλ του οίκου Chloé.

Τη μουσική της ταινίας υπογράφει η Camille, μια εξαιρετικά πολυτάλαντη Γαλλίδα μουσικός, που ξεχωρίζει διαχρονικά για την περίσσεια δημιουργικότητά της και τη μοναδική της κοσμοθεωρία.

Ξεφεύγοντας από τα όρια της αυστηρής μουσικής μελέτης, η αυτοδίδακτη Camille εξερευνά αδιάκοπα νέα ηχητικά εδάφη. Η ευαίσθητη, ευρηματική μουσική της είναι ένα σαν ένας ειλικρινής δεσμός που δημιουργείται με τον ακροατή. Με μια όμορφη προσωπική κίνηση, συνθέτει με τις δικές της κρουστικές τεχνοτροπίες τον πυρήνα του “Seeds”, μια δυναμική, αφυπνιστική σύνθεση που έρχεται να συμπληρώσει το αίσθημα που προκαλεί η ταινία. Αυτό που αναδύεται είναι μια πρόσθετη δόση δυναμισμού και ποιητικής ομορφιάς.

We are Chloé. We blossom together.