Η Sisley Paris παρουσιάζει τη νέα Supremÿa At Night Supreme Anti-Aging Eye Cream

Το τελετουργικό βραδινής περιποίησης της Supremÿa At Night ολοκληρώνεται με την Supreme Anti-Aging Eye Cream για να καταπολεμήσει όλα τα σημάδια γήρανσης που εμφανίζονται στην περιοχή των ματιών

Η Supreme Anti-Aging Eye Cream δρα την πιο κατάλληλη ώρα, δηλαδή κατά τη διάρκεια της νύχτας προσφέροντας μια 360ο ολοκληρωμένη δράση που στοχεύει στην επανόρθωση και τη διατήρηση της νεότητας της περιοχής των ματιών. Παράλληλα ενεργοποιεί τον κύκλο αναγέννησης της περιοχής των ματιών χάρη στο FUNDAMENTAL REGENERATION COMPLEX, το βασικό συστατικό της φόρμουλας όλων των προϊόντων της συλλογής Supremÿa.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ

Τα ορατά σημάδια κόπωσης και γήρανσης στην ευαίσθητη περιοχή του περιγράμματος των ματιών επηρεάζουν την όψη των εκφράσεων του προσώπου. Μία ολοκληρωμένη δράση κατά τη διάρκεια της νύχτας, η οποία συμπληρώνει την καθημερινή ρουτίνα ημέρας και καταπολεμά τις ακόλουθες ανάγκες:

● Πτώση βλεφάρων και ρυτίδες

● Οιδήματα

● Μαύρους κύκλους

Η Supreme Anti-Aging Eye Cream είναι αποτέλεσμα εκτενούς έρευνας και καινοτομίας και εστιάζει σε αυτές τις εξειδικευμένες ανάγκες, με στόχο την ολοκληρωμένη φροντίδα του περιγράμματος των ματιών χρησιμοποιώντας μία λύση πολλαπλής δράσης.

1.ΑΝΩ ΒΛΕΦΑΡΟ

Η SUPREME ANTI-AGING EYE CREAM ΔΡΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΥΤΙΔΕΣ

Η αιτία: Η επιδερμίδα γύρω από την περιοχή των ματιών είναι πιο λεπτή και συνεχώς κινείται λόγω των εκφράσεων του προσώπου, κάτι το οποίο οδηγεί σε πρόωρη χαλάρωση της επιδερμίδας και εμφάνιση ρυτίδων. Η συνεχής κίνηση προκαλεί πρόωρη φθορά στις ίνες στήριξης, καθιστώντας τις λιγότερο αποτελεσματικές. Η βλεφαρόπτωση είναι το αποτέλεσμα της χαλάρωσης των μυών και της επιδερμίδας λόγω της γήρανσης.

Η λύση: μια δράση ανόρθωσης. Διεγείροντας τον πολλαπλασιασμό των ινοβλαστών για την ενίσχυση βελτιωμένης σύνθεσης κολλαγόνου και τη βελτιστοποίηση του ελαστικού δικτύου της επιδερμίδας, με στόχο την τόνωση και την αποκατάσταση της ελαστικότητας. Το ενεργό συστατικό «3D firming» δημιουργεί μια συνεχή, ελαστική, εύκαμπτη μεμβράνη για αποτέλεσμα «λείανσης και σύσφιξης».* Ενεργοποιείται δύο ώρες μετά την εφαρμογή και είναι ορατή με το ξύπνημα.

Εκχύλισμα ινών σόγιας / Εκχύλισμα βρώμης * Δοκιμή του συστατικού in vitro.

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ

Η SUPREME ANTI-AGING EYE CREAM ΔΡΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΔΗΜΑΤΩΝ

Η σύνθεση περιλαμβάνει εντατική νυχτερινή δράση σε δύο τύπους οιδημάτων.

Οιδήματα που οφείλονται σε κατακράτηση νερού και λίπους

Η αιτία: ο σχηματισμός τοπικού οιδήματος. Αυτό μπορεί να συνδεθεί με τη συσσώρευση υγρών ή λίπους λόγω υπολειτουργικής λεμφικής παροχέτευσης ή παροχέτευσης αίματος, ύπαρξη φλεγμονής ή απώλειας ελαστικότητας στην περιοχή κάτω από τα μάτια.

Η λύση: βελτίωση της αποσυμφόρησης της περιοχής με την ανάπτυξη υγιών λεμφαγγείων και μείωση του σχηματισμού φλεγμονής στο δέρμα. Με αυτόν τον τρόπο, η περίσσεια υγρών και μη ωφέλιμων στοιχείων αποβάλλεται με πιο αποτελεσματικό τρόπο, μειώνοντας έτσι το μέγεθος των οιδημάτων.

Εκχύλισμα Κίτρινης Γεντιανής / Καφεΐνη

Η SUPREME ANTI-AGING EYE CREAM ΔΡΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΜΑΥΡΩΝ ΚΥΚΛΩΝ

Χάρη στην τεχνογνωσία τους, τα Εργαστήρια της Sisley κατάφεραν να στοχεύσουν σε όλους τους τύπους των μαύρων κύκλων, προσφέροντας μια καινοτόμο, αποκλειστική λύση για ολοκληρωμένη και αποτελεσματική φροντίδα της περιοχής των ματιών.

Οι μελαγχρωματικοί μαύροι κύκλοι ( κίτρινοι ή καφέ)

Η αιτία: η συσσώρευση χρωστικών ουσιών κάτω από τα μάτι (αίμης), τοξινών ή/και χρωματισμένων πρωτεϊνών που έχουν υποστεί βλάβη.

Η λύση: η εξάλειψη των πρωτεϊνών που έχουν υποστεί βλάβη, ο περιορισμός της γλυκοζυλίωσης και της δημιουργίας τοξινών και η ενίσχυση της αποικοδόμησης της αίμης.

Εκχύλισμα Κίτρινης Γεντιανής / Εκχύλισμα Άλγης Codium

Οι αγγειακοί μαύροι κύκλοι (μπλε ή μωβ)

Η αιτία: οφείλονται στην «αδρανή» μικροκυκλοφορία και την υπερβολική ανάπτυξη των αιμοφόρων αγγείων (αλλιώς, αγγειογένεση) και επιδεινώνονται από τη φλεγμονή και τη γήρανση του δέρματος.

Η λύση: η καταπολέμηση της αγγειογένεσης μέσω της μείωσης της αγγειακής διαπερατότητας, η βελτίωση της μικροκυκλοφορίας με την αύξηση της αγγειοσύσπασης και συνεπώς, η βελτίωση του αγγειακού τόνου και η καταπολέμηση της φλεγμονής. Οι μαύροι κύκλοι γίνονται αυτομάτως λιγότερο ορατοί και η επιδερμίδα γύρω από τα μάτια αποκτά περισσότερο φρέσκια εμφάνιση.

Εκχύλισμα Κίτρινης Γεντιανής / Εκχύλισμα Άλγης Codium

Οι μαύροι κύκλοι λόγω κοιλώματος (δομικοί)

Η αιτία: η εμφάνισή τους οφείλεται στη γήρανση του δέρματος. Στην περιοχή κάτω από τα μάτια παρατηρείται απώλεια μυών και λίπους, με αποτέλεσμα να σχηματίζεται σε αυτή ένα κοίλωμα και λόγω ενός οπτικού φαινομένου η περιοχή φαίνεται πιο σκοτεινή.

Η λύση: ο περιορισμός του κοιλώματος και η βελτίωση της ελαστικότητας του δέρματος, με την ενεργοποίηση της σύνθεσης του κολλαγόνου και τον περιορισμό της διάσπασης της ελαστίνης.

Αδενοσίνη / Εκχύλισμα Κίτρινης Γεντιανής

ΕΝΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΤΙΚΟ ΕΦΕ ΦΡΕΣΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΙΣΘΗΣΗ ΑΝΕΣΗΣ

Χάρη στην εξειδίκευση των Εργαστηρίων της Sisley στη δημιουργία μοναδικών συνθέσεων, η Supreme Anti-Aging Eye Cream διαθέτει μια εξαιρετικά απαλή υφή, η οποία γίνεται ένα με την επιδερμίδα και επιτρέπει εύκολο μασάζ στην περιοχή. Άμεσα το βλέμμα αποκτά φρεσκάδα, ενώ τα μάτια ξεκουράζονται μετά το άγχος της ημέρας. Αμέσως μετά την εφαρμογή, γίνεται αντιληπτή μια αίσθηση άμεσης «ανόρθωσης» χάρη στο αποτέλεσμα σύσφιξης. Αποτελώντας μια πρώτη υπόσχεση για τα αποτελέσματα που θα είναι εμφανή το επόμενο πρωί, το περίγραμμα των ματιών είναι αμέσως και ορατά πιο φωτεινό. Ακολουθεί μια έντονη, ευχάριστη αίσθηση άνεσης και απαλότητας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι ρυτίδες και οι λεπτές γραμμές λειαίνονται.

Τα βλέφαρα ανορθώνονται.

Οι μαύροι κύκλοι και τα οιδήματα μειώνονται.

Το πρωί, το περίγραμμα των ματιών είναι πιο φωτεινό, απαλλαγμένο από τα σημάδια του χρόνου και της κόπωσης.

Κάθε νύχτα, το βλέμμα ανακτά τη νεανική του όψη, καθώς και τη ζωντάνια και την ομορφιά της έκφρασής του.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ «ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» ΧΑΡΗ ΣΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΑΣΑΖ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η Supreme Anti-Aging Eye Cream συνοδεύεται από ένα αποκλειστικό εργαλείο μασάζ από zamak.

Χρησιμοποιήστε το σε ένα τελετουργικό τεσσάρων βημάτων που αναπτύχθηκε από τους ειδικούς των πρωτοκόλλων περιποίησης στα Maison Sisley, για λείανση, ανόρθωση, τόνωση και μείωση της κούρασης του περιγράμματος των ματιών. Οι τέσσερεις πλευρές του εργαλείου έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν στοχευμένα σε διαφορετικά σημεία του περιγράμματος των ματιών. Η πολυπλοκότητα του σχεδιασμού του επιτρέπει την διέγερση πολλαπλών αισθήσεων κατά τη χρήση του. Η ρουτίνα, η οποία θα πρέπει να ακολουθείται κάθε βράδυ κατά την εφαρμογή της περιποίησης (αμέσως μετά την εφαρμογή της κρέμας στην επιδερμίδα), ενισχύει την αποτελεσματικότητα του προϊόντος, ενώ προσφέρει μια μοναδική στιγμή χαλάρωσης για την ενεργοποίηση της «νυχτερινής λειτουργίας» της επιδερμίδας.

1. ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΑ ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΑ ΜΑΤΙΑ

Χρησιμοποιήστε το κυρτό μέρος του εργαλείου μασάζ και κάντε κινήσεις λείανσης από την εσωτερική γωνία προς τον κρόταφο, τρεις φορές κατά μήκος του κύκλου του ματιού και, στη συνέχεια, τρεις φορές κατά μήκος του φρυδιού.

2. ΛΕΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ

Στοχεύοντας την εξωτερική γωνία των ματιών, εκτελέστε τις κινήσεις εφαρμόζοντας εναλλάξ το επίπεδο πίσω μέρος του εργαλείου και, έπειτα, τα δάχτυλά σας. Επαναλάβετε τρεις φορές για να εξομαλύνετε τις ρυτίδες και τις λεπτές γραμμές.

3. ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ

Χρησιμοποιώντας τις δύο σφαίρες, ανορθώστε ολόκληρη την περιοχή του περιγράμματος των ματιών, επαναλαμβάνοντας τις κινήσεις τρεις φορές κατά μήκος του κύκλου του ματιού και, στη συνέχεια, τρεις φορές κατά μήκος του φρυδιού. Ολοκληρώστε τη ρουτίνα, τραβώντας το φρύδι προς τα πάνω και από τη βάση του προς τον κρόταφο.

4. ΤΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΛΕΜΜΑΤΟΣ

Ενεργοποιήστε τα επτά σημεία πίεσης της περιοχής των ματιών χρησιμοποιώντας μία μόνο σφαίρα. Ασκείστε σταδιακά πίεση για τρία δευτερόλεπτα.

ΕΠΑΝΑΓΕΜΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ακολουθώντας την οπτική ταυτότητα των συσκευασιών της συλλογής Supremÿa, το βαζάκι της Supreme Anti-Aging Eye Cream είναι επαναγεμιζόμενο.

Έτσι, η πρώτη αγορά περιλαμβάνει το γυάλινο βαζάκι που περιέχει την κρέμα (15 ml) και το αποκλειστικό εργαλείο μασάζ, ενώ η δεύτερη αγορά περιλαμβάνει ένα μόνο ανταλλακτικό (15 ml), το οποίο τοποθετείται εύκολα στο γυάλινο βαζάκι.

Η ΣΥΛΛΟΓΗ SUPREMŸA LA NUIT

Βήμα 1: SUPREMŸA AT NIGHT Anti-Aging Skin Care Lotion

Η εισαγωγή. Αφυπνίστε τη δύναμη της νύχτας. Το βασικό βήμα προετοιμασίας της επιδερμίδας για την εντατική ενυδάτωση και την ενεργοποίηση των νυχτερινών μηχανισμών.

Βήμα 2: SUPREMŸA AT NIGHT The Supreme Anti-Aging Eye Cream

Βήμα 3: SUPREMŸA AT NIGHT The Supreme Anti-Aging Skin Care and The Supreme Anti-Aging Skin Care Cream

Κάθε νύχτα, απελευθερώστε τη δύναμη απόλυτης αναγέννησης της επιδερμίδας.

Τα προϊόντα περιποίησης Supremÿa Supreme Skin Care κατά τη διάρκεια της νύχτας αντισταθμίζουν τις βλάβες που έχει υποστεί το δέρμα κατά τη διάρκεια της ημέρας και το προετοιμάζουν ώστε να αντιμετωπίσει την επόμενη ημέρα.

«Η Supremÿa είναι μια σειρά που απευθύνεται σε όλους. Αυτό το τελετουργικό περνά από γενιά σε γενιά και αποτελείται από τα απαραίτητα προϊόντα της νυχτερινής περιποίησής μου.» Isabelle d’Ornano