Η OPI βρίσκεται στην κορυφή με τη σειρά Metallic Mega Mix

Η νέα φθινοπωρινή συλλογή της OPΙ συνδυάζει τις τάσεις χρωμάτων, εφέ και μουσικής

Μπαίνοντας στο φθινόπωρο, η OPI ανακοινώνει τη μεγαλύτερη σειρά από metallic αποχρώσεις έως σήμερα, δύο ζωηρές παλέτες που περιλαμβάνουν 21 αποχρώσεις στο σύνολο.

Η σειρά Metallic Mega Mix είναι εμπνευσμένη από τις τάσεις και την pop κουλτούρα των ’90s και early 2000s αναμειγμένα με διαστημική και φουτουριστική αισθητική. Κάθε απόχρωση είναι μία μεταλλική οπτασία που δημιουργήθηκε για να βρίσκεται στην κορυφή των charts.

Για πρώτη φορά στα χρονικά, η OPI έχει δημιουργήσει ένα μοναδικό τραγούδι και μουσικό βίντεο σε συνεργασία με την τραγουδίστρια και finger tutter @iam_dytto, που θα είναι διαθέσιμο στο TikTok και Instagram της OPI. Όπως και η χρωματική παλέτα, αυτό το κομμάτι παρουσιάζει μία σύγχρονη οπτική των iconic Y2K ήχων. Οι στίχοι αποτυπώνουν τη «φωνή» της OPI με νεύματα προς τις hero αποχρώσεις της σειράς. Η παγκόσμια πρεμιέρα του πρώτου μουσικού βίντεο της OPI αποτυπώνει τη νέα σειρά στα χέρια της @dytto (she/her) και των χορευτών Sydney Marie Skipper (she/her) και Andrew Tiamzon (they/them) , σε έναν finger tutting χορό, που χορογραφήθηκε από την Dytto.

Από τις millennium μπλε αποχρώσεις (Y2Slay, MillenniYUM) μέχρι και τα πλούσια νοσταλγικά κόκκινα (Cyber Cherry on Top, CD Rom-antic, DeJa RoUgE), η σειρά Metallic Mega Mix προσφέρει θερμές και ψυχρές αποχρώσεις που δίνουν στα νύχια αυτό το «κάτι» . Χρωματικά highlights που περιλαμβάνουν απαλούς τόνους (You’ve Got Nail, Lip Pink Battle) αναμειγμένα με φουτουριστικά διαστημικά στοιχεία (Liquid Fire, Funmetal). Η παλέτα ολοκληρώνεται με λαμπερές metallic αποχρώσεις (SaTURN Me On, 2000 Karats).

Με 21 αποχρώσεις και 3 συνθέσεις για να διαλέξετε, η OPI δίνει στους καταναλωτές περισσότερες metallic επιλογές από ποτέ σε μία σειρά, που περιλαμβάνει 12 Nail Lacquer και GelColor (limited edition) και 9 αποκλειστικές αποχρώσεις σε Infinite Shine lacquers μακράς διαρκείας.





"Αυτή η χρονιά είναι αφιερωμένη στο να διευρύνουμε το portfolio της OPI για να προσφέρει περισσότερες επιλογές για μεγαλύτερη προσωπική έκφραση. Ξεκινήσαμε να προσθέτουμε νέα χρώματα και εφέ στις συνθέσεις με την ανοιξιάτικη σειρά και θα συνεχίσουμε να διευρύνουμε το φάσμα των αποχρώσεων με τη φθινοπωρινή σειρά, ανακοινώνει η OPI Co-Founder και Brand Ambassador Suzi Weiss-Fischmann.

“Η OPI φέρνει τις metallic αποχρώσεις στο portfolio χρωμάτων της! Η σειρά Metallic Mega Mix περιλαμβάνει 21 αποχρώσεις και η κάθε μία έχει ένα ξεχωριστό εφέ,” συνεχίζει η Weiss-Fischmann. “Το early 2000s look είναι ξανά εδώ, και του δώσαμε ένα φουτουριστικό στοιχείο. Η νοσταλγία είναι καθησυχαστική, μας κάνει να νιώθουμε αισιόδοξοι για το μέλλον και θα θέλαμε να διοχετεύσουμε αυτή την ενέργεια στα νύχια."

"Αυτές οι αποχρώσεις θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό δίνοντας στους καταναλωτές και στους επαγγελματίες αυτό το τέλειο metallic look που ταιριάζει τέλεια στο φθινόπωρο. Δώσαμε στις αποχρώσεις μια φρέσκια όψη με αιθέριους τόνους, ιριδίζοντα και διχρωματικά φινιρίςματα” εξηγεί η OPI Global Director of Color Equity Jill Bartoshevich. “Μία απόχρωση από μόνη της είναι μία δήλωση. ΄Όταν χρησιμοποιείται σε nail art, παίρνεται κάτι εξωπραγματικό. Η hero απόχρωση, Cyber Cherry on Top, είναι ένα κερασί ροζ-κόκκινο με πλούσιους ροζ τόνους που θα κολακεύσουν κάθε φθινοπωρινό look. Το Liquid Fire, άλλη μία κορυφαία απόχρωση, είναι ένα πανέμορφό πορτοκαλί που θα γίνει σίγουρα τάση αυτό το φθινόπωρο."