Τι βάζουμε στο beauty νεσεσέρ μας αυτή την εποχή;

Αγορές στο κομμάτι της ομορφιάς που θα μας συνοδεύσουν κάθε μέρα και νύχτα αυτή την περίοδο.

Τι προϊόν skincare να επιλέξω τώρα που έχει αλλάξει ο καιρός; Ποια χρώματα είναι ιδανικά αυτή την εποχή για το μακιγιάζ μου; Υπάρχει κάποιο καινούριο προϊόν που να ξεχωρίζει; Ποιο άρωμα αξίζει την προσοχή μου; Αυτές οι πολύ συχνές ερωτήσεις βρίσκουν απάντηση στο video που συγκεντρώσαμε με τα καλύτερα για αυτή την περίοδο και σου τα παρουσιάζουμε για να μπορέσεις να τα βάλεις και εσύ στη λίστα με τα October’s Beauty buys σου!





Valmont, V Lift Serum για καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς που ανανεώνει το δέρμα και το κάνει πιο νεανικό μέρα με τη μέρα

Laura Mercier, Real Flawless Weightless Perfecting Concealer για μοναδικό αποτέλεσμα φωτεινότητας κάτω από τα μάτια, χωρίς να βαραίνει.

Mac, Lip Pencil in Stone για σαγηνευτικά χείλη σύμφωνα με τις τάσεις της εποχής

Bobbi Brown, Pot Rouge for Lips and Cheeks in Fresh Melon για φρεσκάδα σε χείλη και ζυγωματικά που ανανεώνεται πανεύκολα μέσα στη μέρα

Guerlain, Terracotta Blush in 00 Light Nude για αυτό το touch φυσικότητας στα μάγουλα που δεν μοιάζει επιτηδευμένο

Maison Francis Kurkdjian, Apom Eau de Parfum για να αφήνουμε το αρωματικό μας αποτύπωμα με μια από τις πιο ενδιαφέρουσες δημιουργίες