I Want Choo Le Parfum: Το νέο άρωμα από τον Jimmy Choo

Ένα δυναμικό και γεμάτο ενέργεια άρωμα, έτοιμο να πυροδοτήσει την αυτοπεποίθηση

Το «I Want Choo Le Parfum» εντάσσεται στην αποκλειστική σειρά αρωμάτων «I Want Choo» που ενσωματώνει την τολμηρή, λαμπερή και εξαιρετική δεξιοτεχνία, συνώνυμη με τον οίκο Jimmy Choo. Το νέο άρωμα έχει δημιουργηθεί με επιδεξιότητα ώστε να ευθυγραμμίζεται με τις δύο πρώτες δημιουργίες, προσφέροντας ένα κολακευτικό τρίτο άρωμα για τη συλλογή. Το I Want Choo Le Parfum είναι ένα πολυτελές και παιχνιδιάρικο, λουλουδένιο, ξυλώδες άρωμα στη δημοφιλή σειρά, αναδύοντας μια αρωματική προσωπικότητα που ταιριάζει σε κάθε περίσταση και αιχμαλωτίζει το ισχυρό και εορταστικό πνεύμα στην καρδιά του DNA του Jimmy Choo.

Μια υποδειγματική δημιουργία των αρωματοποιών Marie Salamagne και Amandine Clerc-Marie, το «I Want Choo Le Parfum» συνδυάζει τα καλύτερα συστατικά λευκών λουλουδιών και ξυλώδεις νότες. Το αστραφτερό του μείγμα είναι ένα θηλυκό και εκλεπτυσμένο άρωμα, το τέλειο αξεσουάρ για μια αξέχαστη βραδιά.

Το ταξίδι της μυρωδιάς ξεκινά με ζωντανές, αναζωογονητικές νότες κορυφής από αχλάδι, χρυσή γαρδένια και βατόμουρο που ακολουθείται από μια κρεμώδη, ζεστή καρδιά με νότες γιασεμιού, πατσουλί και ambrette και ολοκληρώνεται με νότες βάσης από βρύα κεχριμπαριού, σανταλόξυλο και συμφωνία πραλίνας, για να δημιουργηθεί μία σύνθεση εκλεπτυσμένου αρώματος που ξυπνάει έντονες αναμνήσεις.

Το σαγηνευτικό άρωμα «I Want Choo Le Parfum» περικλείεται ιδανικά σε μπουκάλι – γλυπτό, σχεδιασμένο να ευθυγραμμίζεται με την ελκυστικότητα του αρώματος. Αναδεικνύεται μέσα από ένα ημιδιαφανές μεταλλικό χρυσό γυαλί και κομψά διακοσμημένο με το χαρακτηριστικό μονόγραμμα JC της μάρκας. Η προσοχή στη λεπτομέρεια του σχεδιασμού του μπουκαλιού ολοκληρώνεται με ένα καπάκι που αρωματίζει, εμπνευσμένο από το χαρακτηριστικό χρυσό του Jimmy Choo και φινιρισμένο με ένα σφυρήλατο δαχτυλίδι. Η εξωτερική του συσκευασία είναι ένα εξαίσιο λαμπερό χρυσό κουτί, που αποτελεί το τέλειο συνδυασμό για το άρωμα.

Η πόλη του Λονδίνου μετά τα μεσάνυχτα γίνεται ο παράδεισος για την καμπάνια «I Want Choo Le Parfum», αρωματίζοντας το τοπίο της πόλης με το σαγηνευτικό και εθιστικό άρωμα. Επενδύοντας τον δρόμο του Λονδίνου με χρυσό, μια από τις χαρακτηριστικές αποχρώσεις του οίκου, το όμορφα φτιαγμένο χρυσό μπουκάλι συνοδεύεται από μοντέλα μούσες, τις Rebecca Longendyke και Sacha Quenby, με φόντο τη συναρπαστική ενέργεια και τη χαρά της πόλης τη νύχτα. Το «I Want Choo Le Parfum» είναι εμπνευσμένο από την τολμηρή αίσθηση της γυναίκας Jimmy Choo, έτοιμη να

αναστατώσει το γιορτινό σκηνικό του Λονδίνου με αυτοπεποίθηση. Το «I Want Choo Le Parfum» είναι μια παιχνιδιάρικη, ζωντανή ωδή για την ενδυνάμωση των γυναικείων φιλιών, που φέρνει στο νου λαμπερές και αξέχαστες νύχτες.