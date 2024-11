OPI x Wicked: H μαγευτική limited edition εορταστική συλλογή

Η OPI απελευθερώνει τη μαγεία της γιορτινής περιόδου με μία νέα limited-edition σειρά εμπνευσμένη από τη θεαματική κινηματογραφική ταινία της Universal Pictures, Wicked

Η σειρά OPI x Wicked περιλαμβάνει 12 αποχρώσεις ίδιες σε σύνθεση Nail Lacquer και του νέου και βελτιωμένου GelColor με Τεχνολογία OPI Intelli-Gel™ και 9 αποχρώσεις βερνικιού μακράς διαρκείας Infinite Shine. Οι αποχρώσεις είναι εμπνευσμένες από τον πλούσιο, πολύχρωμο και μαγικό κόσμο του Wicked. Τα μαγικά εφέ περιλαμβάνουν μία απόχρωση που φωσφορίζει στο σκοτάδι, shimmers, pearls και crèmes για θρυλικά νύχια σε όλη τη γιορτινή περίοδο.

Βασισμένο σε ένα από τα πιο αγαπητά musical επί σκηνής στην ιστορία του Broadway, το Wicked είναι η ιστορία των μαγισσών του Οζ, με πρωταγωνίστριες την κάτοχο Emmy, Grammy, and Tony Cynthia Erivo (Harriet, Broadway’s The Color Purple) ως Elphaba, μία νεαρή γυναίκα, παρεξηγημένη εξαιτίας του ασυνήθιστου πράσινου δέρματός της, η οποία θα ανακαλύψει την πραγματική της δύναμη, και η νικήτρια Grammy, καλλιτέχνιδα με πολλούς πλατινένιους δίσκους και παγκόσμια superstar Ariana Grande ως Glinda, μία δημοφιλής νεαρή γυναίκα, γεμάτη με privilege και φιλοδοξία, που θα ανακαλύψει την πραγματική καρδιά της. Στο Wicked, σε σκηνοθεσία Jon M. Chu, επίσης πρωταγωνιστεί η νικήτρια Oscar Michelle Yeoh ως Madame Morrible, ο Jonathan Bailey από το Bridgerton ως Fiyero και ο Jeff Goldblum ως ο Μάγος του Οζ.

Ο βραβευμένος υπεύθυνος Σχεδιαστής για το make-up, μαλλιά και προσθετικά της ταινίας, Frances Hannon χρησιμοποίησε την OPI για να δημιουργήσει τα μαγευτικά νύχια στην ταινία, που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εμφάνισης του χαρακτήρα των Glinda, Elphaba, Madame Morrible και άλλων. Καθώς οι χαρακτήρες εξελίσσονται, εξελίσσονται και τα νύχια τους.

“Τα πλούσια σετ και κοστούμια, τα χαρακτηριστικά των πρωταγωνιστών και οι αποχρώσεις του πράσινου που βρίσκονται στη φύση ενέπνευσαν φανταστικά σχέδια στα άκρα των πρωταγωνιστών” εξηγεί ο Σχεδιαστής Make-up, Μαλλιών και Προσθετικών του Wicked και βραβευμένος με Oscar® Frances Hannon. “Ήθελα τα νύχια να βοηθήσουν στην εξιστόρηση των ιστοριών των χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένων και των νυχιών της Elphaba (Cynthia Erivo) σε φυσικό πράσινο σαν προέκταση του δέρματός της, καθώς η ταινία ξεκινάει. Το μανικιούρ της Elphaba αναπτύσσεται σε ένα διαρκείας, δυνατό look με δυναμικά nail art καθώς εξελίσσει την αίσθηση του εαυτού της και ανακαλύπτει της πραγματικές της δυνατότητες. Το γαλλικό μανικιούρ της Glinda (Ariana Grande) είναι στιλάτο, κομψό και διαχρονικό με μικρές σμαραγδί λεπτομέρειες για να αντικατοπτρίζουν το προνόμιο και τη δημοφιλία της.

Έχω υπάρξει χρόνια fan της OPI για την άριστη ποιότητά της και την ποικιλία στα όμορφα χρώματα. Απόλαυσα τη δημιουργία layers με πράσινες αποχρώσεις. Είμαι ενθουσιασμένος να δω πολλά από αυτά τα look να ζωντανεύουν στη οθόνη για να τα απολαύσουν όλοι” συνεχίζει ο Hannon.

Η παλέτα ποικίλει με τις υπέροχες ροζ αποχρώσεις της Glinda μέχρι και τα μαγικά πράσινα της Elphaba, όλα εμπνευσμένα από τον πλούσιο και ζωηρό κόσμο του Wicked. Υπάρχει μία μίξη χρωμάτων candy (Glinda the Good!, Head Shiztress, Yellow Brick Road, I'm the Wonderfullest). Ηλεκτρικά μπλε και όχι μόνο (Fiyero’s My Mani, OPI’m Phosphorescent!) είναι αναζωογονητικά, ενώ μυστικιστικοί σκούροι τόνοι προσφέρουν στιγμές μυστηρίου(Deflying Gravity, Thrillifying!, Ozmopolitan). Δώδεκα από τις αποχρώσεις της σειράς διατίθενται με τη σύνθεση του νέου GelColor με Τεχνολογία OPI Intelli-Gel™ , που αποδίδει ασυναγώνιστα αποτελέσματα με την επαναστατική σύνθεση που αυτο-διορθώνεται και παραμένει σταθερή για υπέροχο φινίρισμα και έως και 3 εβδομάδες επαγγελματικής όψης. Τα ονόματα των αποχρώσεων “ηλεκτρίζουν” όσο και τα χρώματα, εμπνευσμένα από την ταινία και τους χαρακτήρες της.

"Πήγα στο σετ και είδα OPI παντού. Είχα την ευκαιρία να δω πώς τα άκρα αποτέλεσαν αναπόσπαστο κομμάτι των χαρακτήρων, και ήξερα ότι μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε μαγεία, OPI και Wicked,” προσθέτει η OPI Global Director of Color Equity Jill Bartoshevich. “Πήραμε τις 5 θεματικές της ταινίας: ενδυνάμωση, ισότητα, ακεραιότητα, περιφρόνηση και αδελφοσύνη, και τις μεταφράσαμε σε χρώματα. Το OPI’m Phosphorescent! είναι μία απόχρωση που φωσφορίζει στο σκοτάδι στη σύνθεσή μας μακράς διαρκείας Infinite Shine. Αυτό το φωσφορίζον πράσινο είναι πολύ διακεκριμένο στην ταινία. Άλλη μία hero απόχρωση είναι το Ga-Linda, το χαρακτηριστικό απαλό ροζ της Glinda.”

Διατίθενται 12 limited-edition αποχρώσεις που θα είναι διαθέσιμες σε σύνθεση Nail Lacquer και του ΝΕΟΥ GelColor Intelli-Gel System™ :

9 limited-edition Infinite Shine αποχρώσεις

Νέο GelColor με την αποκλειστική Τεχνολογία Intelli-GelTM της OPI που προσφέρει ενισχυμένη χρωστική ουσία και λάμψη με την επαναστατική σύνθεση που αυτο-διορθώνεται και παραμένει σταθερή για απίστευτο αποτέλεσμα και έως και 3 εβδομάδες επαγγελματικής όψης. Τα original Nail Lacquer διαθέτουν σύνθεση πλούσια για ομοιόμορφη εφαρμογή χωρίς ραβδώσεις για έως και 7 ημέρες. Η αποκλειστική σύνθεση Infinite Shine προσφέρει διάρκεια και λάμψη σαν του gel με παραδοσιακή εφαρμογή σαν του lacquer, με αφαίρεση χωρίς φθορά και έως και 11 ημέρες διάρκεια.