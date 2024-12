Τα δώρα που έψαχνες αυτές τις γιορτές είναι εδώ και είναι γεμάτα ομορφιά!

Μια σακούλα Guerlain περιμένει κάτω από το δέντρο και εμείς ανυπομονούμε να την χαρίσουμε!

Λένε πως το πιο ωραίο και επιτυχημένο δώρο είναι αυτό που δίνει χαρά όχι μόνο σε αυτόν που το λαμβάνει, αλλά και σε αυτόν που το προσφέρει. Ε, λοιπόν, φέτος έχουμε καταφέρει να διασφαλίσουμε ακριβώς αυτό, την αμέριστη χαρά για τα υπέροχα δώρα που έχουμε ανακαλύψει και είμαστε σίγουρες ότι θα μοιράσει τα ίδια συναισθήματα και στους παραλήπτες τους. Και ένα ακόμη πολύ σπουδαίο σε όλη αυτή την ιστορία, είναι πως έχουμε βρει το απόλυτο gift destination για να πάρουμε τα δώρα των εορτών χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε πολλές μετακινήσεις και αναζητήσεις. Ένα corner ή ένα e-corner Guerlain είναι ό,τι ακριβώς ψάχνουμε για να έχουμε στα χέρια μας σακούλες πουν κρύβουν ομορφιά, πολυτέλεια και μοναδικότητα.

The perfect gift

Φέτος, απόλυτο δώρο για τις αγαπημένες μας γυναίκες – και για εμάς τις ίδιες φυσικά – είναι το Guerlain Rouge G Customisable Ultra Care Lipstick, το εμβληματικό κραγιόν-κόσμημα του Οίκου Guerlain σε μια καταπληκτική θήκη με καθρέφτη για να το έχουμε πάντα μαζί μας! Το συγκεκριμένο κραγιόν είναι διαθέσιμο σε πολλές απίθανες αποχρώσεις με μοναδική υφή που χρωματίζει και περιποιείται τα χείλη την ίδια στιγμή, χαρίζοντας υψηλή απόδοση χρώματος με διάρκεια σε satin ή velvet matte εκδοχή. Ανάμεσα στα χρώματα και στις υφές, δεν υπάρχει περίπτωση να μη βρούμε το ιδανικό για τη μαμά, την αδελφή, τη φίλη, τη συνάδελφο, για εμάς! Παράλληλα, η σύνθεση του κραγιόν αυτού είναι skin-care based κατά 89% και έχει αναπτυχθεί αποκλειστικά με κεριά φυσικής προέλευσης και εκχύλισμα κρίνου με αναπλαστικές ιδιότητες προσφέροντας εξαιρετική άνεση που όλες χρειαζόμαστε κάθε μέρα. Το πιο εντυπωσιακό; Έρχεται να «ντυθεί» με τις πιο εκπληκτικές θήκες για να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή που το κρατάμε στα χέρια μας και να μη χορταίνουμε να ανανεώνουμε το χρώμα μας. Κροκό, λεοπάρ, στρας, πουά και πολλές ακόμη επιλογές έρχονται να μας δελεάσουν με τον μοναδικό τους σχεδιασμό και να μας συνεπάρουν!





For Perfume Lovers

Για τις γυναίκες που αγαπούν πολύ τα αρώματα και η συλλογή τους δεν τελειώνει ποτέ, η επιλογή δώρου είναι μονόδρομος. Όταν μάλιστα αυτός ο δρόμος οδηγεί στον οίκο Guerlain, τότε αυτό το δώρο γίνεται απόλυτο αντικείμενο του πόθου των Perfume lovers. Αυτή τη χρονιά ο οίκος μάς ζητάει να δώσουμε την δέουσα σημασία σε ένα πραγματικό διαμάντι της αρωματοποιίας που μας μεταφέρει την έντονη ζεστασιά ενός πλούσιου μπουκέτου λουλουδιών. Πρόκειται για το Guerlain Florabloom Forte, ένα ακαταμάχητο άρωμα που μας μεθάει με τον εθιστικό συνδυασμό από τουμπερόζα, τριαντάφυλλο Grasse Centifolia και βιολέτα και ίριδα. Στο πολύχρωμο αυτό μπουκέτο λουλουδιών έρχεται και το έντονο σανδαλόξυλο και τα βελούδινα βρύα να απογειώσουν την οσφρητική εμπειρία. Εμπνευσμένο από ένα σπάνιο φυσικό φαινόμενο, γνωστό ως superbloom, αυτή η δημιουργία θυμίζει τα πολύχρωμα πέταλα από τα λουλούδια της ερήμου που τόσο εντυπωσιακά ζωντανεύουν μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις. Ένα άρωμα που θα συνεπάρει και με τις νότες και με την ιστορία του!





For Skincare Lovers

Σίγουρα ανάμεσα στους παραλήπτες των δώρων μας θα υπάρχουν και εκείνες που ούτε το κραγιόν, ούτε το άρωμα τους συγκινεί τόσο όσο ένα skincare προϊόν. Δεν έχουν άδικο, αφού πράγματι ένα πολυτελές προϊόν περιποίησης της επιδερμίδας είναι μια υπέροχη επιλογή για να δώσει χαρά σε όσες αγαπάμε. Μια τέτοια επιλογή που ταιριάζει σε όλους τους τύπους επιδερμίδας – ειδικά σε όσους θέλουν το καλύτερο για το δέρμα τους! – είναι το Guerlain Abeille Royale Advanced Youth Watery Oil, ένα προϊόν που λειαίνει και φωτίζει το δέρμα μας χάρη στις θεραπευτικές ουσίες που παράγουν οι μέλισσες. Σε αυτή τη μαγική κοινότητα των μελισσών άλλωστε έχει βασίσει ο οίκος Guerlain όλη τη σειρά Abeille Royale δημιουργώντας ένα πρόγραμμα περιποίησης δέρματος με τεχνολογία BlackBee Repair που βοηθά στην τόνωση των βασικών μηχανισμών της διαδικασίας επανόρθωσης του δέρματος. Αυτό το λάδι, με την εκπληκτική υφή του που είναι καρπός περισσότερων από 10 ετών έρευνας αφιερωμένη στο μέλι και στις δυνάμεις του, θα γίνει το αγαπημένο προϊόν όσων το κρατήσουν στα χέρια τους αφού θα δουν το δέρμα τους εμφανώς πιο γεμάτο, πιο λείο και πιο λαμπερό.







For him with love

Μην ξεχνάμε και τους αγαπημένους άντρες της ζωής μας, που αξίζουν και εκείνοι τα καλύτερα. Ο οίκος Guerlain αποδεικνύει έμπρακτα την αγάπη του για το αρσενικό φύλο δημιουργώντας συνθέσεις που τον κάνουν να νιώθει μοναδικά όταν αφήνει το αρωματικό του αποτύπωμα σε κάθε βήμα. Ένα άρωμα που ξεχωρίζει και τον εμβληματικό του χαρακτήρα είναι το Guerlain L’Homme Idéal Eau De Toilette, μια σύνθεση βασισμένη στο αμύγδαλο, στη βανίλια και στα εσπεριδοειδή, ώστε να χαρίσει δροσιά και γοητεία την ίδια στιγμή. Ένα δώρο για εκείνον, αλλά και για εμάς που θα ταξιδεύουν οι αισθήσεις μας κάθε φορά που θα βρισκόμαστε κοντά του.





