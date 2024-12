Αγορές ομορφιάς λίγο πριν τις γιορτές, για λάμψη σε δέρμα και μαλλιά!

Εξοπλίζουμε το νεσεσέρ μας με απαραίτητα beauty goodies για αυτή την εποχή!

Λίγο πριν αλλάξει η χρονιά, ετοιμαζόμαστε για τα καλέσματα και τις εξόδους των εορτών. Και αυτά πρέπει να μας βρουν λαμπερές και εκθαμβωτικές, όπως αξίζει σε κάθε κλείσιμο έτους! Επικεντρωνόμαστε στα βασικά της περιποίησής μας που δεν είναι άλλα από τη φροντίδα του δέρματος και των μαλλιών μας, ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο glamorous make up and hair. Γνωρίζουμε καλά άλλωστε πως κανένα glamorous make-up ή εντυπωσιακό hair look δε θα δείχνει το ίδιο εάν το δέρμα μας είναι αφυδατωμένο και παραδομένο στα σημάδια του χρόνου ή τα μαλλιά μας προδίδουν τη φθορά και τις ταλαιπωρίες.



Οι αγορές μας αυτή την εποχή, λοιπόν, περιλαμβάνουν προϊόντα που έχουμε δοκιμάσει και έχουμε αγαπήσει πολύ για τη δράση και την αποτελεσματικότητά τους και είναι τα εξής:

GARDEN, VITAMIN C SERUM 30ml για αντιοξειδωτική δράση με βιταμίνη C που αποτελεί βασικό παράγοντα λάμψης.

AENAON, SUPREME RADIANCE LIFT & FIRM SPF30, κρέμα για σύσφιξη, τόνωση και προστασία της επιδερμίδα.

ORIGINS, YOUTHTOPIA REFINING APPLE PEEL, απολεπιστικό προϊόν με την ισχυρή δύναμη του μήλου.

APIVITA, JUST BEE CLEAR GEL, για καθημερινή φροντίδα και καθαρισμό του δέρματος με τάση για ακμή.

PANTENE, ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ ΚΡΕΜΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, το απόλυτο προϊόν θρέψης των μαλλιών που ταλαιπωρούνται καθημερινά με 5000 πέρλες Pro-V.