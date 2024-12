H Allergan Aesthetics, τμήμα της AbbVie διαμορφώνει το μέλλον της αισθητικής ιατρικής με καινοτόμα προϊόντα και θεμέλιο την επιστήμη

Στην αιχμή της αισθητικής ιατρικής, η Allergan Aesthetics δημιουργεί προϊόντα και τεχνολογίες που ενισχύουν την αυθεντική ομορφιά και την αυτοπεποίθηση των ανθρώπων

Η Allergan Aesthetics αποτελεί ένα τμήμα της AbbVie, της 3ης μεγαλύτερης βιοφαρμακευτικής εταιρείας, παγκοσμίως. Μετά τη συνένωση με την AbbVie, τον Μάιο 2020, καθιερώνεται ως ηγέτης της αισθητικής ιατρικής, με περαιτέρω προοπτικές ανάπτυξης στα δερματικά ενέσιμα εμφυτεύματα προσώπου. Με δέσμευση στην αριστεία, στην επιστημονική έρευνα και στην παροχή προϊόντων υψηλών προδιαγραφών για τους θεραπευόμενους, επαναπροσδιορίζει το παρόν και το μέλλον της αισθητικής ιατρικής και προάγει την ορθή ιατρική πρακτική και τη δια βίου εκπαίδευση των Επαγγελματιών Υγείας. Παράλληλα, ηγείται μίας παγκόσμιας πρωτοβουλίας με στόχο να θεμελιώσει την εφαρμογή υψηλών προτύπων ηθικής ιατρικής πρακτικής, υπέρ τη ασφάλειας των θεραπευομένων.



Την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2024, ο νέος γενικός διευθυντής της Allergan Aesthetics, του τμήματος αισθητικής ιατρικής της AbbVie για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, Ιορδάνης Αδαμόπουλος, παρουσίασε σε εκδήλωση, τη δυναμική ανάπτυξη του τμήματος και το ευρύ χαρτοφυλάκιο με εμβληματικά, καινοτόμα προϊόντα, όπως: την ευρέως γνωστή βοτουλινική τοξίνη τύπου Α για κοσμητική χρήση, την κορυφαία σειρά fillers προσώπου με υαλουρονικό οξύ JUVÉDERM® και το HArmonyCa™, τη νέα προσθήκη στην κατηγορία των βιοδιεγερτών.

Δρ. Νικόλαος Μαντάς, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, κ. Ιορδάνης Αδαμόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Allergan Aesthetics, a division of AbbVie για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, κα Μελίνα Θωμαϊδου, Head of Communications & Patient Relations, AbbVie

Στην εκδήλωση, ο Δρ. Νικόλαος Μαντάς, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, ανέλυσε τους μύθους και τις αλήθειες γύρω από τις αισθητικές ενέσιμες θεραπείες προσώπου, και εξήγησε τους μηχανισμούς της γήρανσης και τη δράση των καινοτόμων προϊόντων. Την εκδήλωση συντόνισε η Μελίνα Θωμαΐδου, Head of Communications & Patient Relations, AbbVie.



«Οι αισθητικές θεραπείες είναι ιατρικές πράξεις, ως εκ τούτου έχουμε το καθήκον να ακολουθούμε αυστηρά ιατρικά πρωτόκολλα που διασφαλίζουν την ασφάλεια των ασθενών μας», σημείωσε ο Δρ. Μαντάς, προσθέτοντας ότι: «Η οικοδόμηση ισχυρών σχέσεων ιατρού-θεραπευόμενου, μέσω της συμβουλευτικής ασθενών και της ενημέρωσης, είναι καίριας σημασίας και ενισχύει τη γνώση και την αυτοπεποίθηση των ασθενών για την ορθή επιλογή θεραπείας. Ως επαγγελματίες υγείας έχουμε την υποχρέωση να επιδιώκουμε έναν διαφανή διάλογο με τους θεραπευομένους μας και να τους ενημερώνουμε για όλα τα στάδια και το πλάνο της θεραπείας, την επιλογή των ενδεδειγμένων υλικών, τη διάρκεια της αποθεραπείας, αλλά και τις πιθανές επιπλοκές και τον τρόπο αντιμετώπισής τους, εφόσον προκύψουν. Είναι σημαντικό να αναδεικνύουμε τις αλήθειες, αλλά, κυρίως, να καταρρίπτουμε

τους μύθους που πολλές φορές δημιουργούν δισταγμό στους θεραπευομένους στο να προχωρήσουν σε μία αισθητική θεραπεία την οποία επιθυμούν».

Δρ. Νικόλαος Μαντάς, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, κα Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της AbbVie για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, κ. Ιορδάνης Αδαμόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Allergan Aesthetics, a division of AbbVie για Ελλάδα, Κύπ

Ο Δρ. Μαντάς καταρρίπτει κατηγορηματικά τα στερεότυπα που θέλουν τις αισθητικές θεραπείες να αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου και να είναι υπερβολικά εμφανείς τονίζοντας ότι: «Η επιτυχία μίας θεραπείας, για τους εξειδικευμένους ιατρούς, είναι να αντιστρέφει τον μηχανισμό της γήρανσης στο πρόσωπο, σεβόμενη την ανατομία του, με αποτελέσματα που δείχνουν φυσικά, αποφεύγοντας τις κραυγαλέες υπερβολές. Η κατάρριψη των προβληματισμών έγκειται στην ορθή ιατρική πρακτική από καταρτισμένους ιατρούς, οι οποίοι ακολουθούν αυστηρά προκαθορισμένα πρωτόκολλα και τεχνικές. Το "παν μέτρον άριστον" καθοδηγεί την κάθε θεραπεία σύμφωνα με τις ανάγκες του θεραπευόμενου».



Κλείνοντας ο Δρ. Μαντάς επισήμανε ότι: «Οι σύγχρονες θεραπείες, της Allergan Aesthetics, του τμήματος αισθητικής ιατρικής της AbbVie, είναι αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας, σχεδιασμένες για να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές περιοχές ή και ανάγκες του προσώπου, λειαίνοντας τις ρυτίδες, αποκαθιστώντας τον όγκο, σμιλεύοντας το κάτω μέρος του προσώπου ή και ενισχύοντας το σχήμα και τον όγκο στα χείλη. Η ικανότητα αυτών των θεραπειών να ενσωματώνονται στον ιστό του δέρματος προσφέρουν φυσικό και αρμονικό αποτέλεσμα, σεβόμενες τα μοναδικά χαρακτηριστικά κάθε ανθρώπου».



κα Τζωρτζίνα Παπαγγελή, Head of Allergan Medical Institute, κα Μελίνα Θωμαΐδου, Head of Communications & Patient Relations, AbbVie, κ. Ιορδάνης Αδαμόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Allergan Aesthetics, a division of AbbVie για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, κα Λ