VICHY x ALL WE SEE IS THE SEA: Ένα καλοκαίρι γεμάτο χρώμα, φως και αντηλιακή προστασία

Σε μια ωδή στο ελληνικό καλοκαίρι, η Vichy, η κορυφαία μάρκα δερμοκαλλυντικών, συναντά την αυθεντική δημιουργικότητα του ελληνικού fashion brand "All We See Is The Sea" δημιουργώντας μια συλλεκτική συλλογή για την αντηλιακή σειρά προϊόντων Capital Soleil που θα φωτίσει το καλοκαίρι του 2025

Εμπνευσμένη από το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου, την αδάμαστη ενέργεια του ήλιου και τη διαχρονική ομορφιά των Κυκλάδων, η συλλογή αυτή υπόσχεται να σας συντροφεύσει σε κάθε ηλιόλουστη περιπέτεια, προσφέροντας προστασία και στυλ.

Η Vichy, πιστή στη δέσμευσή της για υγιές και λαμπερό δέρμα, ενώνει τις δυνάμεις της με την εικαστικό Χριστιάννα Οικονόμου, την δημιουργό πίσω από το "All We See Is The Sea", μια καλλιτέχνιδα με κοσμοπολίτικο βλέμμα και βαθιά ελληνική ψυχή. Η Χριστιάννα, έχοντας σπουδάσει Καλές Τέχνες στο Central Saint Martins του Λονδίνου και εμπνευσμένη από ένα καθοριστικό ταξίδι στην Ινδία, βρήκε το δικό της "λιμάνι" στη Σχοινούσα το 2016. Εκεί, ξεκίνησε το project εικαστικής αναπαλαίωσης εγκαταλελειμμένων καϊκιών "Καράβια που δεν φοβήθηκαν", ένα έργο που αντανακλά την αγάπη της για την παράδοση και τη θάλασσα. Το 2018, η Χριστιάννα δημιούργησε το brand "All We See Is The Sea", με έδρα τη Νάουσα της Πάρου, εκφράζοντας την βαθιά της σύνδεση με το Αιγαίο, τις Κυκλάδες και την ελληνική ναυτική κληρονομιά.

Για την Vichy, η συνεργασία αυτή αποτελεί μια φυσική συνέχεια της φιλοσοφίας της για την ομορφιά που πηγάζει από την υγεία. Η σειρά αντηλιακών Capital Soleil προσφέρει υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία για πρόσωπο & σώμα, σε συνθέσεις μοναδικά εμπλουτισμένες με δερματολογικά συστατικά για ολοκληρωμένη φροντίδα της επιδερμίδας. Η αποτελεσματικότητα συνδυάζεται με απαλές, λεπτόρρευστες υφές που αφήνουν την επιδερμίδα αναζωογονημένη και λαμπερή.

Η Χριστιάννα Οικονόμου, με το μοναδικό της καλλιτεχνικό όραμα, δημιούργησε για την συλλογή ένα πετσετέ pouch και μια tote bag, που αποτελούν ύμνο στο ελληνικό καλοκαίρι. Τα χρώματα του ήλιου και του Αιγαίου συνδυάζονται με το έντονο πορτοκαλί του μίνιου – το χρώμα που προστατεύει τα ξύλινα καΐκια από τη φθορά του χρόνου. Κάθε κομμάτι αφηγείται μια ιστορία και γίνεται ο απαραίτητος σύντροφος στις καλοκαιρινές εξορμήσεις.

«Με αυτή τη συνεργασία, θέλουμε να εμπνεύσουμε όλους να ζήσουν ένα ξέγνοιαστο ελληνικό καλοκαίρι και να απολαύσουν κάθε ηλιόλουστη στιγμή, με την ασφάλεια της σωστής προστασίας», δήλωσε η Χριστιάννα Οικονόμου. «Να αγκαλιάσουμε το φως του ήλιου, χωρίς να ξεχνάμε την σημασία της προστασίας. Το pouch και η tote bag είναι σχεδιασμένα για να μας συνοδεύουν στις καλοκαιρινές μας περιπέτειες, φυλάσσοντας τις πιο όμορφες αναμνήσεις».

Η συλλεκτική συλλογή Vichy x All We See Is The Sea είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένα φυσικά και online φαρμακεία και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.