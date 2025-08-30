Smells like love: Τα αρώματα των φθινοπωρινών γάμων

Τα αρώματα που εμείς θέλουμε να (ξανά)φορέσουμε στον γάμο μας είναι εδώ και μας χαρίζουν τις δικές τους νότες καρδιάς.

Οι γάμοι του Σεπτεμβρίου είναι προ των πυλών και είτε η ομάδα του JennyGr διάλεξε τα αγαπημένα της αρώματα για αυτή την εποχή και για νύφες και για καλεσμένες. Αυτός ο μήνας είναι μεν ο πρώτος του φθινοπώρου, αλλά από την άλλη στην καρδιά και στον καιρό είναι ακόμα καλοκαίρι! Γι' αυτό και τα αρώματα αυτά έχουν κάτι από όλα: και νότες θέρους, αλλά και πιο ισχυρά στοιχεία για να βρει η κάθε μία αυτό που αρωματίζει ιδανικά τις στιγμές ευτυχίας ενός γάμου.









DIPTYQUE, L’EAU DES HESPÉRIDES EAU DE TOILETTE

Στην ελληνική μυθολογία, οι Εσπερίδες φρόντιζαν έναν μαγικό κήπο με «χρυσά μήλα», Στο άρωμα που μας ταξιδεύει στον κήπο του υμνείται η ακτινοβόλα φρεσκάδα των εσπεριδοειδών και εμπλουτίζεται με πικάντικες, ζωηρές νότες. Μια ωδή στο λαμπερό και στο φρέσκο, όπως αξίζει και σε μια γαμήλια γιορτή.

TOM FORD, PRIVATE BLEND SOLEIL BLANC EAU DE PARFUM

Εμπνευσμένο από τα πολυτελή ιδιωτικά νησιά, το άρωμα αυτό παντρεύει τις νότες μπαχαρικών από έλαιο καρδάμου και ροζ πιπεριού που μας συνδέουν με τις ζούγκλες των νησιών με το έλαιο από περγαμόντο και το εκχύλισμα από φιστίκι για να καταλήξει σε ένα κομψό και υπερπολυτελές αποτέλεσμα που όμοιό του δεν υπάρχει. Σαν το ταίρι μας.

CHANEL, CHANCE EAU SPLENDIDE EAU DE PARFUM

Αν το να βρεις τον άνθρωπό σου είναι και θέμα τύχης, ο οίκος CHANEL δίνει σε αυτόν τον παράγοντα το πιο φωτεινό οσφρητικό αποτύπωμα και την πιο εκθαμβωτική λάμψη. Πρόκειται για ένα μαγνητικό άρωμα με υπέροχους αρωματικούς στροβιλισμούς και κομψό, φρουτώδες-floral αποτέλεσμα που το κάνει εθιστικό.









JO MALONE, PEONY & BLUSH SUEDE COLOGNE

Παιώνιες, άρωμα από γιασεμί, τριαντάφυλλο και γαρύφαλλο, αναμεμειγμένο με τον αισθησιασμό από μαλακό ροζ σουέντ. Όπως θα μπορούσε δηλαδή να είναι και το σκηνικό ενός ονειρεμένου γάμου! Η κομψότητα του οίκου και η υψηλή του αισθητική γίνεται το ιδανικό οσφρητικό σκηνικό για μια γιορτή αγάπης.

BYREDO, BLANCHE ABSOLU EAU DE PARFUM

Λευκό, όπως το πιο χαρακτηριστικό χρώμα του γάμου. Μοναδικό, όπως και το όνομα BYREDO. Απόλυτο, όπως και ο έρωτας. Ένα άρωμα που αναπαριστά την δυνατή αγκαλιά της αγάπης και της οικειότητας, αποτυπώνοντας την αίσθηση της απαλότητας του δέρματος πάνω στο δέρμα, ενώ αυτό τυλίγεται σε φρέσκα σεντόνια από λινάρι. Αν αυτό δεν είναι ένα άρωμα αγάπης και επαφής, τότε ποιο είναι;

