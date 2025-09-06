Smells like love vol2: Αρώματα για τους γάμους του Σεπτεμβρίου

Ταξιδεύουμε με νότες που μας κάνουν να ονειρευόμαστε, να ερωτευόμαστε και να παθιαζόμαστε.

Δεν χορταίνουμε να μυρίζουμε νέα και παλαιότερα αρώματα, που μας δίνουν αφορμές να κάνουμε αγορές ή να βγάζουμε από τα συρτάρια μας τα πιο πολύτιμα διαμάντια των αγαπημένων μας οίκων. Οι γάμοι του φθινοπώρου γίνονται αφορμή για τέτοια οσφρητικά ταξίδια που τόσο αγαπάμε! Αυτά τα 5 αρώματα, λοιπόν, είναι από τα αγαπημένα μας!





HERMES, EAU DES MERVEILLES EAU DE TOILETTE

Ένα θαύμα του οίκου Hermès και της αρωματοποιίας γενικότερα μέσα από μια βροχή αστεριών στο φως της ημέρας. Ξυλώδεις και κεχριμπαρένιες νότες σε ένα μπουκάλι σε σχήμα μεγεθυντικού φακού γεμάτου αστέρια, τόσο έντονα όσο και αιθέρια. Ένα κάλεσμα για να ανακαλύψουμε τα θαύματα πατώντας σταθερά στη γη και συνάμα πετώντας στα άστρα, όπως αξίζει και στην ημέρα του γάμου, αλλά και στη ζωή μετά από αυτόν.

GUERLAIN, AQUA ALLEGORIA FLORABLOOM EAU DE TOILETTE

Ένα πολύχρωμο μπουκέτο λουλουδιών, τόσο ακαταμάχητο όσο και αυτό που κρατάει η νύφη στα χέρια της. Το άρωμα αυτό είναι εμπνευσμένο από ένα σπάνιο φυσικό φαινόμενο γνωστό ως superbloom, όπου τα πολύχρωμα πέταλα από τα λουλούδια της ερήμου ζωντανεύουν μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις. Εκρηκτικό και μοναδικό όσο η αγάπη!

ACQUA DI PARMA, MIRTO DI PANAREA LA RISERVA

Η νέα συλλογή Blu Mediterraneo La Riserva έχει το εξής διαφορετικό: είναι αποτέλεσμα μακράς ωρίμανσης που οδηγεί σε ένα μοναδικό δημιούργημα. Αν αυτό δεν είναι η ιδανική αποτύπωση του γάμου, τότε ποια είναι; Αυτή η μεγαλύτερης διάρκειας εξέλιξη χαρίζει στα eau de parfum βάθος και υφή, οδηγώντας σε «γεμάτες», πολύτιμες, έντονες και μεταξένιες εσάνς. Το Mirto di Panarea La Riserva 50ml, είναι ένας φόρος τιμής στον καρπό της άγριας μυρτιάς και στο τραχύ, ηφαιστειακό τοπίο του νησιού Panarea.

JEAN PAUL GAULTIER, SCANDAL INTENSE EAU DE PARFUM INTENSE

Μια πιο ερωτική εκδοχή της ημέρας του γάμου ξεδιπλώνεται με τις νότες αυτού του αρώματος που απελευθερώνει μια σκανδαλώδη πλευρά του εαυτού μας που έρχεται να δώσει μια πικάντικη νότα στην πρώτη νύχτα του ζευγαριού, αλλά και στην μετέπειτα ζωή τους. Βανίλια και ylang ylang παντρεύονται μοναδικά για να δημιουργήσουν κάτι απολαυστικό, ελκυστικό και βαθιά ερωτικό.

MAISON FRANCIS KURKDJIAN, KURKY EAU DE PARFUM

Για τους πιο ρομαντικούς και όσους ονειρεύονται την οικογένεια μετά τον γάμο, αυτό το άρωμα μας ενθαρρύνει να βλέπουμε τη ζωή με χρώματα, να ονειρευόμαστε και να εντυπωσιαζόμαστε ξανά σαν παιδιά! Λευκά musks, φρουτώδεις νότες και καραμέλες tutti frutti για να μας θυμίζουν πως πρέπει να μην ξεχνάμε τα γέλια, τα χαμόγελα και τα όνειρα, όπως που πρέπει να συνοδεύουν τη νέα μας ζωής!

