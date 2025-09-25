Back to School: Φροντίζοντας κατάλληλα τα παιδιά μας για τη σχολική χρονιά!

Η σχολική χρονιά ξεκίνησε και μαζί με εκείνη φτάνουν στο σπίτι μας νέα ζητήματα που απασχολούν τα παιδιά μας και κατ’ επέκταση και εμάς.

Lice Free!

Με την επιστροφή των παιδιών μας στα θρανία, επιστρέφει και η πιθανότητα εκείνα να κολλήσουν ψείρες. Μάλιστα, η πιθανότητα αυτή διαμορφώνεται ως εξής: 1 στα 20 παιδιά θα εμφανίσει ψείρες τις πρώτες εβδομάδες της σχολικής ζωής και από εκεί θα αρχίσει η εξάπλωση. Σκεφτείτε, λοιπόν, να σταματούσαμε μαζί αυτό το πρώτο κρούσμα ψειρών με προληπτική δράση ή με θεραπεία και έτσι να βάζαμε φρένο στο ταξίδι τους από κεφάλι σε κεφάλι. Η ζωή όλων μας, μικρών και μεγάλων, θα ήταν πιο εύκολη σε αυτή την απαιτητική αρχή της σχολικής χρονιάς!

Γι’ αυτό η Panthenol Extra έρχεται να μας δώσει τη λύση! Πρόκειται για την αντιφθειρική Λοσιόν με ειδικό χτενάκ Anti-Lice Lotion, χωρίς εντομοκτόνο που εξαλείφει ψείρες και κόνιδες σε λίγα μόνο λεπτά, προκαλώντας τους ασφυξία και αφυδάτωση. Είναι εμπλουτισμένη με Πανθενόλη και Γλυκερίνη για ταυτόχρονη ενυδατική δράση για να περιποιείται τα μαλλιά και το τριχωτό της κεφαλής.

Είναι πολύ εύκολη στην εφαρμογή ακόμα και για όσους δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ ξανά τέτοιο προϊόν και αφήνει πίσω της ένα πολύ ευχάριστο άρωμα που κάνει τη διαδικασία ακόμη πιο ομαλή. Αν μάλιστα συνδυαστεί με το Panthenol Extra Kids Shampoo, το σαμπουάν καθημερινής χρήσης με Πικρόξυλο και ξίδι φρούτων με το υπέροχο άρωμα φράουλας, τότε έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη αντιφθειρική αγωγή, που προλαμβάνει παράλληλα και κάθε νέα επίσκεψη στο κεφαλάκι του παιδιού μας!

Φρεσκάδα!

Και ναι, έρχεται και εκείνη η στιγμή που συνειδητοποιούμε ότι το παιδί μας μεγάλωσε και επιστρέφει από το σχολείο με εμφανή τα σημάδια του ιδρώτα, όχι μόνο οπτικά, αλλά και αντιληπτά στην όσφρησή μας. Εκεί, αυτή η φυσιολογική αλλαγή, πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον κατάλληλη τρόπο που δεν είναι άλλος από την επιλογή ενός κατάλληλου αποσμητικού για την περιοχή της μασχάλης.

Η Panthenol Extra μας συστήνει το Kids My First Roll On που φροντίζει για την υγεία της περιοχής και απομακρύνει την κακοσμία με απόλυτη ασφάλεια χωρίς να διαταράσσει τη φυσιολογική χλωρίδα. Ό,τι πρέπει για να συνεχίζουν τα παιδιά τη μέρα τους με πολύ παιχνίδι και άθληση, χωρίς να έχουν καμία αγωνία!

