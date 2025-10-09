Το Skincare Combo που θα αλλάξει την ρουτίνα ομορφιάς και το δέρμα μας!

Ένας ορός προσώπου και μια ενυδατική κρέμα γίνονται οι απόλυτοι σύμμαχοι ομορφιάς μας για τη νέα σεζόν

Με βάση τις ανάγκες μας

Αυτή την εποχή έχουμε ανάγκη….να δούμε τι έχουμε ανάγκη! Το δέρμα μας ζητάει από εμάς την προσοχή μας για αντιμετωπίσουμε όλα όσα έχει υποστεί πριν από σήμερα, αλλά και όσα αντιμετωπίζει κάθε μέρα. Μην ξεχνάμε ότι αυτό τον καιρό βλέπουμε τις κηλίδες που έχει αφήσει πίσω του ο ήλιος του καλοκαιριού, αλλά και όλες εκείνες που δημιουργούνται από το μπλε φως των οθονών που είμαστε εκτεθειμένοι όλη μέρα, πρωί – βράδυ είτε από το κινητό, είτε από τον υπολογιστή μας.

Φυσικά, μην ξεχνάμε την ηλικία και τα σημάδια που αφήνει πίσω του ο χρόνος και έχει τόση σημασία να τα προλάβουμε ή να τα αντιμετωπίσουμε νωρίς! Παράλληλα, η λιπαρότητα και οι διεσταλμένοι πόροι που επηρεάζονται από την ατμοσφαιρική ρύπανση, τον κλιματισμό και τις καιρικές συνθήκες που εναλλάσσονται με μεγάλη ταχύτητα. Όλες αυτές οι ανάγκες της επιδερμίδας μας μπορούν να ορίσουν και το skincare μας και στη συγκεκριμένη περίπτωση χρειαζόμαστε ένα μοναδικό combo: Φροντίδα με τη δύναμη της Νιασιναμίδης, ενός συστατικού που μπορεί να κάνει μικρά «θαύματα» στο δέρμα μας και φυσικά της σωστής ενυδάτωσης που θα δώσει στην επιδερμίδα μας ό,τι χρειάζεται για να παραμείνει σφριγηλό και νεανικό. Τέλειο combo για υπέροχο δέρμα!

Δραστικά και αποτελεσματικά!

Έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα σε ό,τι αφορά τη ρουτίνα ομορφιάς μας και αυτό δεν ισχύει μόνο για όσες γυναίκες δεν θέλουν πολλά ή πολύπλοκα βήματα στη φροντίδα τους, αλλά και για όλες εμάς τις υπόλοιπες που αναζητάμε το κάτι παραπάνω στην περιποίησή μας. Γιατί το δραστικό και αποτελεσματικό, όπως είναι και το combo της Νιασιναμίδης και της ενυδάτωσης, είναι αυτό που θα μας βοηθήσει να μείνουμε πιστές σε μια συνθήκη που τόσο όμορφα λειτουργεί ως προς την επιδερμίδα μας και θα μας κάνει να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή, κάθε εφαρμογή, κάθε μέρα και κάθε νύχτα.

Για τη FREZYDERM αυτή η αποστολή γίνεται εύκολη, αφού μας προσφέρει συνθέσεις που ξέρουν να περιποιούνται την επιδερμίδα μας χωρίς να μας ζητάνε από εμάς πολύ χρόνο, αναμονές ή δυσκολία στην εφαρμογή. Αντίθετα, μας προσφέρει προϊόντα που στέκονται εκεί, έτοιμα να μας δώσουν ό,τι καλύτερο έχουν, με επιστημονική σφραγίδα και εμπειρία ετών, ώστε να δείχνουμε κάθε πρωί πιο όμορφες, λαμπερές και σίγουρες για την επιδερμίδα μας. Αυτά δεν είναι άλλα από ένας υπερισχυμένος ορός προσώπου με Νιασιναμίδη και μια μοναδική κρέμα εντατικής ενυδάτωσης.

Ένας υπερισχυμένος ορός προσώπου

Γνωρίζουμε πλέον καλά πως η δράση ενός ορού είναι τόσο καθοριστική για την ρουτίνα ομορφιάς μας που όλοι πρέπει να έχουμε τον δικό μας στο boudoir μας! Η αναζήτηση του ιδανικού serum αυτή την εποχή μπορούμε ξεκάθαρα να πούμε πως σταματάει στο σε ένα πραγματικά καινοτόμο προϊόν που αποδεδειγμένα μπορεί να φέρει μοναδικά αποτελέσματα στην επιδερμίδα χάρη στην ειδικά μελετημένη σύνθεσή του. Είναι το FREZYDERM Face Serum Niacinamide 10%, ένας ορός με 10% Νιασιναμίδη υψηλής καθαρότητας και 8% δραστικούς ενισχυτές της που μειώνουν τη δημιουργία δυσχρωμιών κατά 65% και αποκαλύπτουν μια επιδερμίδα με 36% πιο βελτιωμένη υφή*.

Η δροσερή και λεπτόρρευστη υφή του κάνει την εφαρμογή απολαυστική, ενώ απορροφάται εύκολα από το δέρμα και το κάνει κάθε μέρα πιο ομοιόμορφο και πιο λαμπερό. Ένας πολύτιμος ορός που μπορεί να φορεθεί πρωί και βράδυ, μετά τον καθαρισμό μας και πριν από την κρέμα μας, για να μας δώσει τα πολλαπλά του οφέλη σε κάθε εφαρμογή.

Μια μοναδική κρέμα προσώπου εντατική ενυδάτωσης

Μετά τον ορό μας, σειρά έχει η κρέμα μας. Εκεί έρχεται και κλειδώνει μοναδικά ένα αποτέλεσμα φροντίδας, ένα μοναδικό combo περιποίησης που συμπληρώνει το ένα το άλλο και μας χαρίζει υπέροχα αποτελέσματα. Η FREZYDERM Moisturizing Plus αποτελεί ιδανική επιλογή για το καθημερινό μας skincare αυτή την εποχή, καθώς πρόκειται για μια κρέμα εντατικής ενυδάτωσης με πλούσια, μη λιπαρή υφή που ενυδατώνει στα 3 επίπεδα της επιδερμίδας χάρη στο σύμπλεγμα 3 τύπων υαλουρονικού οξέος και τα 2 ισχυρά πεπτίδια που περιέχει. Το αποτέλεσμα; 112% αύξηση σύνθεσης κολλαγόνου* και ένα δέρμα εμφανώς πιο ελαστικό και πιο αναδομημένο κάθε μέρα. Εφαρμόζοντας πρωί και βράδυ, έχουμε κάνει την καλύτερη επιλογή περιποίησης και έχουμε καταφέρει να προσφέρουμε στην επιδερμίδα μας ό,τι καλύτερο!

Αυτή την εποχή, λοιπόν, αλλά και κάθε εποχή του χρόνου, έχουμε ανάγκη τα καλύτερα, τα αποτελεσματικότερα, τα πιο δραστικά. Χάρη στο combo Νιασιναμίδης και εντατικής ενυδάτωσης έχουμε καταφέρει να κάνουμε την αρχή σε μια σεζόν που θα μας βρει με την καλύτερη εκδοχή της επιδερμίδας μας. Ευχαριστούμε Frezyderm!

